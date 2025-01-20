¡ÖÌëºù¤µ¤ó¤Á¤ÎÂçºîÀï¡×5Ç¯È¾¤ÎÎò»Ë¤ËËë¡£ºî¼Ô¡¦¸¢Ê¿¤Ò¤Ä¤¸»á¤Î´°·ë¥á¥Ã¥»ー¥¸¤¬X¤Ë¤Æ¸ø³«¡ª¸¢Ê¿»á¡Ö¤³¤Î¹¬¤»¤ò¤á¤¤¤Ã¤Ñ¤¤Êú¤¤·¤á¤Ê¤¬¤éÀ¸¤¤Æ¤¤¤¤Þ¤¹¡×
1·î20Æü ¸ø³«
¡¡¥Þ¥ó¥¬¡ÖÌëºù¤µ¤ó¤Á¤ÎÂçºîÀï¡×ºîÉÊ¸ø¼°X¤Ë¤Æ¡¢Æ±ºî¤Î´°·ë¤ËºÝ¤·¡¢ºî¼Ô¡¦¸¢Ê¿¤Ò¤Ä¤¸»á¤Î¥á¥Ã¥»ー¥¸¤¬¸ø³«¤µ¤ì¤¿¡£
¡¡¡ÖÌëºù¤µ¤ó¤Á¤ÎÂçºîÀï¡×¤ÏËÜÆü1·î20ÆüÈ¯Çä¤Î»¨»ï¡Ö½µ´©¾¯Ç¯¥¸¥ã¥ó¥× ¿·Ç¯8¹æ¡×¤Ë¤Æ¡¢5Ç¯È¾¤ÎÏ¢ºÜ¤ËËë¤ò²¼¤í¤·¤¿¡£¤½¤Î´°·ë¤Ë¤¢¤ï¤»¡¢ºî¼Ô¡¦¸¢Ê¿¤Ò¤Ä¤¸»á¤Ë¤è¤ë¥¤¥é¥¹¥È¤Ä¤¤Î¥á¥Ã¥»ー¥¸¤¬´ó¤»¤é¤ì¤Æ¤¤¤ë¡£
¡¡¸ø³«¤µ¤ì¤¿¥á¥Ã¥»ー¥¸¤Ç¤Ï¡¢ÆÉ¼Ô¤Ø¤Î´¶¼Õ¤È¤È¤â¤Ë¡¢¼ç¿Í¸ø¡¦ÂÀÍÛ¤È¥Ò¥í¥¤¥ó¤ÎÏ»Èþ¡¢Ìëºù²È¤Î»ô¤¤¸¤¤Ç¤¢¤ë¥´¥ê¥¢¥Æ¤¬ÉÁ¤«¤ì¤¿¥¤¥é¥¹¥È¤¬·ÇºÜ¤µ¤ì¤¿¡£
¡Ø#Ìëºù¤µ¤ó¤Á¤ÎÂçºîÀï¡Ù5Ç¯È¾±þ±ç¤¢¤ê¤¬¤È¤¦¤´¤¶¤¤¤Þ¤·¤¿‼️- ¡ÖÌëºù¤µ¤ó¤Á¤ÎÂçºîÀï¡×¸ø¼°@TV¥¢¥Ë¥á2´üÀ©ºî·èÄê (@OfficialHitsuji) January 20, 2025
¸¢Ê¿ÀèÀ¸¤«¤é¥á¥Ã¥»ー¥¸¤ò¤¤¤¿¤À¤¤Þ¤·¤¿🌸🌸
ºÇ¿·¥³¥ß¥Ã¥¯¥¹28´¬¤Ï2/4(²Ð)¡¢ºÇ½ª29´¬¤Ï3/4(²Ð)È¯ÇäÍ½Äê¤Ç¤¹📚 pic.twitter.com/5mkQ6B8B0Z