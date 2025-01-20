【コミックス4巻】2月4日 発売

NARUTO・BORUTO【原作公式】Xアカウントは、1月20日、2月4日発売のマンガ「BORUTO -ボルト-4 -TWO BLUE VORTEX-」コミックス第4巻の書影を公開した。

「BORUTO -ボルト -TWO BLUE VORTEX-」は、原作岸本斉史氏、漫画池本幹雄氏のマンガ。「BORUTO―ボルト ―NARUTO NEXT GENERATIONS―」より3年度、再び木の葉の里に戻ってきたボルトの物語を描く。

【「BORUTO -ボルト-4 -TWO BLUE VORTEX-」あらすじ】

再び動きだす"兄弟"の時！

共通の敵"人神樹"を前に、再び肩を並べた二人は--