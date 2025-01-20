¾®ÁÎ¼÷¤·¡Ö¥­¥ó¥°¥¹¥Ú¥·¥ã¥ë¥Õ¥§¥¢¡×1·î20Æü¤«¤é¡¢¿Íµ¤¥Í¥¿11¼ïÆþ¤ê745±ß¤Î¡Ö¥­¥ó¥°¥¹¥Ú¥·¥ã¥ëÐ§¡×¤Ê¤É¡È¤ªÃÍÂÇ¤Á¥á¥Ë¥å¡¼¡ÉÈÎÇä

¼Ì¿¿³ÈÂç (Á´5Ëç)

»ý¤Áµ¢¤ê¤¹¤·Å¹¡Ö¾®ÁÎ¼÷¤·¡×¤Ï1·î20Æü¤«¤é¡¢Ê¿Æü¸ÂÄê¤Ç¡Ö¥­¥ó¥°¥¹¥Ú¥·¥ã¥ë¥Õ¥§¥¢¡×¤ò³«ºÅ¤¹¤ë¡£

¾®ÁÎ¼÷¤· ¡Ö¥­¥ó¥°¥¹¥Ú¥·¥ã¥ë¥Õ¥§¥¢¡×

¡Ú´ØÏ¢µ­»ö¡Û¤Ï¤Þ¼÷»Ê¡Ö²´éÚ¤ÈÆÃÁª¤Í¤¿º×¤ê¡×³«ºÅ¡¢¹­Åç¸©»º¤«¤­°®¤ê¤¬110±ß¡¢¤¢¤ï¤ÓŽ¥¤È¤é¤Õ¤°¤Ê¤É¤Î¥á¥Ë¥å¡¼¤âÈÎÇä

³«ºÅ´ü´Ö¤Ï1·î20Æü¤«¤é1·î24Æü¡£¡Ö¥Ü¥ê¥å¡¼¥àËþÅÀ!¡×¡Ö¿©¤Ù±þ¤¨È´·²!¡×¡Ö¤ªÇã¤¤ÆÀ!¡×¤Î¡È¤ªÃÍÂÇ¤Á¥á¥Ë¥å¡¼¡É¤òÈÎÇä¤¹¤ë¡£

¾¦ÉÊ¤Ï¡¢¡Ö¤Þ¤°¤í¥­¥ó¥°°®¤ê14´Ó¡×¡Ö¥­¥ó¥°¥¹¥Ú¥·¥ã¥ëÐ§¡×¡Ö¥­¥ó¥°°®¤ê14´Ó¡×¤Î3¼ïÎà¡£

¡Ò¥­¥ó¥°¥¹¥Ú¥·¥ã¥ë¥Õ¥§¥¢¡Ó

²Á³Ê¤ÏÀÇ¹þÉ½µ­¡£

¡Ö¤Þ¤°¤í¥­¥ó¥°°®¤ê14´Ó¡×853±ß¡£ÆâÍÆ¤Ï¡Ö¤Þ¤°¤í¡×¡Ö¤Í¤®¤Þ¤°¤í¡×¡Ö¤¤¤«¡×¡Ö¤³¤Ï¤À¡×¡Ö¶Ì»Ò¡×¡Ö¥Ð¥µ¡×¡Ö³¤Á¯¥µ¥é¥À¸Õ±»·³´Ï¡×¡Ö¥·¡¼¥Á¥­¥ó¸Õ±»·³´Ï¡×¡Ö¾Æ¥µ¡¼¥â¥ó¡×¡£

¾®ÁÎ¼÷¤· ¡Ö¤Þ¤°¤í¥­¥ó¥°°®¤ê14´Ó¡×

¡Ö¥­¥ó¥°¥¹¥Ú¥·¥ã¥ëÐ§¡×745±ß¡£¿Íµ¤¤Î¥Í¥¿¤¬11¼ïÆþ¤ê¤ÎÐ§¡£ÆâÍÆ¤Ï¡Ö¤È¤í¥µ¡¼¥â¥ó¡×¡Ö¤¤¤«¡×¡Ö¤Þ¤°¤í¡×¡Ö¾Æ¤­¥µ¡¼¥â¥ó¡×¡Ö¥Ð¥µ¡Ö¤³¤Ï¤À¡×¡Ö·ê»Ò¡×¡Ö¤¨¤Ó¡×¡Ö¤Þ¤°¤í¤¿¤¿¤­¡×¡Ö³¤Á¯¥µ¥é¥À¡×¡£

¾®ÁÎ¼÷¤· ¡Ö¥­¥ó¥°¥¹¥Ú¥·¥ã¥ëÐ§¡×

¡Ö¥­¥ó¥°°®¤ê14´Ó¡×799±ß¡£²¿¤¬Æþ¤ë¤«¤ï¤«¤é¤Ê¤¤¡Ö¤ª³Ú¤·¤ß3´Ó¥Í¥¿¡×Æþ¤ê¡£¡Ö¤Þ¤°¤í¡×¡Ö¤¤¤«¡×¡Ö¤³¤Ï¤À¡×¡Ö¶Ì»Ò¡×¡Ö¥Ð¥µ¡×¡Ö¤Í¤®¤Þ¤°¤í¡×¡Ö³¤Á¯¥µ¥é¥À¸Õ±»·³´Ï¡×¡Ö¥·¡¼¥Á¥­¥ó¸Õ±»·³´Ï¡×¡Ö¾Æ¥µ¡¼¥â¥ó¡×¡Ö¤È¤í¥µ¡¼¥â¥ó¡×¡Ö¤¤¤«¡×¡Ö¤ª³Ú¤·¤ß3´Ó¡×¡£

¾®ÁÎ¼÷¤· ¡Ö¥­¥ó¥°°®¤ê14´Ó¡×