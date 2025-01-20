½÷À¤¬Á´¿È¤Ë¤ä¤±¤É¤ò¤·¤Æ°Õ¼±ÉÔÌÀ¢ªÉÂ±¡¤Ç»àË´¤ò³ÎÇ§¡¡¥¬¥¹¥¹¥Èー¥Ö¤«¤é°ú²Ð¤«¡¡Ê¡²¬¡¡
Ê¡²¬»ÔÃæ±û¶è¤Î½»Âð¤Ç20Æü¡¢Á´¿È¤Ë¤ä¤±¤É¤òÉé¤Ã¤¿½÷À¤¬È¯¸«¤µ¤ì¡¢°Õ¼±¤Î¤Ê¤¤¾õÂÖ¤ÇÉÂ±¡¤ËÈÂÁ÷¤µ¤ì¤Þ¤·¤¿¡£½÷À¤Ï¤ª¤è¤½1»þ´Ö¸å¤ËÉÂ±¡¤Ç»àË´¤¬³ÎÇ§¤µ¤ì¤Þ¤·¤¿¡£
·Ù»¡¤Ï¡¢¥¹¥Èー¥Ö¤Î²Ð¤¬Éþ¤Ê¤É¤Ë°ú²Ð¤·¤¿²ÄÇ½À¤â¤¢¤ë¤È¤ß¤Æ¸¶°ø¤òÄ´¤Ù¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£
¾ÃËÉ¤Ë¤è¤ê¤Þ¤¹¤È¡¢20Æü¸áÁ°10»þ¤´¤í¡¢Ê¡²¬»ÔÃæ±û¶èºûµÖ¤ÎÊ¿²°·ú¤Æ½»Âð¤Ç¡Ö²ÐºÒ¤Ç¤¹¤È¥¢¥éー¥à¤¬¤Ê¤Ã¤Æ¤¤¤ë¡×¤È¶áÎÙ¤Î½»Ì±¤«¤é119ÈÖÄÌÊó¤¬¤¢¤ê¤Þ¤·¤¿¡£
½÷À¤Ï¹âÎð¤È¤ß¤é¤ì¡¢Ãå¤Æ¤¤¤¿Éþ¤Ï¹õ¤¯¾Ç¤²¤Æ¤¤¤Æ¡¢°Õ¼±¤Î¤Ê¤¤¾õÂÖ¤ÇÉÂ±¡¤Ë±¿¤Ð¤ì¡¢¤ª¤è¤½1»þ´Ö¸å¤Ë»àË´¤¬³ÎÇ§¤µ¤ì¤Þ¤·¤¿¡£
·Ù»¡¤Ë¤è¤ê¤Þ¤¹¤È¡¢¼¼Æâ¤Ë¤Ï¤Ã¤¤ê¤È¤·¤¿²ÐºÒ¤ÎÀ×¤Ï¤Ê¤¯¡¢½÷À¤Î²£¤Ë¤Ï¥¬¥¹¥¹¥Èー¥Ö¤¬¤¢¤ê¡¢¤Ä¤¤¤¿¾õÂÖ¤À¤Ã¤¿¤È¤¤¤¦¤³¤È¤Ç¤¹¡£
¤³¤Î²È¤Ë¤Ï¡¢¹âÎð¤Î½÷À¤¬°ì¿Í¤ÇÊë¤é¤·¤Æ¤¤¤¿¤È¤¤¤¦¤¤¤¦¾ðÊó¤¬¤¢¤ê¡¢·Ù»¡¤Ï¿È¸µ¤Î³ÎÇ§¤òµÞ¤°¤È¤È¤â¤Ë¡¢¥¹¥Èー¥Ö¤ÎÇ®¤¬ÅÁ¤ï¤ê²Ð¤¬½Ð¤¿²ÄÇ½À¤â¤¢¤ë¤È¤ß¤ÆÄ´¤Ù¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£