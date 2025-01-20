¶¶²¼Å°»á¡¡Æ°²è»£±ÆNG¤Î¥Õ¥¸¼ÒÄ¹²ñ¸«¤Ë¶ì¸À¡Ö¤¢¤ë°ÕÌ£¡¢¥Æ¥ì¥ÓÊóÆ»¤Î¼«¸ÊÈÝÄê¤Ë¤â¤Ê¤Ã¤Æ¤·¤Þ¤¦¡×
¡¡¸µÂçºåÉÜÃÎ»ö¡¢¸µÂçºå»ÔÄ¹¤ÇÊÛ¸î»Î¤Î¶¶²¼Å°»á¡Ê55¡Ë¤¬20Æü¡¢TBS·Ï¡Ö¥´¥´¥¹¥Þ¡ÁGOGO¡ªsmile¡Á¡×¡Ê·î¡Á¶âÍË¸å1¡¦55¡Ë¤Ë¥³¥á¥ó¥Æ¡¼¥¿¡¼¤È¤·¤ÆÀ¸½Ð±é¤·¡¢¥¿¥ì¥ó¥ÈÃæµïÀµ¹¡Ê52¡Ë¤ò¤á¤°¤ëÌäÂê¤Ç¥Õ¥¸¥Æ¥ì¥Ó¤¬17Æü¤Ë³«¤¤¤¿Î×»þ²ñ¸«¤Ë¤Ä¤¤¤Æ¡¢¼«¿È¤Î¸«²ò¤ò¸ì¤Ã¤¿¡£
¡¡ÈÖÁÈ¤Ç¤ÏÂç¤¤Ê¥Õ¥ê¥Ã¥×¤òÍÑ°Õ¤·¡¢ÌäÂêÈ¯³Ð¤Î·Ð°Þ¤ä¹Á¹À°ì¼ÒÄ¹¤Î²ñ¸«¤Ç¤ÎÈ¯¸À¤Ê¤É¤òÅÁ¤¨¤¿¡£
¡¡ÌäÂê¤È¤Ê¤Ã¤¿¤Î¤Ï¡¢²ñ¸«¤Î³«ºÅÊý¼°¡£2·î²¼½Ü¤ËÍ½Äê¤µ¤ì¤Æ¤¤¤¿ÄêÎã²ñ¸«¤òÁ°ÅÝ¤·¤¹¤ë·Á¤Ç¹Ô¤ï¤ì¡¢²ñ¸«¼«ÂÎ¤âºßµþ¤Î°ìÈÌ»æ¤È¥¹¥Ý¡¼¥Ä»æ¡¢ÄÌ¿®¼Ò¤Ë¤è¤ë¥é¥¸¥ª¡¦¥Æ¥ì¥Óµ¼Ô²ñ¤Î¤Û¤«¡¢NHK¤ÈºßµþÌ±Êü¥¡¼¶É¤Îµ¼Ô¤¬¥ª¥Ö¥¶¡¼¥Ð¡¼¤È¤·¤Æ»²²Ã¤·¤¿¤À¤±¡£ÊóÆ»¿Ø¤Ï19¼Ò33¿Í¤È¡¢ÌäÂê¤ÎÂç¤¤µ¤ÈÈæ³Ó¤·¤Æ¾®µ¬ÌÏ¤Ê²ñ¸«¤À¤Ã¤¿¡£
¡¡»²²Ã¼Ô¤ò¸ÂÄê¤·¤¿¤³¤È¤Ë¤Ä¤¤¤Æ¡¢¥Õ¥¸¥Æ¥ì¥Ó¤Ï¡Ö²ñ¸«¤ÎÊýºö¤ò¹Í¤¨¤¿·ë²Ì¡¢Áí¹çÅª¤ËÈ½ÃÇ¤·µ¼Ô²ñ¼çºÅ¤ÎÄêÎã¤Î¼ÒÄ¹²ñ¸«¤È¤¤¤¦¤³¤È¤Ç¤ä¤é¤»¤Æ¤¤¤¿¤À¤¤¤¿¡×¤È¤¢¤¤¤Þ¤¤¤ÊÀâÌÀ¤Ë½ª»Ï¤·¤¿¡£µ¼Ô²ñ¤Ï¡Ö¥ª¡¼¥×¥ó¤Ç¤Î³«ºÅ¤òµá¤á¤Þ¤·¤¿¤¬¡¢µ¼Ô²ñ¤È¤·¤Æ²ñ¸«³«ºÅ¤òÍ¥Àè¡£¥Õ¥¸¥Æ¥ì¥Ó¤Î¼çÄ¥¤ò¼õ¤±Æþ¤ì¤ë·Á¤È¤Ê¤ê¡¢ÂçÊÑ»ÄÇ°¤Ë»×¤¤¤Þ¤¹¡×¤È¥³¥á¥ó¥È¤·¤¿¡£
