日本ハムは20日、2月1日に始まる春季キャンプの1軍（沖縄・名護市）とファーム（沖縄・国頭村）の参加メンバーを発表した。

メンバーは下記のとおり。

＜1軍（名護市）＞

【監督・コーチ】1新庄剛志、77林孝哉、73武田久、82加藤武治、89八木裕、72山田勝彦、85谷内亮太、80森本稀哲、79代田建紀

【投手（21人）】12矢澤宏太、13生田目翼、14加藤貴之、16達孝太、17伊藤大海、18山粼福也、22杉浦稔大、24金村尚真、25宮西尚生、26田中正義、28河野竜生、37古林睿煬、41福谷浩司、42ザバラ、45バーヘイゲン、48齋藤友貴哉、52池田隆英、57北山亘基、67山本拓実、94福島蓮、95柳川大晟

【捕手（6人）】2マルティネス、23伏見寅威、30郡司裕也、33進藤勇也、60吉田賢吾、64田宮裕涼

【内野手（6人）】4上川畑大悟、5野村佑希、21清宮幸太郎、38石井一成、43水野達稀、58奈良間大己

【外野手（7人）】7松本剛、50五十幡亮汰、53水谷瞬、61今川優馬、66万波中正、99レイエス、127山口アタル

＜ファーム（国頭村）＞

【監督・コーチ】90稲葉篤紀、78清水雅治、83浦野博司、91金子千尋、92江口孝義、75小田智之、81横尾俊建、87佐藤友亮、71的場直樹、74岩舘学、76紺田敏正、山中潔

【投手（26人）】19玉井大翔、20上原健太、29細野晴希、31柴田獅子、32藤田琉生、34堀瑞輝、35浅利太門、40福田俊、46畔柳亨丞、51石川直也、55松浦慶斗、59根本悠楓、62清水大暉、63山城航太郎、113加藤大和、114松本遼大、115清宮虎多朗、121川勝空人、122澁谷純希、126中山晶量、128山本晃大、154安西叶翔、162宮内春輝、163北浦竜次、168松岡洸希、196孫易磊

【捕手（3人）】10清水優心、27古川裕大、98梅林優貴

【内野手（8人）】9中島卓也、39有薗直輝、44阪口樂、49若林晃弘、54山縣秀、56細川凌平、65明瀬諒介、111茺田泰希

【外野手（5人）】8淺間大基、36宮崎一樹、68星野ひので、112平田大樹、125藤田大清

※氏名の前の数字は背番号、途中入れ替えあり