プロ野球・中日は20日、沖縄で行われる春季キャンプのメンバー分けを発表しました。

中日は2か所に分かれてキャンプを実施。沖縄県北谷町で行われる一軍キャンプには、高橋宏斗投手や中田翔選手、細川成也選手などの主力に加え、ドラ2ルーキー・吉田聖弥投手やドラ4ルーキーの捕手、石伊雄太選手が参加します。注目のドラ1ルーキー・金丸夢斗投手は読谷村で行われる二軍キャンプに参加することになりました。

■一軍キャンプ【Agreスタジアム北谷(沖縄県中頭郡北谷町美浜2)】

▽投手(21名)

橋本侑樹、柳裕也、郄橋宏斗、涌井秀章、大野雄大、仲地礼亜、森博人、松木平優太、伊藤茉央、勝野昌慶、梅野雄吾、吉田聖弥、清水達也、藤嶋健人、斎藤綱記、松山晋也、ウンベルト・メヒア、カイル・マラー、三浦瑞樹、岡田俊哉、近藤廉

▽捕手(4名)

石伊雄太、木下拓哉、宇佐見真吾、石橋康太

▽内野手(10名)

辻本倫太郎、オルランド・カリステ、村松開人、中田翔（※2月6日合流予定）、福永裕基、石川昂弥、津田啓史、土田龍空、板山祐太郎、樋口正修

▽外野手(6名)

尾田剛樹、岡林勇希、ジェイソン・ボスラー、濱将乃介、上林誠知、細川成也

■二軍キャンプ【オキハム読谷平和の森球場(沖縄県中頭郡読谷村座喜味2901)】

▽投手(18名)

草加勝、岩嵜翔、梅津晃大、金丸夢斗、根尾昂、祖父江大輔、福敬登、福田幸之介、松葉貴大、土生翔太、高橋幸佑、有馬惠叶、井上剣也、石川翔、野中天翔、森山暁生、菊田翔友、ランディ・マルティネス

▽捕手(4名)

味谷大誠、加藤匠馬、山浅龍之介、日渡騰輝

▽内野手(8名)

田中幹也、高橋周平、森駿太、山本泰寛、クリスチャン・ロドリゲス、中村奈一輝、星野真生、川上理偉

▽外野手(8名)大島洋平、ブライト健太、川越誠司、駿太(後藤駿太)、鵜飼航丞、加藤竜馬、福元悠真、カルロス・モニエル