¡Ö°ì½ÖÃ¯¤«¤È¡×58ºÐ¡¦¿Íµ¤½÷Í¥¤ÎÇú¥¤¥±¥ª¥Õ¥·¥ç¤Ë¥Õ¥¡¥ó¤Ó¤Ã¤¯¤ê¡Ö±Ê±ó¤ÎÆ´¤ì¡×¡Ö¤«¤Ã¤³¤è¤¹¤®¡×
¡¡½÷Í¥¤ÎÎëÌÚÊÝÆàÈþ¡Ê58¡Ë¤¬20Æü¤Þ¤Ç¤Ë¡¢¼«¿È¤Î¥¤¥ó¥¹¥¿¥°¥é¥à¤ò¹¹¿·¡£¥ª¥Õ¥·¥ç¥Ã¥È¤¬È¿¶Á¤ò¸Æ¤ó¤À¡£
¡¡ÎëÌÚ¤Ï¡ÖPrecious 2·î¹æ ¡ÈºÇ½Ü¥á¥¬¥Í¤È6¿Í¤ÎÎëÌÚÊÝÆàÈþ¡É¡×¤È¥³¥á¥ó¥È¡£¥¸¥ã¥±¥Ã¥È¤ä¥Ñ¥ó¥Ä¥¹¥¿¥¤¥ë¡¢¥ï¥ó¥Ô¡¼¥¹¤Ê¤É¤ÎÍÍ¡¹¤Ê¥Õ¥¡¥Ã¥·¥ç¥ó¤Ë¥á¥¬¥Í¤ò¹ç¤ï¤»¤¿»£±Æ¤Î¥ª¥Õ¥·¥ç¥Ã¥È¤òÈäÏª¤·¤¿¡£
¡¡¤³¤ÎÅê¹Æ¤Ë¥Õ¥©¥í¥ï¡¼¤«¤é¤Ï¡Ö¤Ê¤Ë¤³¤ì¤§¡Á¡Ä¥«¥Ã¥³¥¤¡¼¤ó¤À¤±¤É¤©¡×¡Ö¤É¤ì¤â¤³¤ì¤âÁÇÅ¨¤Ç¤¹¡×¡Ö¤¨¡¢¤«¤Ã¤³¤è¤¹¤®¤Þ¤¹¡×¡ÖÊÝÆàÈþ¤µ¤ó¡¢¤«¤Ã¤³¤¤¤¤¤ó¤Ç¤¹¤±¤É¡×¡Ö¤«¤Ã¤³¤¤¤¤¤Î¤Ë¥¥å¡¼¥È¡×¤Ê¤É¤ÎÀ¼¤¬¡£
¡¡¤Þ¤¿Â¾¤Ë¡Ö¥Ï¥ó¥µ¥à¤Ç¤¹¤Í¡×¡Ö¤ï¤¢¥¤¥±¥á¥ó¡¡ÁÇÅ¨¡×¡Ö¥¤¥±¤Æ¤ë¡×¡Ö¤â¤Ï¤ä¥¢¡¼¥È¤Ç¤¹¤Í¡ª¡ª¡×¡Ö°ì½ÖÃ¯¤«¤È»×¤¤¤Þ¤·¤¿¡ª¡ª¡×¡Ö±Ê±ó¤ÎÆ´¤ì¡×¡ÖÃÎÅª¤Ç¤ª¤Á¤ã¤á¤ÇÈþ¤·¤¤¡£Âç¹¥¤¡×¤Ê¤É¤Î¥³¥á¥ó¥È¤â´ó¤»¤é¤ì¤¿¡£