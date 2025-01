ファンは感動の涙…GFRIEND、デビュー10周年記念公演が成功裏に終了「奇跡のよう」

GFRIENDが9000人余りの観客とともに単独コンサートでデビュー10周年を華やかに彩った。

【写真】GFRIENDメンバー、「二次元」と疑う自撮りSHOT

1月17〜19日の3日間、ソウル・オリンピック公園オリンピックホールでGFRIENDの単独コンサート「GFRIEND 10th Anniversary'Season of Memories」が開催された。

GFRIENDは今回の公演でグループの過去と現在を継ぎ、BUDDY(GFRIENDファン)と永遠を約束した。180分の公演で10年の叙事を圧縮したGFRIENDは、観客に大きな感動を与えた。

(写真提供=SOURCE MUSIC)

メンバーたちは毎公演、セットリストに変化を与えながらも圧巻のパフォーマンスと生歌で公演の完成度を引き上げた。客席では歓声と喜びの涙が絶えなかった。

公演のスタートはメガヒット曲『Megustastu』。ファンたちは待っていたかのように、会場全体に響くほどの大歓声でGFRIENDの帰還を喜んだ。メンバーたちは、「今日は特に皆さんの歓声が大きく聞こえる。ステージに上がる前からぐっと来るものがあった。お互いに違う私たちが10年間1つになれたというのが奇跡のようだ」と話した。

続けて、『NAVILLERA』『LOVE WHISPER』など、“パワー清純”のコンセプトを代表する曲を披露したGFRIEND。6人のメンバーはステージを降りて、客席全体を駆け巡りながらファンと間近で交流した。

(写真提供=SOURCE MUSIC)

『Rough』『Crossroads』『Time for the moon night』など、感動的でおぼろげな雰囲気の歌が続くと、雰囲気は最高潮に達した。公演の最後はデビュー10周年を記念するスペシャルアルバム『Season of Memories』のリード曲『Season of Memories』と収録曲『Always』が飾った。

メンバーたちは、「SOURCE MUSICとデビュー10周年プロジェクトを準備しながら実家に帰ってきたようだった。気楽に、話さなくてもお互いによく息が合って楽に準備することができた。メンバーたちと一緒に今日この瞬間を実現させてくれてありがとう」と感謝を語った。

また、「これまで応援してくれたBUDDYに感謝する。BUDDY はどんな道を行っても私たちの前の光になってくれる存在だ。生きていれば永遠という単語に閉じ込めておきたい日々に向き合うことになるが、デビュー10周年がまさにそんな日々だった。“止まっていた時間が流れる”というコメントが多かったが、私たちの時間は止まっていたことがない。素敵な日に再会した私たちは、より固く深くなった。永遠に記憶に残る思い出を残してくれてありがとう」と話し、3日間の公演を締めくくった。

(写真提供=SOURCE MUSIC)

なお、GFRIENDは今後、3月9日に大阪、3月11日に横浜、3月14日に香港、3月22日に高雄、3月29日に台北でアジアツアーを開催する。

(記事提供=OSEN)