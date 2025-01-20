È¯Â¤ï¤º¤«8¥«·î¤Ç300¿Í¸¡µó¡ª¡ÈÆÃ¼ìÁÜººÈÉ¡É¡ÖTAIT¡×¤È¤Ï¡©ÅÔ¸©¤Þ¤¿¤°¹°èÁÜºº¤ÇÆÃ¼ìº¾µ½¥°¥ë¡¼¥×ÄÉ¤¤µÍ¤á¤ë¡¡Ë½ÎÏÃÄÁÈ°÷¤ÎÃË¡Ê41¡ËÂáÊá¤â
Åìµþ¡¦·îÅç½ð¤Ç17Æü¡¢Ë½ÎÏÃÄÁÈ°÷¤ÎÃË¤¬º¾µ½ÍÆµ¿¤ÇÂáÊá¤µ¤ì¤¿¡£
Ãç´Ö¤È¶¦ËÅ¤·¤Æ¼¢²ìºß½»¤Î½÷À¤Ë±³¤ÎÅÅÏÃ¤ò¤«¤±¡¢¸½¶âÌó100Ëü±ß¤òñÙ¤·¼è¤Ã¤¿µ¿¤¤¤¬»ý¤¿¤ì¤Æ¤¤¤ë¡£ÈÈ¿ÍÂáÊá¤Ë¤Ä¤Ê¤¬¤Ã¤¿¤Î¤Ï¡¢¡ÈÆÃ¼ìÁÜººÈÉ¡É¡¦ÄÌ¾Î¡ÖTAIT¡×¤ÎÂ¸ºß¤À¤Ã¤¿¡£
¸½¶â100Ëü±ßñÙ¤·¼è¤Ã¤¿¤«¡ÄË½ÎÏÃÄÁÈ°÷¤ÎÃË¤òÂáÊá
ÅìµþŽ¥·îÅç½ð¤Ç17Æü¸áÁ°9»þº¢¡¢¥«¥á¥é¤¬Âª¤¨¤¿¤Î¤Ï¸ý¸µ¤Ë¼ê¤ò¤ä¤ê¡¢°ì½Ö¡¢¾Ð¤ß¤òÉâ¤«¤Ù¤¿¤è¤¦¤Ë¤ß¤¨¤ëÃË¡£Ë½ÎÏÃÄÁÈ°÷¤Î»³²¬æÆÍÆµ¿¼Ô¡Ê41¡Ë¤À¡£
¤³¤ÎÃË¤ÎÂáÊá¤Ë¤Ï¡¢¤¢¤ëÆÃ¼ìÁÜººÈÉ¤¬ÅêÆþ¤µ¤ì¤Æ¤¤¤¿¡£
»³²¬ÍÆµ¿¼Ô¤é¤Ï¡¢Ãç´Ö¤È¤È¤â¤Ë¼¢²ì¸©¤Ë½»¤à60Âå½÷À¤Ë±³¤ÎÅÅÏÃ¤ò¤«¤±¡¢¸½¶âÌó100Ëü±ß¤òñÙ¤·¼è¤Ã¤¿µ¿¤¤¤¬»ý¤¿¤ì¤Æ¤¤¤ë¡£
¶â¤Ï¡¢¡Ö½Ð¤·»Ò¡×Ìò¤ÎÃË¤¬ºë¶Ì¸©Æâ¤ÎATM¤Ç°ú¤½Ð¤·¡¢ÅÔÆâ¤Î±Ø¤Î¥³¥¤¥ó¥í¥Ã¥«¡¼¤ËÍÂ¤±¤¿¸å¡¢»³²¬ÍÆµ¿¼Ô¤é¤¬²ó¼ý¤·¤¿¤È¤¤¤¦¡£
¡ÈÆÃ¼ìÁÜººÈÉ¡É¡ÖTAIT¡×¤È¤Ï
»³²¬ÍÆµ¿¼Ô¤ÎÂáÊá¤ËÉ¬Í×¤À¤Ã¤¿¤Î¤Ï¡¢ÅÔ¸©¤ò¸Ù¤¤¤À¹°èÁÜºº¤À¡£
ÅêÆþ¤µ¤ì¤¿ÉôÂâ¤¬¡¢ÄÌ¾Î¡ÖTAIT¡×¡£ÆÃ¼ìº¾µ½Ï¢¹çÁÜººÈÉ¤À¡£
¹°èÅª¤ÊÆÃ¼ìº¾µ½¤ÎÁÜºº¤òÀìÌç¤È¤¹¤ëÉôÂâ¤Ç¡¢ÂçÅÔ»Ô·÷¤òÃæ¿´¤Ë500¿Í¤ÎÁÜºº°÷¤¬½êÂ°¤·¤Æ¤¤¤ë¡£2024Ç¯4·î¤ÎÈ¯Â¤«¤é¡¢¤ï¤º¤«8¥«·î¤Ç¸¡µó¿ô¤Ï300¿Í¤Ë¾å¤ë¡£
º£²ó¡¢·Ù»ëÄ£¤Ï¡ÖTAIT¡×¤òÅêÆþ¤·¡¢¿×Â®¤ËËÉÈÈ¥«¥á¥é¤òÁÜºº¡£»³²¬ÍÆµ¿¼Ô¤ÎÂáÊá¤Ë»ê¤Ã¤¿¤È¤¤¤¦¡£
¡Ê¡Ö¥¤¥Ã¥È¡ª¡×1·î17ÆüÊüÁ÷¤è¤ê¡Ë