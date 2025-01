ファッションアイテムから便利グッズまで、ディズニーグッズを幅広く取り扱う「ベルメゾン ディズニーファンタジーショップ」

今回は、「ベルメゾン ディズニーファンタジーショップ」で発売中の、ふっくらと快適な座り心地になる、ディズニーデザイン「マイクロファイバーの肘掛け付きソファーカバー」の紹介をします☆

ベルメゾン ディズニー「マイクロファイバーの肘掛け付きソファーカバー」

タイプと価格:【2人掛け用】4,490円(税込)、【2.5人掛け用】5,490円(税込)、【3人掛け用】6,490円(税込)、【3人掛け用ワイド】7,590円(税込)

品質:【表地】ポリエステル100%、【裏地】ポリエステル80%、綿20%、【中わた】ポリエステル100%

販売店舗:ベルメゾン ディズニーファンタジーショップ

見た目も肌ざわりもあたたかなソファーカバー。

肘掛けの部分もしっかりカバーできて、表地にはなめらかなマイクロファイバー素材が使われています。

カバーをセットするだけでいつものソファーのイメージが変わり、リビングの模様替えにも!

デザインは「くまのプーさん」、「バンビ」、「チップ&デール」の3種類で、どれもぬくもり感があって心もほっこりとしそうです。

くまのプーさん

「くまのプーさん」デザインのソファーカバー。

ナチュラルなテイストで、どのようなインテリアの雰囲気にもマッチしそう☆

一面には木やお花がたくさんデザインされ、ところどころにちょこんと座っている「くまのプーさん」とお友達「ピグレット」の姿が。

「くまのプーさん」はハニーポットを抱えてご機嫌な表情をしています!

バンビ

「バンビ」デザインのソファーカバー。

清潔感のある淡い水色が基調で、「バンビ」たちのアートが映えて可愛さ満点◎

「バンビ」のまわりには、いつも仲良しな「とんすけ」や「フラワー」の姿も☆

アートが大きめに描かれているのもポイントです。

チップ&デール

「チップ&デール」デザインのソファーカバー。

一面に散りばめられている雪の結晶がインパクトたっぷり!

「チップ」と「デール」は、雪だるまを作ったり、スキーをしたり、雪遊びを満喫中☆

今にも「チップ」と「デール」の楽しそうな声が聞こえてきそうです。

<素材アップ>

それぞれ、中にわたを入れてキルティング加工しているので、ふっくら快適な座り心地。

さらに、ネットに入れればご自宅の洗濯機で洗うことができて、お手入れも簡単です◎

いつものソファーのイメージが一新!

ふっくらと快適な座り心地になる、ディズニーデザイン「マイクロファイバーの肘掛け付きソファーカバー」の紹介でした☆

ベルメゾン ディズニーファンタジーショップで販売中です。

