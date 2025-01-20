¥Ë¥å¡¼¥¹¥È¥Ã¥× > ³¤³°¥Ë¥å¡¼¥¹ > ´Ú¹ñ¥Ë¥å¡¼¥¹ > ¡ÎÂ®Êó¡Ï´Ú¹ñ·Ù»¡¡¡ÂçÅýÎÎ¼¼¤ò²ÈÂðÁÜº÷¡á²ü¸·´ØÏ¢¤ÎÊ¸½ñ²¡¼ý¤Ø ¡ÎÂ®Êó¡Ï´Ú¹ñ·Ù»¡¡¡ÂçÅýÎÎ¼¼¤ò²ÈÂðÁÜº÷¡á²ü¸·´ØÏ¢¤ÎÊ¸½ñ²¡¼ý¤Ø ¡ÎÂ®Êó¡Ï´Ú¹ñ·Ù»¡¡¡ÂçÅýÎÎ¼¼¤ò²ÈÂðÁÜº÷¡á²ü¸·´ØÏ¢¤ÎÊ¸½ñ²¡¼ý¤Ø 2025Ç¯1·î20Æü 13»þ44Ê¬ Îþ¹ç¥Ë¥å¡¼¥¹ ¥ê¥ó¥¯¤ò¥³¥Ô¡¼¤¹¤ë ¤ß¤ó¤Ê¤Î´¶ÁÛ¤Ï¡© Ãøºî¸¢¼Ô(c) Îþ¹ç¥Ë¥å¡¼¥¹. ÌµÃÇÅ¾ºÜ¡¦Å¾ÍÑ¡¢AI³Ø½¬¤ª¤è¤ÓÍøÍÑ¶Ø»ß ¥ê¥ó¥¯¤ò¥³¥Ô¡¼¤¹¤ë ¤ß¤ó¤Ê¤Î´¶ÁÛ¤Ï¡© ³°Éô¥µ¥¤¥È ÕúÂçÅýÎÎ¡¡°ìÈÌ¼ýÍÆÅï¤Ë¼ýÍÆ¡áÂáÊá¼Ô¤Î´é¼Ì¿¿»£±Æ¤â Õú»á¤Î¡Ö¶¯À©¼è¤êÄ´¤Ù¡×¸¡Æ¤¡¡¸ûÎ±´ü¸ÂÍè·î¤Þ¤Ç±äÄ¹¤â¡áÁÜººµ¡´Ø ¶âÍ¿Àµ»á¡¡£²¥«·î¤Ö¤êÄÀÌÛÇË¤ë¤â´ÚÊÆÀ¯¶É¤Ë¤Ï¸ÀµÚ¤»¤º