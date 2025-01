モデルでタレントのマギー(32)が20日までに自身のインスタグラムを更新。ミニスカ・ゴルフウエア姿を披露した。

「Check out my new YouTube @maggysbts コブラの最新ドライバー試打してきました!!最新の技術がすごかった!ぜひ観て!そしてみんなも試打してみてほしい」とつづり、ミニスカ・ゴルフウエア姿の写真をアップした。

この投稿にフォロワーらからは「超美脚美人!素足?」「マギーさん、とても素敵です!!」「カッコイイ」「スタイル抜群」「最高〜」「かっこよくてかわいい!」などの声が寄せられている。

マギーは16歳でモデルデビュー。2020年に自身のコスメブランド「LAPERICUM」を設立するなど多方面で活躍。父のイアンさんはスコットランド系カナダ人で、横浜でピザ店も経営している。