¡Ö¥Þ¥¸¤Ç¤«¤Þ¤Ê¤¤¡×ºæ²í¿Í¤Î¤»¤ê¤Õ¤Î³Ð¤¨Êý¤Ë¾×·â¡¡ÌçÏÆÇþ¤â»î¤¹¤â¡Ö»ä¤Ë¤Ï¤Ç¤¤Ê¤¤¡×
¡¡½÷Í¥¤ÎÌçÏÆÇþ¡Ê32¡Ë¤¬20Æü¡¢¥Õ¥¸¥Æ¥ì¥Ó¡Ö¤Ý¤«¤Ý¤«¡×¡Ê·î¡Á¶âÍËÁ°11¡¦50¡Ë¤ËÀ¸½Ð±é¡£ÇÐÍ¥¡¦ºæ²í¿Í¡Ê51¡Ë¤Î¤»¤ê¤Õµ²±ÊýË¡¤òÌÀ¤«¤·¤¿¡£
¡¡¥É¥é¥Þ¤Ç¶¦±é·Ð¸³¤¬¤¢¤ëÌçÏÆ¡£»£±ÆÁ°¡¢ºæ¤Ï¡Ö¤º¤Ã¤È¡È¤¨¤ª¤¢¤¦¤¨¡É¤ß¤¿¤¤¤Ê¤³¤È¤ò¡¢¤º¤Ã¤È¤ª¤Ã¤·¤ã¤Ã¤Æ¤ë¡×¤È¸À¤¤¡Ö¤½¤ì²¿¤Ç¤¹¤«¡©Ê¹¤¤¤¿¤é¡¢¥»¥ê¥Õ¤òÊì²»¤Ç³Ð¤¨¤Æ¤¤¤ë¤é¤·¤¯¤Æ¡×¤ÈÊ¬¤«¤Ã¤¿¡£
¡¡¡ÖÎã¤¨¤Ð¡È¤ª¤Ï¤è¤¦¤´¤¶¤¤¤Þ¤¹¡É¤À¤Ã¤¿¤é¡È¤ª¤¢¤ª¤¦¤ª¤¢¤¤¤¢¤¦¡É¤Ã¤Æ¡£¸ý¤Î·Á¤Ç³Ð¤¨¤ë¤ó¤Ç¤¹¤Ã¤Æ¡¢¥»¥ê¥Õ¤ò¡£ËÜÅö¤Ë¾×·âÅª¤Ç¤·¤¿¤Í¡×¤È¿¶¤êÊÖ¤ê¡¢»£±ÆËÜÈÖ¤Ç¤»¤ê¤Õ¤Ï¡Ö¥Þ¥¸¤Ç¤«¤Þ¤Ê¤¤¡×¤È¶Ã¤¤¤¿¤È¤¤¤¦¡£
¡¡ÌçÏÆ¤â»î¤·¤Æ¤ß¤¿¤¬¡Ö¤¦¤Þ¤¯¤¤¤«¤Ê¤«¤Ã¤¿¡£µ¤»ý¤Á¤ÏÊ¬¤«¤ë¤È¤¤¤¦¤«¡¢¸ý¤Î²ó¤·Êý¤ò³Ð¤¨¤ë¤Ã¤Æ¤¤¤¦¡£¤½¤³¤«¤é»Ò²»¤ò¾è¤Ã¤±¤Æ¤¤¤¯¤È¤ä¤ê¤ä¤¹¤¤¤ó¤Ç¤·¤ç¤¦¤±¤É¡¢»ä¤Ë¤Ï¤Ç¤¤Ê¤¤¡×¤ÈÏÃ¤·¤¿¡£