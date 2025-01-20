·»¤Ï¹ñÊõµé¥¤¥±¥á¥óÇÐÍ¥¡¢Ëå¤Ï¤´ÅöÃÏ¥¢¥¤¥É¥ëà¤½¤Ã¤¯¤êá3¥·¥ç¥Ã¥È¤¬ÏÃÂê¡Ö¤á¤Ã¤Á¤ã¥¢¥Ä¤¤‼︎¡×¡Ö¤³¤ì¤¬°ìÈÖ¸«¤¿¤«¤Ã¤¿¡×
¡¡¤ª¾Ð¤¤¥³¥ó¥Ó¡Ö¥É¥é¥ó¥¯¥É¥é¥´¥ó¡×¤ÎÄÍÃÏÉð²í¤¬X¤ò¹¹¿·¡£¥¤¥±¥á¥óÇÐÍ¥&Èþ½÷¥¢¥¤¥É¥ë¤Î·»Ëå¤È°ì½ï¤ËÇ¼¤Þ¤Ã¤¿¥ª¥Õ¥·¥ç¥Ã¥È¤ò¸ø³«¤·¡¢ÏÃÂê¤ò¸Æ¤ó¤Ç¤¤¤ë¡£
¡¡ÄÍÃÏ¤ÎX¤ËÅÐ¾ì¤·¤¿¤Î¤Ï¡¢ÇÐÍ¥¡¦µÜÀ¤Î°Ìï¤ÈµÜÀ¤¤ÎËå¤Ç¥¢¥¤¥É¥ë¥°¥ë¡¼¥×¡Ö¤¤¤®¤Ê¤êÅìËÌ»º¡×¥á¥ó¥Ð¡¼¤Î°ËÃ£²ÖºÌ¡£
¡¡19Æü¤ËÅìµþ¡¦¹ñÎ©Âå¡¹ÌÚ¶¥µ»¾ìÂè°ìÂÎ°é´Û¤Ç³«ºÅ¤µ¤ì¤¿¡ÖµÜÀ¤Î°Ìï Special Event Ryubiʼs Fes 2025¡×¤Ë¥¹¥Ú¥·¥ã¥ëMC¤È¤·¤Æ½Ð±é¤·¤¿ÄÍÃÏ¤¬¡¢½ªÎ»¸å¤Ë¥Õ¥§¥¹¤Ç¤ÎÍÍ»Ò¤òÊ£¿ôÅê¹Æ¤·¤¿¡£
¡¡µÜÀ¤¤È¤Î2¥·¥ç¥Ã¥È¤ä¡¢´ÑÍ÷¤ËË¬¤ì¤Æ¤¤¤¿°ËÃ£¤È¤Î¥·¥ç¥Ã¥È¡¢ºÇ¸å¤Ë¤ÏµÜÀ¤Ž¥°ËÃ£·»Ëå¤ËÄÍÃÏ¤¬¶´¤Þ¤ì¡¢Æ±¤¸¥Ý¡¼¥º¤Î3¥·¥ç¥Ã¥È¤òÈäÏª¤·¤¿¡£¡Öµ¢¤ê¤ËÎ°Ìï¤¯¤ó¤¬¡Ø²ÖºÌ¤È·»Ëå¤Ç¤â»£¤ê¤Þ¤·¤ç¤¦¤è¡ª¡Ù¤È¡£µ®½Å¤Ê3¥·¥ç¥Ã¥È¡Ä¡×¤È»£±ÆÈëÏÃ¤âÌÀ¤«¤·¤Æ¤¤¤ë¡£
¡¡·»Ëå¤¬Â·¤Ã¤¿¥ª¥Õ¥·¥ç¥Ã¥È¤Ë¡Ö·»Ëå¡Ä!!!!!¡×¡Ö¤ä¤Ð¡¼¡¼¡¼¤¤¤³¤ì¤¬¤¤¤Á¤Ð¤ó¸«¤¿¤«¤Ã¤¿¡£¹æµã°Æ·ï!¡×¡Ö·»Ëå¤ä¤Ã¤Ñ¤ê´é¤Ë¤¹¤®(¾Ð)¡×¡Ö²¿¤³¤ì¡¢¤á¤Ã¤Á¤ã¥¢¥Ä¤¤‼︎¤¤¤®¤Ê¤êÅìËÌ»º¥Ý¡¼¥º¤¸¤ã¤ó‼︎¡×¡Ö¤³¤¦¤ä¤Ã¤Æ¸«¤ë¤È¤Û¤ó¤È·»Ëå¤À¤Ê¡£¤½¤Ã¤¯¤ê¤¹¤®¤ë♡¡×¤Ê¤É¤ÎÀ¼¤¬´ó¤»¤é¤ì¤Æ¤¤¤¿¡£
¡¡µÜÀ¤¤Ï¡¢2018Ç¯¤Ë¥Ü¡¼¥«¥ë¥À¥ó¥¹¥æ¥Ë¥Ã¥È¡ÖM!LK¡×¤Ë¿·¥á¥ó¥Ð¡¼¤È¤·¤Æ²ÃÆþ¤¹¤ë¤ÈÉÄ»ú¤ò¸øÊç¡£µì·ÝÌ¾¤Ç¤¢¤ë¡ÖÎ°Ìï¡×¤«¤é¡¢½Ð¿ÈÃÏ¤Ç¤¢¤ëµÜ¾ë¤«¤éÀ¤³¦¤Ø±©¤Ð¤¿¤±¤ë¤è¤¦¤Ë¤È¤¤¤¦´ê¤¤¤¬¹þ¤á¤é¤ì¤¿¡ÖµÜÀ¤Î°Ìï¡×¤Ë²þÌ¾¤·¤¿¡£2020Ç¯¤Ë¥æ¥Ë¥Ã¥È¤òÂ´¶È¤·¡¢ÇÐÍ¥¶È¤ËÀìÇ°¡£24Ç¯7·î¤Ë¤Ï¡¢½÷À¥Õ¥¡¥Ã¥·¥ç¥ó»ï¡ÖViVi¡×¤Î¿Íµ¤ÅêÉ¼´ë²è¡Ö2024Ç¯¾åÈ¾´ü ¹ñÊõµé¥¤¥±¥á¥ó¥é¥ó¥¥ó¥°¡×NEXTÉôÌç¤Ç1°Ì¤ò³ÍÆÀ¤·¤Æ¤¤¤ë¡£