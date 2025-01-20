±êË²¤¬¾¡¤Á±Û¤·¤ò·è¤á¡¢Ëë²¼Éüµ¢¤ò³Î¼Â¤Ë¡Ö¤Ò¤È¤Ä¾è¤ê±Û¤¨¤¿¡×
¡¡¡þÂçÁêËÐ½é¾ì½ê9ÆüÌÜ¡Ê2025Ç¯1·î20Æü¡¡Åìµþ¡¦Î¾¹ñ¹ñµ»´Û¡Ë
¡¡ÀÔ¿ñÂ»½ý¤«¤éÉüµ¢¤·¤¿Åì»°ÃÊÌÜ4ËçÌÜ¤Î¸µËëÆâ¡¦±êË²¡Ê30¡á°ËÀª¥±ÉÍÉô²°¡Ë¤¬Æ±7ËçÌÜ¤ÎÂçÌî¾ë¡Ê28¡á¹âÅÄÀîÉô²°¡Ë¤ò¸ªÆ©¤«¤·¤Ç²¼¤·¡¢4¾¡ÌÜ¡Ê1ÇÔ¡Ë¤ò¥Þ¡¼¥¯¡£Éüµ¢¤«¤é4¾ì½êÏ¢Â³¤Ç¾¡¤Á±Û¤·¤ò·è¤á¤¿¡£
¡¡¤³¤ÎÆü¤â¤·¤³Ì¾¤¬¸Æ¤Ó¾å¤²¤é¤ì¤ë¤È´ÛÆâ¤«¤éÂ¿¤¯¤ÎÇï¼ê¤È´¿À¼¤¬Ê¨¤¾å¤¬¤Ã¤¿¡£Î©¤Á¹ç¤¤¤ÇÄã¤¯Åö¤¿¤ë¤È¡¢º¸¤ò¤Î¤¾¤«¤»¤Ê¤¬¤é°µÎÏ¤ò¤«¤±¥¿¥¤¥ß¥ó¥°¤è¤¯¸ªÆ©¤«¤·¤ò·«¤ê½Ð¤·¤¿¡£¡ÖºÇ½é¤ÎÁêËÐ¤ÏÉé¤±¤Þ¤·¤¿¤¬¡¢¤½¤³¤«¤éÎ©¤ÆÄ¾¤·¤Æ4Ï¢¾¡¤Ç¤¤¿¤Î¤ÏÎÉ¤«¤Ã¤¿¡×¤È¿¶¤êÊÖ¤Ã¤¿¡£
¡¡Éüµ¢¤«¤é4¾ì½êÏ¢Â³¾¡¤Á±Û¤·¤Ç½Õ¾ì½ê¡Ê3·î9Æü½éÆü¡¢¥¨¥Ç¥£¥ª¥ó¥¢¥ê¡¼¥ÊÂçºå¡Ë¤Ï23Ç¯½©¾ì½ê°ÊÍè¤È¤Ê¤ëËë²¼Éüµ¢¤¬Ç»¸ü¡£¡ÖµîÇ¯¤Î¤³¤È¤ò¹Í¤¨¤ì¤ÐÁÛÁü¤Ç¤¤Ê¤«¤Ã¤¿¡£¤Ò¤È¤Ä¾è¤ê±Û¤¨¤¿´¶¤¸¤Ç¤¹¡×¤È´¶³´¿¼¤²¤ËÏÃ¤·¤¿¡£