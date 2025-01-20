¸µ¥Õ¥¸¥Æ¥ì¥ÓàÄ«¤Î´éá¤¬¤¹¤Ã¤¤ê¾Ð´é¡ª¡¡¥ß¥Ë¥¹¥«ÈþµÓ¡õ¤Ä¤ë¤Ã¤ÈÈþÈ©¥Á¥é¸«¤»¤Ë¡Ö¤á¤Á¤ã¤¯¤Á¤ãÁÇÅ¨¤Ç²Ä°¦¤¤²á¤®¡×¡ÖÀ¤³¦¤ÇÍ£°ì¤ÎÅ·»È¡¢ÍÅÀº¡×
¡¡¥â¥Ç¥ë¡¢¥¿¥ì¥ó¥È¡¢½÷Í¥¤ÈÉý¹¤¯³èÌö¤¹¤ë»ÖÅÄ²»¡¹¡Ê26¡Ë¤¬¼«¿È¤Î¥¤¥ó¥¹¥¿¥°¥é¥à¤ò¹¹¿·¡£»äÉþ¥³¡¼¥Ç¤òÈäÏª¤·¡¢È´·²¤Î¥¹¥¿¥¤¥ë¤òÀä»¿¤µ¤ì¤Æ¤¤¤ë¡£
¡¡¡Ö»äÉþ¡£È±¤ÎÌÓ¤¬Ä¹¤¯¤Ê¤Ã¤Æ¤¤Æ¤«¤é¡¢¥Ç¥³¥ë¥Æ¤Á¤é¸«¤¨¤ªÍÎÉþ¤¬¹¥¤ß¤Ê¤Í¤Í¤Þ¤ë¡×¤ÈÄÖ¤ê¡¢¹õ¤Î¥È¥Ã¥×¥¹¤Ë¥°¥ì¡¼¤Î¥ß¥Ë¥¹¥«¡¼¥È¤Î»äÉþ¥·¥ç¥Ã¥È¤ò¥¢¥Ã¥×¡£¿ÈÄ¹167¥»¥ó¥Á¤ÎÈ´·²¤Î¥¹¥¿¥¤¥ë¤ÈÈþµÓ¡¢¥Á¥é¸«¤»¤Î¥Ç¥³¥ë¥Æ¤òºÝÎ©¤¿¤»¤Æ¤¤¤ë¡£
¡¡¡Ö¤½¤·¤ÆÀèÆü @faceline_plus ¤µ¤ó¤Ç¡¢¥Ï¡¼¥Ö¥Ô¡¼¥ê¥ó¥°¤ò¼õ¤±¤Æ¡¢¤ªÈ©¤ÎÄ´»Ò¤¬¤¹¤³¤Ö¤ëÎÉ¤¤¤Ç¤¹¡£¤ªÉ÷Ï¤¤¢¤¬¤ê¤Î¤Ä¤ë¤Ã¤È¤·¤¿È©¤ÈËèÄ«¤Î¥á¥¤¥¯¤Î¤ê¤ÎÎÉ¤µ¤Ëµ¤Ê¬¤¬¤¢¤¬¤ê¤Þ¤¹¡×¤È¼«Ëý¤Î¾Ð´é¤òÃÆ¤Þ¤»¤Æ¤¤¤ë¡£
¡¡¤³¤ÎÅê¹Æ¤Ë¥Õ¥©¥í¥ï¡¼¤«¤é¤Ï¡Ö¤Þ¤¹¤Þ¤¹åºÎï¤Ë¤Ê¤Ã¤Æ¤Þ¤¹¤Í¡×¡Ö¤á¤Á¤ã¤¯¤Á¤ãÁÇÅ¨¤Ç²Ä°¦¤¤²á¤®¡×¡Ö¥¹¥¿¥¤¥ëÈ´·²¤Î²Ä°¦¤¤²Ä°¦¤¤¤ª¾î¤µ¤ó¡×¡ÖÀ¤³¦¤ÇÍ£°ì¤ÎÅ·»È¡¢ÍÅÀº¡×¡Ö¤¹¤´¤¯ÂÄ¹¤¤¡×¡ÖÅ·»È¤Î¾Ð´é¡×¡Ö¥¹¥Ù¥¹¥Ù´¶¡¢¸«¤ë¤À¤±¤Ç¥É¥¥É¥¡×¡Ö¥¹¥¿¥¤¥ëÈ´·²¤ä¤ó¡×¡Ö¥Ç¥³¥ë¥Æ¤á¤Ã¤Á¤ãåºÎï¤Ê¤Í¤Í´Ý²Ä°¦¤¹¤®¡×¡ÖÁÇÅ¨¤Ê¥ì¥Ç¥£¡¢½÷»ÒÂçÀ¸¤Ç¤âÁ´¤¯°ãÏÂ´¶Ìµ¤·¡×¤Ê¤É¤È¾Î»¿¤ÎÀ¼¤¬Áê¼¡¤¤¤Ç¤¤¤ë¡£
¡¡»ÖÅÄ¤Ï¡¢¥í¡¼¥«¥ë¶É¤Î¤ªÅ·µ¤¥¥ã¥¹¥¿¡¼¤òÌ³¤á¤¿¤Û¤«¡¢2021Ç¯4·î¤«¤é3Ç¯´Ö¡¢¥Õ¥¸¥Æ¥ì¥Ó¤Î¡Ö¤á¤¶¤Þ¤·¥Æ¥ì¥Ó¡×¤Ç¥¤¥Þ¥É¥¥¬¡¼¥ë¤òÃ´Åö¡£¥Æ¥ì¥ÓÄ«Æü·Ï¤ÎÆÃ»£¥Æ¥ì¥Ó¥É¥é¥Þ¡Ö²¾ÌÌ¥é¥¤¥À¡¼¥®¡¼¥Ä¡×¤Ë¤â½Ð±é¤·¤¿¡£