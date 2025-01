NOMELON NOLEMON¡ØFLASH THE FIRST TAKE¡Ù¤Ë¤ÆTikTok¤ÇÏÃÂê¤Î¡ÖSAYONARA MAYBE¡×¤òÈäÏª

【その他の画像・動画を元記事で見る】

■NOMELON NOLEMONみきまりあ(Vo)の圧倒的歌唱力と表現力に注目!

NOMELON NOLEMON(読み:ノーメロンノーレモン)が、YouTubeチャンネル『THE FIRST TAKE』の新プロジェクト『FLASH THE FIRST TAKE』に再登場。1月20日20時に公開。

『FLASH THE FIRST TAKE』は、『THE FIRST TAKE』と同じ白い空間の中でアーティストたちが60秒の一発撮りパフォーマンスに挑戦する企画。

先日公開された「ミッドナイト・リフレクション」に続き、自身最高ヒットを記録した楽曲「SAYONARA MAYBE」をみきまりあ(Vo)がパフォーマンス。

NOMELON NOLEMONは、Aooo(読み:アウ―)のドラムとしても活動するクリエイター・ツミキと、シンガーソングライター・みきまりあによる2人組音楽ユニット。本楽曲は2023年8月にリリースした2ndアルバム『ルール』の表題曲で、エモーショナルなサウンドや共感性の高い歌詞から、“出会いや別れ”を切り取った動画のBGMとしてTikTokをはじめとしたSNSで多く使われ自身最高ヒットとなった一曲。

リリース情報

2015.01.18 ON SALE

DIGITAL SINGLE「ミッドナイト・リフレクション」

