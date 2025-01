ファッションアイテムから便利グッズまで、ディズニーグッズを幅広く取り扱う「ベルメゾン ディズニーファンタジーショップ」

今回は、「ベルメゾン ディズニーファンタジーショップ」で発売中の、ダニを寄せ付けずいつでも清潔な状態で使うことができる、ディズニーデザイン「洗える防ダニラグ」の紹介をします☆

ベルメゾン ディズニー「洗える防ダニラグ」ミッキーモチーフ

サイズと価格:【約130×190(四角)】9,990円(税込)、【約190×190(四角)】14,900円(税込)、【約190×240(四角)】17,900円(税込)、【約130×190(楕円)】11,900円(税込)、【約190×190(円)】15,900円(税込)、【約190×240(楕円)】18,900円(税込)

※別途、約130×190(四角)、約130×190(楕円)は1,490円(税込)、約190×190(四角)、約190×190(円)、約190×240(楕円)は2,490円(税込)の大型商品送料がかかります。

品質:ポリプロピレン100%(裏面:不織布)

抗菌・防臭加工・アース防ダニ(R)加工

パイル長:約3〜13mm

全厚:約13mm

床暖房OK・ホットカーペットOK

販売店舗:ベルメゾン ディズニーファンタジーショップ

ミッキーモチーフを大胆にあしらったデザインがインパクト抜群なラグ。

毛足はパイルとカットを組み合わせた凹凸のある仕上がりで、お部屋のキュートなアクセントにもなります!

円・楕円・四角から選べるので、リビングや寝室、子ども部屋など様々な場所に使えます◎

カラーは、ふんわりとした色合いで華やかな「ピンク」と、

あたたかみがあって、インテリアに馴染みやすい「ベージュ」、

シックで上品な雰囲気の「グレー」の3色展開です。

どのカラーもオシャレで、ミツマルのミッキーモチーフが映えて可愛さ満点☆

<素材アップ>

パイル長が約3〜13mmと、遊び毛が少ないのでお手入れがしやすくなっています。

それから裏面は不織布に。

それぞれ、ダニを寄せ付けない加工を施しているので安心して使えます!

ラグを敷きたいけれどダニが気になるという方や、小さなお子さまやペットがいるご家庭にもオススメ◎

ホットカーペットや床暖房に対応しているのもうれしい。

冬場になっても、ラグを敷き替えずに使うことができます。

汚れが気になる時は洗えるウォッシャブル仕様もポイント☆

サイズ約190×190cmまでは洗濯機で洗えます。

円・楕円・四角から選べてサイズ展開が豊富なのも魅力的!

ダニを寄せ付けずいつでも清潔な状態で使うことができる、ディズニーデザイン「洗える防ダニラグ」の紹介でした☆

ベルメゾン ディズニーファンタジーショップで販売中です。

