Î©Àî»Ö¤é¤¯¡¡ÃæµïÀµ¹ÌäÂê¤Ë¡Ö¼Â¤Ï°ã¤¦¤ó¤À¤è¤Ã¤Æ¤Î¤¬¤¢¤Ã¤¿¤é¡¢¤Ï¤Ã¤¤êÃæµï¤¯¤ó¤Î¸ý¤«¤éÊ¹¤¤¿¤¤¡×
¡¡Íî¸ì²È¤ÎÎ©Àî»Ö¤é¤¯¤¬£²£°ÆüÊüÁ÷¤Î£Ô£Â£Ó·Ï¾ðÊóÈÖÁÈ¡Ö¤Ò¤ë¤ª¤Ó¡ª¡×¡Ê·î¡Á¶âÍË¡¦Á°£±£°»þ£²£µÊ¬¡Ë¤Ë½Ð±é¤·¤¿¡£
¡¡ÈÖÁÈ¤Ç¤Ï¥Õ¥¸¥Æ¥ì¥Ó¤¬£±£·Æü¤ËÅìµþ¡¦Âæ¾ì¤ÎÆ±¶É¤ÇÄêÎã¼ÒÄ¹²ñ¸«¤ò¹Ô¤¤¡¢¹Á¹À°ì¼ÒÄ¹¤¬°ìÉô½µ´©»ï¤ÇÊó¤¸¤é¤ì¤¿¥¿¥ì¥ó¥È¡¦ÃæµïÀµ¹¤ÎÁûÆ°¤Ë¸ÀµÚ¤·¤¿¤³¤È¤Ë¤Ä¤¤¤ÆÊó¤¸¤¿¡£
¡¡¥³¥á¥ó¥Æ¡¼¥¿¡¼¤Î»Ö¤é¤¯¤Ï¡ÖÃæµï¤µ¤ó¤ËÂÐ¤·¤Æ¤Ï¡¢£Ó£Í£Á£Ð¤Î²ò»¶ÁûÆ°¤Î¤È¤¤Ë¤º¤Ã¤È±þ±ç¤·¤Æ¤¿¤ó¤Ç¡¢¤³¤ó¤Ê·Á¤Ç£Ó£Í£Á£Ð¤¬½ª¤ï¤Ã¤Æ¤·¤Þ¤¦¤Î¤«¤È»×¤¦¤È¡¢¤³¤ó¤Ê»ÄÇ°¤Ê¤³¤È¤Ï¤Ê¤¤¡×¤È»ä¸«¤ò¥³¥á¥ó¥È¡£¡Ö¤½¤ó¤Ê¤³¤È¤Ï¼Â¤Ï°ã¤¦¤ó¤À¤è¤Ã¤Æ¤Î¤¬¤¢¤Ã¤¿¤é¡¢¤Ï¤Ã¤¤êÃæµï¤¯¤ó¤Î¸ý¤«¤éÊ¹¤¤¿¤¤¡£Èá¤·¤¹¤®¤Þ¤¹¡×¤È¸ì¤Ã¤¿¡£
¡¡¤³¤ì¤ò¼õ¤±¡¢£Í£Ã¤Î·Ã½Ó¾´¤â¡ÖÃæµï¤µ¤ó¤¬¤É¤³¤«¤Ç¤ª¤·¤ã¤Ù¤ê¤Ë¤Ê¤ë¤È¤¤¤¦¥¿¥¤¥ß¥ó¥°¤â¡¢¤Ò¤ç¤Ã¤È¤·¤¿¤éÉ¬Í×¤Ë¤Ê¤Ã¤Æ¤¯¤ë¤«¤â¤·¤ì¤Ê¤¤¡×¤ÈÊÖ¤·¤Æ¤¤¤¿¡£