¡¡¤Þ¤¿Æ°²è»£±Æ¤â¶Ø¤¸¤é¤ì¡¢³Æ¶É¤Ï¼Ì¿¿¤Ê¤ÉÀÅ»ß²èÁü¤Ç²ñ¸«¤ÎÍÍ»Ò¤òÅÁ¤¨¤¿¡£¤³¤¦¤·¤¿¶ÉÂ¦¤ÎÂÐ±þ¤Ë¤Ä¤¤¤Æ¡¢¶¶²¼»á¤Ï¡Ö²ñ¸«¤Ï¥Õ¥¸¥Æ¥ì¥Ó¡¢¥Æ¥ì¥Ó¶É¤Ç¤¢¤ë°Ê¾å¤Ï¡¢¥Æ¥ì¥Ó¥«¥á¥é¤ÎÁ°¤ÇÀâÌÀ¤·¤Æ¤Û¤·¤«¤Ã¤¿¤Ç¤¹¡£¥Æ¥ì¥Ó¥«¥á¥é¤ÎÁ°¤Ç¤ÎÀâÌÀ¤ò¤·¤Ê¤¤¤È¤¤¤¦¤³¤È¤Ï¡¢¤¢¤ë°ÕÌ£¡¢¥Æ¥ì¥ÓÊóÆ»¤Î¼«¸ÊÈÝÄê¤Ë¤â¤Ê¤Ã¤Æ¤·¤Þ¤¦¡×¤È¸·¤·¤¯ÃÇºá¤·¤¿¡£
¡¡¶¶²¼»á¤Ï¡ÖÆüÍËÊóÆ»¡¡THE¡¡PRIME¡×¤ä¡Ö¤á¤¶¤Þ¤·8¡×¡ÖLive¡¡News¡¡¥¤¥Ã¥È¡ª¡×¤Ê¤É¡¢Æ±¶É¤Î¿ô¡¹¤Î¾ðÊó¡¢ÊóÆ»ÈÖÁÈ¤Ë½Ð±é¤·¤Æ¤¤¤ë¡£¡ÖËÍ¤â¥Õ¥¸¥Æ¥ì¥Ó¤ÎÊý¤ÇÊóÆ»ÈÖÁÈ¤Ë¤â½Ð¤µ¤»¤Æ¤â¤é¤Ã¤Æ¤¤¤Þ¤¹¤¬¡¢À¯¼£²È¤Î¤¤¤í¤ó¤Êµ¿ÏÇ¤È¤«¡¢´ë¶È¤Î¤¤¤í¤ó¤ÊÌäÂêÅÀ¤ò¤«¤Ê¤ê¸·¤·¤¯ÈÖÁÈ¤ÇÈ¯¸À¤·¤¿¤ê¡¢À¯¼£²È¤ËÂÐ¤·¤Æ¤Ï¥Æ¥ì¥Ó¤ÎÁ°¤Ç¤·¤Ã¤«¤êÀâÌÀ¤·¤Æ¤Û¤·¤¤¤È¤¤¤¦¤³¤È¤òÈÖÁÈ¤Ç¸À¤Ã¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡×¤È¤·¡¢¡Ö¤Ç¤¢¤ì¤Ð¡¢¤Ê¤ª¤µ¤é¥Õ¥¸¥Æ¥ì¥Ó¤ÎÊý¤Ï¡¢¼«Ê¬¤Ë´Ø¤ï¤ë¤³¤¦¤¤¤¦¡Ä¤Þ¤Àµ¿¤¤¤È¤¤¤¦¤È¤³¤í¤Ç¤¹¤±¤É¡¢¸·¤·¤¤»ÑÀª¤Ç¡¢¥Æ¥ì¥ÓÊóÆ»µ¡´Ø¤È¤·¤Æ¥Æ¥ì¥Ó¤Î»ëÄ°¼Ô¤ËÀâÌÀ¤·¤Æ¤¤¤¯¤Ù¤¤À¤È»×¤¤¤Þ¤¹¤Í¡×¤Èµá¤á¤¿¡£