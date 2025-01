「住友不動産 ショッピングシティ 羽田エアポートガーデン」に、『ポケモンセンター出張所』がオープン!

期間中、館内には10か所以上のフォトスポットが登場します☆

羽田エアポートガーデン『ポケモンセンター出張所』

期間:2025年1月15日(水)〜2月9日(日)

営業時間:10:00〜20:00

場所:羽田エアポートガーデン 2F

ポケモンのオフィシャルショップ『ポケモンセンター出張所』が羽田エアポートガーデンに登場!

ポケモンたちのぬいぐるみや、ポケモン好きにはたまらないポケモンカードゲームなど、ポケモンセンターオリジナルグッズの販売が行われます。

ピカチュウとイーブイの写真撮影会も開催されます☆

ピカチュウとイーブイ 写真撮影会

日時:2025年1月25日(土)・26日(日)各日11:30〜、13:30〜、15:30〜、17:30〜

参加費:無料

場所:羽田エアポートガーデン 1F グランドホワイエ

ピカチュウとイーブイとの記念撮影会を開催!

ポケモンセンター出張所のオープンを記念して、羽田エアポートガーデンにピカチュウとイーブイが遊びに来ます☆

羽田エアポートガーデン『ポケモンセンター出張所』の紹介でした☆

