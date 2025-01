ブロードウェイミュージカル『A Year with Frog and Toad~がまくんとかえるくん』出演者

ブロードウェイミュージカル『A Year with Frog and Toad~がまくんとかえるくん』が5月31日から愛知・大阪・東京で上演される。

「Frog and Toad」シリーズ(邦題:がまくんとかえるくん)は、数多くの児童文学の賞を受賞した20世紀を代表する絵本作家アーノルド・ローベルの名作。仲良しふたりのかえるが繰り広げる何気ない日常が描かれた絵本で、愛らしい動物たちの世界を通して大切な人の尊さや相手を思いやることの大切さを学ぶことができる作品だ。日本でも1980年から小学校の国語の教科書に採用されるなど、シリーズ最初の本が出版されてから半世紀を経た現在も世界中で愛されている。

この「Frog and Toad」シリーズを原作としたミュージカル『A Year with Frog and Toad』は、「ふたりはともだち」「ふたりはきょうも」「ふたりはいっしょ」「ふたりはいつも」の4作の絵本のエピソードを盛り込み、2003年にブロードウェイで上演され、トニー賞で3部門にノミネートされるなど高い評価を得た。

日本では2006年に初演。2007年、2009年、2015年、2017年と繰り返し上演されてきた本作が、新たなクリエイティブチーム&キャストで上演される。

がまくんとかえるくんを演じるのは ふぉ~ゆ~越岡裕貴・松崎祐介。

さらに原田優一、上川一哉、MARIA-E、壮一帆が共演し、動物たちの温かい日常を描く。

演出は元吉庸泰が手がける。



元吉庸泰

とても、とてもあったかい作品です。繰り返されていくなかで、変わらないけど変わり続けるもの。そんな普遍なものをこの作品のなかで宝探しができたらいいなと思っています。この演目は自分の演劇人生の中でも本当に大切なものです。集まってくださった多才で多彩なこのメンバーに恵まれたことはとても幸せで、作劇ができることが楽しみでなりません。大好きな大先輩の胸を借りる気持ちで、自分自身の「演劇」の「ミュージカル」の楽しさをぶつける思いで、がんばりたいと思います。ぜひ観にきてくだされば嬉しいです。 越岡裕貴

ブロードウェイでも上演されているこの作品に挑戦させて頂けると聞いて、今からわくわくしております。

日本でも何度も上演されていて、今回はまた新たなチームでの上演になります。

素敵なキャストの皆さんとこの作品を盛り上げたいと思います!

子供から大人まで楽しめるミュージカルなので、皆さん是非劇場で待ってますー! 松崎祐介

トゥクストゥ~ル~でお馴染みのふぉ~ゆ~松崎祐介です。

今回ブロードウェイミュージカル『A Year with Frog and Toad~がまくんとかえるくん』公演が決まりました!子供から大人まで楽しめる物語になっていて国語の教科書にも載っている作品!

僕の頭の中の教科書も 1 ページ増えるので楽しみです。

全力でトゥクスしてトゥ~ル~して行くので劇場でお待ちして松。 原田優一

幅広い層のお客様にお楽しみいただけるこの演目に出演させていただくことになり、更にワクワクしていただけるようなピースとなれるよう精進します。また、これまでも”人間以外”の役どころ、もはや“生き物ではない”役にも挑戦した経験のある私ですが、爬虫類・両生類を演じるのは人生で初めてですので、新たなる扉が開く予感がしております。そして、我々「顔が激似」というお声を度々頂戴する上川一哉さんとの共演が叶いました。ご覧になったお客様が混乱しないよう、キャラクターの押し出しに努めます(笑) 上川一哉

様々なテーマがいっぱい詰まっているこの作品は、大人の方々だけでなく、たくさんのお子さんにご覧いただき、同じ目線で演劇にふれることが出来る素敵で楽しい時間にしていただきたいと思っています。そして僕自身も、素晴らしいスタッフ・キャストのみなさまと新しい「Frog and Toad」を創ってゆける事がとても楽しみで、今からワクワクしています。 MARIA-E

小さい頃から本を読むことが大好きだったので「ふたりはともだち」はもちろんのこと、『がまくんとかえるくん』シリーズはお気に入りの絵本でした。柔らかく繊細な線と深い緑を基調としたノスタルジックな絵が印象的なこの本は、大切な”何か”を教えてくれる温かい物語なので、心を打たれて幾度となく読み返したのを覚えています。今回、世界で多くの人達に愛されているこの絵本を原作とした作品に携われて本当に嬉しいです。そして、素敵なキャストの皆様とご一緒できることを光栄に思います。物語に華を添えられるよう尽力させていただきますので、どうぞよろしくお願いいたします! 壮 一帆

心温まるミュージカルに参加することができて、とても嬉しいです。シンプルながらも奥の深いこの作品で様々な役を演じることも楽しみですし、なんと言っても人外の役は私の得意とするところです!(笑)

役の可能性をどこまでも広げて、お客様にも楽しんで頂ける舞台を作り上げたいと思います。



