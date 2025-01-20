日本ハムは２０日、２月１日からのキャンプメンバーを発表した。

１軍はエース伊藤大海投手、清宮幸太郎内野手、万波中正外野手ら４０人。中日からＦＡで加入した福谷浩司投手、現役ドラフトでソフトバンクから加入した吉田賢吾捕手、育成の山口アタル外野手も抜てきされた。

▽１軍

【投手（２１人）】１２矢澤宏太、１３生田目翼、１４加藤貴之、１６達孝太、１７伊藤大海、１８山粼福也、２２杉浦稔大、２４金村尚真、２５宮西尚生、２６田中正義、２８河野竜生、３７古林睿煬、４１福谷浩司、４２ザバラ、４５バーヘイゲン、４８斎藤友貴哉、５２池田隆英、５７北山亘基、６７山本拓実、９４福島蓮、９５柳川大晟

【捕手（６人）】２マルティネス、２３伏見寅威、３０郡司裕也、３３進藤勇也、６０吉田賢吾、６４田宮裕涼

【内野手（６人）】４上川畑大悟、５野村佑希、２１清宮幸太郎、３８石井一成、４３水野達稀、５８奈良間大己

【外野手（７人）】７松本剛、５０五十幡亮汰、５３水谷瞬、６１今川優馬、６６万波中正、９９レイエス、１２７山口アタル

▽ファーム

【投手（２６人）】

１９玉井大翔、２０上原健太、２９細野晴希、３１柴田獅子、３２藤田琉生、３４堀瑞輝、３５浅利太門、４０福田俊、４６畔柳亨丞、５１石川直也、５５松浦慶斗、５９根本悠楓、６２清水大暉、６３山城航太郎、１１３加藤大和、１１４松本遼大、１１５清宮虎多朗、１２１川勝空人、１２２澁谷純希、１２６中山晶量、１２８山本晃大、１５４安西叶翔、１６２宮内春輝、１６３北浦竜次、１６８松岡洸希、１９６孫易磊

【捕手（３人）】１０清水優心、２７古川裕大、９８梅林優貴

【内野手（８人）】９中島卓也、３９有薗直輝、４４阪口樂、４９若林晃弘、５４山縣秀、５６細川凌平、６５明瀬諒介、１１１茺田泰希

【外野手（５人）】８浅間大基、３６宮崎一樹、６８星野ひので、１１２平田大樹、１２５藤田大清