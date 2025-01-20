ÅìµþÅÔ¤Ç¡ÖÉÛ¡×¤òÂêºà¤ò¤·¤¿´ë²èÅ¸¤¬³«ºÅ - ¥Æ¡¼¥Þ¤Ï¡íÀ¸Ì¿¤¢¤ë¤â¤Î¡í
Åìµþ·úÊª¤Ï1·î23Æü¡Á2·î9Æü¡¢´ë²èÅ¸¡ÖÀ¸Ì¿¤¢¤ë¤â¤Î -¥×¥ê¥ó¥È¤Ë¤è¤ëÉÛ¤Î¿·¤¿¤Ê²ÄÇ½À-¡×¤ò¡¢Åìµþ·úÊªµþ¶¶¥Ó¥ë 1³¬¤Î¡ÖBAG-Brillia Art Gallery-¡×¤Ë¤Æ³«ºÅ¤¹¤ë¡£
´ë²èÅ¸¡ÖÀ¸Ì¿¤¢¤ë¤â¤Î -¥×¥ê¥ó¥È¤Ë¤è¤ëÉÛ¤Î¿·¤¿¤Ê²ÄÇ½À-¡×
Æ±Å¸¤Ï¡¢¡ÖÉÛ¡×¤òÂêºà¤Ë¡¢¥æ¥¶¥ï¥ä¤ÈÅìµþéº½ÑÂç³Ø¥Ç¥¶¥¤¥ó²Ê¤¬¶¦Æ±¤Ç¼è¤êÁÈ¤ó¤À¥×¥í¥¸¥§¥¯¥È¤ÎÀ®²ÌÈ¯É½Å¸¤È¤·¤Æ´ë²è¤·¤¿¤â¤Î¡£
²ñ¾ì¤Ç¤Ï¡¢"À¸Ì¿¤¢¤ë¤â¤Î"¤ò¥Æ¡¼¥Þ¤Ë¡¢80¼ïÎà¤Ë¤ï¤¿¤ëÆÈÁÏÅª¤Ê¥Ç¥¶¥¤¥ó¤Î¥×¥ê¥ó¥È¤ò»Ü¤·¤¿ÉÛ¤È¡¢¥×¥ê¥ó¥ÈÉÛ¤Ë¤è¤ëÍÍ¡¹¤ÊÀ½ÉÊ¤Î¥µ¥ó¥×¥ë¤òÅ¸¼¨¤¹¤ë¡£
ºîÉÊÎã
Æþ¾ì¤ÏÌµÎÁ¡£
´ë²èÅ¸¡ÖÀ¸Ì¿¤¢¤ë¤â¤Î -¥×¥ê¥ó¥È¤Ë¤è¤ëÉÛ¤Î¿·¤¿¤Ê²ÄÇ½À-¡×
Æ±Å¸¤Ï¡¢¡ÖÉÛ¡×¤òÂêºà¤Ë¡¢¥æ¥¶¥ï¥ä¤ÈÅìµþéº½ÑÂç³Ø¥Ç¥¶¥¤¥ó²Ê¤¬¶¦Æ±¤Ç¼è¤êÁÈ¤ó¤À¥×¥í¥¸¥§¥¯¥È¤ÎÀ®²ÌÈ¯É½Å¸¤È¤·¤Æ´ë²è¤·¤¿¤â¤Î¡£
²ñ¾ì¤Ç¤Ï¡¢"À¸Ì¿¤¢¤ë¤â¤Î"¤ò¥Æ¡¼¥Þ¤Ë¡¢80¼ïÎà¤Ë¤ï¤¿¤ëÆÈÁÏÅª¤Ê¥Ç¥¶¥¤¥ó¤Î¥×¥ê¥ó¥È¤ò»Ü¤·¤¿ÉÛ¤È¡¢¥×¥ê¥ó¥ÈÉÛ¤Ë¤è¤ëÍÍ¡¹¤ÊÀ½ÉÊ¤Î¥µ¥ó¥×¥ë¤òÅ¸¼¨¤¹¤ë¡£
ºîÉÊÎã
Æþ¾ì¤ÏÌµÎÁ¡£