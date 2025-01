【モデルプレス=2025/01/20】ショートムービープラットフォーム「TikTok(ティックトック)」が1月20日、「TikTok Policy」の公式X(旧Twitter)を更新。18日にアメリカで停止されていたアプリの配信サービスを再開したことを発表した。同アカウントは20日の投稿にて「TikTokはサービスプロバイダーとの合意に基づき、サービスの復旧を進めています」と報告。「1億7000万人以上のアメリカ人にTikTokを提供し、700万以上の中小企業が繁栄できるようにすることで、サービスプロバイダーが罰則を受けることはないという必要な明確さと保証を提供してくれた(ドナルド・)トランプ大統領に感謝します」とトランプ氏への感謝を伝えた。

STATEMENT FROM TIKTOK:



In agreement with our service providers, TikTok is in the process of restoring service. We thank President Trump for providing the necessary clarity and assurance to our service providers that they will face no penalties providing TikTok to over 170…