プロ野球・日本ハムは20日、沖縄で行われる春季キャンプのメンバー分けを発表しました。

日本ハムは2か所に分かれてキャンプを実施。名護市で行われる一軍キャンプには、伊藤大海投手や万波中正選手などの主力選手が参加します。また育成選手である山口アタル選手も、一軍キャンプに参加することが分かりました。なお、2024年ドラフトで入団した新人選手たちは全員、国頭村で行われるファームキャンプに参加します。

■一軍キャンプ【タピックスタジアム名護(名護市営球場)】

▽監督・コーチ

新庄剛志、林孝哉、武田久、 加藤武治、八木裕、山田勝彦、谷内亮太、森本稀哲、代田建紀

▽投手(21名)

矢澤宏太、生田目翼、加藤貴之、 達孝太、伊藤大海、山崎福也、杉浦稔大、金村尚真、宮西尚生、 田中正義、河野竜生、古林睿煬、福谷浩司、ザバラ、バーヘイゲン、 齋藤友貴哉、池田隆英、北山亘基、山本拓実、福島蓮、柳川大晟

▽捕手(6名)

マルティネス、伏見寅威、郡司裕也、進藤勇也、吉田賢吾、田宮裕涼

▽内野手(6名)

上川畑大悟、野村佑希、清宮幸太郎、石井一成、水野達稀、奈良間大己

▽外野手(7名)

松本剛、五十幡亮汰、水谷瞬、今川優馬、 万波中正、レイエス、山口アタル

■ファームキャンプ【かいぎんスタジアム国頭】

▽監督・コーチ

稲葉篤紀、清水雅治、浦野博司、金子千尋、江口孝義、小田智之、横尾俊建、佐藤友亮、的場直樹、岩舘学、紺田敏正、山中潔

▽投手(26名)

玉井大翔、上原健太、細野晴希、柴田獅子、藤田琉生、堀瑞輝、浅利太門、福田俊、畔柳亨丞、石川直也、松浦慶斗、根本悠楓、清水大暉、山城航太郎、加藤大和、松本遼大、清宮虎多朗、 川勝空人、澁谷純希、中山晶量、山本晃大、安西叶翔、宮内春輝、 北浦竜次、松岡洸希、孫易磊

▽捕手(3名)

清水優心、古川裕大、梅林優貴

▽内野手(8名)

中島卓也、有薗直輝、阪口樂、若林晃弘、 山縣秀、細川凌平、明瀬諒介、浜田泰希

▽外野手(5名)淺間大基、宮崎一樹、星野ひので、平田大樹、藤田大清