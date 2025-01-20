中日は２０日、２月１日から沖縄で行われる春季キャンプのメンバーを発表した。新人では、ドラフト２位・吉田聖弥投手（西濃運輸）、同４位の石伊雄太捕手（日本生命）が１軍（北谷）スタート。昨春に発症した腰痛の影響で一部別メニュー調整中のドラフト１位・金丸夢斗投手（関大）、投手転向４年目の根尾昂投手は２軍（読谷）スタートとなった。ベテランを対象にした「Ｓ班」の中田は２月６日に合流予定だ。

振り分けは以下の通り。

▼１軍

【投手】橋本侑樹、柳裕也、高橋宏斗、涌井秀章、大野雄大、仲地礼亜、森博人、松木平優太、伊藤茉央、勝野昌慶、梅野雄吾、吉田聖弥、清水達也、藤嶋健人、斎藤綱記、松山晋也、ウンベルト・メヒア、カイル・マラー、三浦瑞樹、岡田俊哉、近藤廉

【捕手】石伊雄太、木下拓哉、宇佐見真吾、石橋康太

【内野手】辻本倫太郎、オルランド・カリステ、村松開人、中田翔、福永裕基、石川昂弥、津田啓史、土田龍空、板山祐太郎、樋口正修

【外野手】尾田剛樹、岡林勇希、ジェイソン・ボスラー、濱将乃介、上林誠知、細川成也

▼２軍

【投手】草加勝、岩嵜翔、梅津晃大、金丸夢斗、根尾昂、祖父江大輔、福敬登、福田幸之介、松葉貴大、土生翔太、高橋幸佑、有馬惠叶、井上剣也、石川翔、野中天翔、森山暁生、菊田翔友、ランディ・マルティネス

【捕手】味谷大誠、加藤匠馬、山浅龍之介、日渡騰輝

【内野手】田中幹也、高橋周平、森駿太、山本泰寛、クリスチャン・ロドリゲス、中村奈一輝、星野真生、川上理偉

【外野手】大島洋平、ブライト健太、川越誠司、駿太（後藤駿太）、鵜飼航丞、加藤竜馬、福元悠真、カルロス・モニエル