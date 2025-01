ぬいぐるみやフィギュア、かっこいいファッションアイテムなどが多数展開されている、セガプライズの「MARVEL」グッズ。

今回は全国のゲームセンターなどに2025年1月17日より順次投入される、「MARVEL ACT/CUT プレミアムフィギュア “スカーレット・ウィッチ”」を紹介します!

セガプライズ「MARVEL ACT/CUT プレミアムフィギュア “スカーレット・ウィッチ”」

投入時期:2025年1月17日より順次

サイズ:全長約14×16cm

種類:全1種(スカーレット・ウィッチ)

投入店舗:全国のゲームセンターなど

キャラクターが最も輝く瞬間を切り取った躍動感あふれるフィギュア“ACT/CUT”シリーズから「スカーレット・ウィッチ」が登場。

コミックの世界から飛び出してきたような躍動感のあるフィギュアです!

エフェクトのクリアパーツと、たなびいたマントや髪の毛のボリューム感がポイント。

どのアングルから見ても、美しさと力強さを感じられます。

身体を覆うピンクのアンダーウェアとエナメル調のスーツとマント、ブーツなどの素材感やシワもリアルに表現!

クリアパーツで表現された魔法を発動しながら、宙に浮かぶ様子が切り取られています。

今にも魔法を放ちそうな緊迫感がある仕上がりです。

マントと髪をなびかせる、かっこよくて美しい「スカーレット・ウィッチ」のフィギュアで、「MARVEL」コミックの世界観が楽しめます!

クリアパーツで表現された魔法やなびくマント、髪の毛のボリューム感がポイントの「スカーレット・ウィッチ」のフィギュア。

セガプライズの「MARVEL ACT/CUT プレミアムフィギュア “スカーレット・ウィッチ”」は、全国のゲームセンターなどにて、2025年1月17日より順次投入予定です。

