Ê¼¸Ë¡¦ºØÆ£ÃÎ»ö¡ÖÂçÊÑ¥·¥ç¥Ã¥¯¡×¡¡É´¾ò°Ñ°÷¤À¤Ã¤¿Á°¸©µÄ¤Î»àË´¤á¤°¤ê
¡¡Ê¼¸Ë¸©¤ÎÃÝÆâ±ÑÌÀ¡¦Á°¸©µÄ¤¬18Æü¤Ë»àË´¤·¤¿¤³¤È¤ò¤á¤°¤ê¡¢ºØÆ£¸µÉ§ÃÎ»ö¤Ï20Æü¡¢¸©Ä£¤Çµ¼ÔÃÄ¤Î¼èºà¤Ë±þ¤¸¡¢¡Ö»þ¤Ë¤Ï¸·¤·¤¤¼ÁÌä¤â¤¤¤¿¤À¤¤¤¿¤¬¡¢Ê¼¸Ë¤òÎÉ¤¯¤·¤¿¤¤¤È¤¤¤¦¶¯¤¤µ¤»ý¤Á¤ÎÉ½¤ì¤À¤Ã¤¿¤È¼õ¤±»ß¤á¤Æ¤¤¤ë¡£¿´¤è¤ê¤´Ì½Ê¡¤ò¤ªµ§¤ê¿½¤·¾å¤²¤Þ¤¹¡×¤È¥³¥á¥ó¥È¤òÆÉ¤ß¾å¤²¤¿¡£
ÊóÆ»¿Ø¤Î¼èºà¤Ë±þ¤¸¤ëºØÆ£¸µÉ§Ê¼¸Ë¸©ÃÎ»ö=2025Ç¯1·î20Æü¸áÁ°10»þ17Ê¬¡¢¿À¸Í»ÔÃæ±û¶è¡¢ÅºÅÄ¼ùµª»£±Æ
¡¡ÃÝÆâ»á¤Ï¡¢ºØÆ£ÃÎ»ö¤ÎÆâÉô¹ðÈ¯ÌäÂê¤òÄ´¤Ù¤ë¸©µÄ²ñÄ´ººÆÃÊÌ°Ñ°÷²ñ¡ÊÉ´¾ò°Ñ°÷²ñ¡Ë¤Î°Ñ°÷¤À¤Ã¤¿¡£ºØÆ£ÃÎ»ö¤ÏÃÝÆâ»á¤Ø¤Î»×¤¤¤òÌä¤ï¤ì¡¢¡ÖÂçÊÑÂº·É¤µ¤»¤Æ¤¤¤¿¤À¤¤¤¿Êý¤À¤±¤Ë¡¢¤´ÀÂµî¤Ë¤Ä¤¤¤Æ¤ÏÂçÊÑ¥·¥ç¥Ã¥¯¤À¤Ã¤¿¡×¤È½Ò¤Ù¤¿¡£
¡¡ÃÝÆâ»á¤¬É´¾ò°Ñ¤Ç¤ÎÄ´ºº¤ò¤á¤°¤Ã¤ÆSNS¾å¤Ç¤ÎÈðëî¡Ê¤Ò¤Ü¤¦¡ËÃæ½ý¤ËÇº¤ó¤Ç¤¤¤¿¤È¤µ¤ì¤ë¤³¤È¤Ë¤Ä¤¤¤Æ¤Ï¡¢¡ÖSNS¤Ê¤É¤Ë¤è¤ëÈðëîÃæ½ý¤Ï¤·¤Æ¤Ï¤Ê¤é¤Ê¤¤¹ÔÆ°¤À¡£Â¿¤¯¤Î¹ñÌ±¤ä¸©Ì±¤¬ÎäÀÅ¤Ê»È¤¤Êý¤ò¤µ¤ì¤ë¤³¤È¤¬Âç»ö¤À¡×¤ÈÏÃ¤·¤¿¡£
¡¡ÃÝÆâ»á¤Ï¡¢ÃÎ»öÁªÅê³«É¼Æü¤ÎÍâÆü¤ÎºòÇ¯11·î18Æü¤Ë¼¿¦¤·¤¿¡£½êÂ°²ñÇÉ¡Ö¤Ò¤ç¤¦¤´¸©Ì±Ï¢¹ç¡×¤Î¾åÌî±Ñ°ì´´»öÄ¹¤ÏÅö»þ¡¢ÃÎ»öÁª´ü´ÖÃæ¤ËSNS¾å¤ÇÃÝÆâ»á¤Ë´Ø¤¹¤ëÍÍ¡¹¤ÊÅê¹Æ¤¬¤¢¤ê¡¢¡Ö¸ÀÍÕ¤ÎË½ÎÏ¡¢¥Í¥Ã¥È¤ÎË½ÎÏ¤¬³È»¶¤·¤¿¤¿¤á²ÈÂ²¤¬½Å¤¤Àº¿ÀÅªÉéÃ´¤òÊú¤¨¤Æ¤¤¤¿¡×¤È¤·¤Æ¡¢²ÈÂ²¤ò¼é¤ë¤¿¤á¤À¤Ã¤¿¤Ê¤É¤ÈÀâÌÀ¤·¤Æ¤¤¤¿¡£¡ÊÅºÅÄ¼ùµª¡Ë