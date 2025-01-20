「BORUTO -ボルト-4 -TWO BLUE VORTEX-」の書影公開！ 表紙はボルト！
【コミックス4巻】
2月4日 発売
【「BORUTO -ボルト-4 -TWO BLUE VORTEX-」あらすじ】
再び動きだす"兄弟"の時！
2月4日 発売
NARUTO・BORUTO【原作公式】Xアカウントは、1月20日、2月4日発売のマンガ「BORUTO -ボルト-4 -TWO BLUE VORTEX-」コミックス第4巻の書影を公開した。
「BORUTO -ボルト -TWO BLUE VORTEX-」は、原作岸本斉史氏、漫画池本幹雄氏のマンガ。「BORUTO―ボルト ―NARUTO NEXT GENERATIONS―」より3年度、再び木の葉の里に戻ってきたボルトの物語を描く。
再び動きだす"兄弟"の時！
共通の敵"人神樹"を前に、再び肩を並べた二人は--
【書影公開‼️】- NARUTO・BORUTO【原作公式】 (@NARUTO_kousiki) January 17, 2025
『#BORUTO -ボルト- -TWO BLUE VORTEX-』コミックス4巻は2月4日(火)発売🙌
表紙はボルトです！
再び動きだす"兄弟"の時！
共通の敵"人神樹"を前に、再び肩を並べた二人は--
🔽コミックス公式https://t.co/S0wl5FIkGT pic.twitter.com/k2sm7r2brf