¡Ø¤¤¤Ê¤¤¤¤¤Ê¤¤¤Ð¤¢¤Ã¡ª¡Ù¥ï¥ó¥ï¥ó¡õÃç´Ö¤¿¤Á¡Ö¤Þ¤Ä¤ê¡×³«ºÅ¡¡ÎÏ¶¯¤¤¥Ï¥Ã¥Ô¥Ó¥¸¥å¥¢¥ë¸ø³«
¡¡NHK E¥Æ¥ì¤ÎÆýÍÄ»ù¸þ¤±ÈÖÁÈ¡Ø¤¤¤Ê¤¤¤¤¤Ê¤¤¤Ð¤¢¤Ã¡ª¡Ù¤Î¥¥ã¥é¥¯¥¿¡¼¡Ö¥ï¥ó¥ï¥ó¡×¤ÈÃç´Ö¤¿¤Á¤Ë¤è¤ë¡Ø¥ï¥ó¥ï¥ó¤Þ¤Ä¤ê ¤ï¤Ã¤·¤ç¤¤¤·¤ç¤¤︕¡Ù¤¬¡¢4ÅÔ»Ô¤Ç³«ºÅ¤µ¤ì¤ë¤³¤È¤¬20Æü¡¢È¯É½¤µ¤ì¤¿¡£
¡Ú²èÁü¡Û¥¹¥¤¤Á¤ã¤ó¤Î¤Ê¤ê¤¤ê°áÁõ
¡¡¡Ö¥ï¥ó¥ï¥ó¡×¤¬¡¢Ãç´Ö¤Î¡Ö¤¦¡¼¤¿¤ó¡×¡Ö¥¸¥ã¥ó¥¸¥ã¥ó¡×¡Ö¥¸¥ã¥ó¥³¡×¡Ö¤ê¤ó¤¿¤í¤¦¡×¡Ö¤â¤°¤Á¤ã¤ó¡×¤é¤È¡¢³Ú¤·¤¯²Î¤Ã¤¿¤êÍÙ¤Ã¤¿¤ê¤¹¤ë¥¹¥Æ¡¼¥¸¥¤¥Ù¥ó¥È¡£2014Ç¯¤è¤ê¼Â»Ü¤µ¤ì¡¢²ÈÂ²¤Ç³Ú¤·¤á¤ë¡£
¡¡º£²ó¤Î¡Ø¥ï¥ó¥ï¥ó¤Þ¤Ä¤ê ¤ï¤Ã¤·¤ç¤¤¤·¤ç¤¤︕¡Ù¤â¡¢²ñ¾ì¤Î»Ò¤É¤â¤¿¤Á¤ò´¬¤¹þ¤ó¤Ç¤Î²Î¤äÀ£·à¡¢¥À¥ó¥¹¤È¤¤¤Ã¤¿¥×¥í¥°¥é¥à¤òÆÏ¤±¤ë¡£¹Åç¤òÈéÀÚ¤ê¤Ë¡¢¿À¸Í¡¢Åìµþ¡¢Àîºê¤Î4ÅÔ»Ô·×8¸ø±é¤òÍ½Äê¤¹¤ë¡£
¢£3·î15Æü¡ÊÅÚ¡Ë¹Åç¸ø±é¡¡¹ÅçÊ¸²½³Ø±àHBG¥Û¡¼¥ë
¢£3·î16Æü¡ÊÆü¡Ë¿À¸Í¸ø±é¡¡¿À⼾Ê¸²½¥Û¡¼¥ë Âç¥Û¡¼¥ë
¢£3·î23Æü¡ÊÆü¡ËÅìµþ¸ø±é¡¡Ê¸µþ¥·¥Ó¥Ã¥¯¥Û¡¼¥ë Âç¥Û¡¼¥ë
¢£4·î5Æü¡ÊÅÚ¡ËÀîºê¸ø±é¡¡¥«¥ë¥Ã¥Ä¤«¤ï¤µ¤ ¥Û¡¼¥ë
¡Ú²èÁü¡Û¥¹¥¤¤Á¤ã¤ó¤Î¤Ê¤ê¤¤ê°áÁõ
¡¡¡Ö¥ï¥ó¥ï¥ó¡×¤¬¡¢Ãç´Ö¤Î¡Ö¤¦¡¼¤¿¤ó¡×¡Ö¥¸¥ã¥ó¥¸¥ã¥ó¡×¡Ö¥¸¥ã¥ó¥³¡×¡Ö¤ê¤ó¤¿¤í¤¦¡×¡Ö¤â¤°¤Á¤ã¤ó¡×¤é¤È¡¢³Ú¤·¤¯²Î¤Ã¤¿¤êÍÙ¤Ã¤¿¤ê¤¹¤ë¥¹¥Æ¡¼¥¸¥¤¥Ù¥ó¥È¡£2014Ç¯¤è¤ê¼Â»Ü¤µ¤ì¡¢²ÈÂ²¤Ç³Ú¤·¤á¤ë¡£
¢£3·î15Æü¡ÊÅÚ¡Ë¹Åç¸ø±é¡¡¹ÅçÊ¸²½³Ø±àHBG¥Û¡¼¥ë
¢£3·î16Æü¡ÊÆü¡Ë¿À¸Í¸ø±é¡¡¿À⼾Ê¸²½¥Û¡¼¥ë Âç¥Û¡¼¥ë
¢£3·î23Æü¡ÊÆü¡ËÅìµþ¸ø±é¡¡Ê¸µþ¥·¥Ó¥Ã¥¯¥Û¡¼¥ë Âç¥Û¡¼¥ë
¢£4·î5Æü¡ÊÅÚ¡ËÀîºê¸ø±é¡¡¥«¥ë¥Ã¥Ä¤«¤ï¤µ¤ ¥Û¡¼¥ë