DF¤Î¥¯¥é¥ÖºÇÂ¿ÆÀÅÀµÏ¿¤òÅÉ¤êÂØ¤¨¤¿¥Æ¥ª¡¦¥¨¥ë¥Ê¥ó¥Ç¥¹¡¡¥Þ¥ë¥Ç¥£¡¼¥Ë»á¤«¤é¡Ö»ä¤ÎÀµÅö¤Ê¸å·Ñ¼Ô¡×¤È¤Î¥á¥Ã¥»¡¼¥¸ÉÕ¤µÇ°¥æ¥Ë¥Õ¥©¡¼¥à¤ò¤¬Â£¤é¤ì¤ë
¥Ñ¥ª¥í¡¦¥Þ¥ë¥Ç¥£¡¼¥Ë»á¤Ï¡¢¼«¿È¤¬»ý¤ÄAC¥ß¥é¥ó¤ÎDF¤ÎÆÀÅÀµÏ¿¤òÅÉ¤êÂØ¤¨¤¿¥Æ¥ª¡¦¥¨¥ë¥Ê¥ó¥Ç¥¹¤Ë¡¢¿è¤Ê¥×¥ì¥¼¥ó¥È¤òÂ£¤Ã¤¿¤è¤¦¤À¡£
¤½¤Î¥¨¥ë¥Ê¥ó¥Ç¥¹¤Ï¡¢¥Þ¥ë¥Ç¥£¡¼¥Ë»á¤ÈÆ±¤¸º¸¥µ¥¤¥É¥Ð¥Ã¥¯¤È¤·¤Æ³èÌö¤¹¤ëÁª¼ê¤Ç¡¢¹¶·â»þ¤Ë¤Ï²Ì´º¤Ë¥µ¥¤¥É¤ò¶î¤±¾å¤¬¤ê¡¢½ÅÍ×¤Ê¾ìÌÌ¤ÇÆÀÅÀ¤ò·è¤á¤ë³èÌö¤ò¸«¤»¤Æ¤¤¿¡£¤½¤·¤Æ¤½¤ó¤ÊÈà¤¬¡¢ÆüËÜ»þ´Ö1·î15Æü¤Ë¹Ô¤ï¤ì¤¿¥»¥ê¥¨AÂè19Àá¤Î¥³¥âÀï¤Ç¡¢71Ê¬¤ËÆ±ÅÀ¤ËÄÉ¤¤¤Ä¤¯¥´¡¼¥ë¤òµÏ¿¡£¤³¤ÎÆÀÅÀ¤¬Èà¤Î¥ß¥é¥ó¤Ç¤Î30ÆÀÅÀÌÜ¤È¤Ê¤ê¡¢DF¤È¤·¤Æ¤Î¥¯¥é¥ÖºÇÂ¿ÆÀÅÀ¼Ô¤È¤Ê¤Ã¤¿¡£
º£²ó¡¢¤½¤Î¸ÀÍÕ¤ËÅú¤¨¤ë¤«¤Î¤è¤¦¤Ë¥Þ¥ë¥Ç¥£¡¼¥Ë»á¤Ï¡¢ÇØÈÖ¹æ¡Ö£³¡×¤Î¥æ¥Ë¥Õ¥©¡¼¥à¤ò¥¨¥ë¥Ê¥ó¥Ç¥¹¤ËÂ£¤ë¤È¡¢¤³¤Î¥Õ¥é¥ó¥¹¿ÍDF¤Ï¼«¿È¤ÎSNS¤Ç¤½¤ì¤òÊó¹ð¤·¤¿¡£
¥¢¥Ã¥×¤µ¤ì¤¿²èÁü¤Ë¤Ï¥ß¥é¥ó¤Î125¼þÇ¯µÇ°¥æ¥Ë¥Õ¥©¡¼¥à¤¬¼Ì¤µ¤ì¤Æ¤ª¤ê¡¢ÇòÃÏ¤ÎÇØÈÖ¹æ¤ÎÉôÊ¬¤Ë¤Ï¡Ö»ä¤ÎÀµÅö¤Ê¸å·Ñ¼Ô¡¢¥Æ¥ª¤Ø!!¡¡¿Æ°¦¤ò¹þ¤á¤Æ¡×¤È¥Þ¥ë¥Ç¥£¡¼¥Ë»á¤ÎÄ¾É®¤È¸«¤é¤ì¤ë¥á¥Ã¥»¡¼¥¸¤¬½ñ¤«¤ì¤Æ¤¤¤ë¡£
¥¯¥é¥Ö¤ÎÎò»Ë¤ËÌ¾¤ò»Ä¤·¤¿¥¨¥ë¥Ê¥ó¥Ç¥¹¡£²Ì¤¿¤·¤ÆÈà¤Ï¤³¤ÎÆÀÅÀµÏ¿¤ò¤É¤³¤Þ¤Ç¿¤Ð¤¹¤Î¤«¡¢º£¸å¤Î³èÌö¤ËÃíÌÜ¤·¤¿¤¤¡£