¡Ú´ÊÃ±¥ì¥·¥Ô¡Û¡Ö¤¸¤ã¤¬¤ê¤³¡×¤Çºî¤ë¥Á¡¼¥º¥Ü¡¼¥ë¤¬¥ä¥Ð¤¤! -¡Ö¤³¤ìÀäÂÐÈþÌ£¤·¤¤¤¸¤ã¤ó¡Ä¡×¡Ö¤¸¤ã¤¬¤ê¤³¤òÇã¤Ã¤Æ¤¤Þ¤¹¡×¤ÈÏÃÂê
¥«¥ê¤Ã¤È¿©´¶¤¬¿Íµ¤¤Î¥«¥ë¥Ó¡¼¡Ö¤¸¤ã¤¬¤ê¤³¡×¤Ç¤¹¤¬¡¢¤ªÅò¤òÃí¤²¤Ð´ÊÃ±¤Ë¡Ö¥Ý¥Æ¥È¥µ¥é¥À¡×¤ËÊÑ¿È¤·¤Þ¤¹¤è¤Í¡£¤·¤«¤·¡¢¤½¤ì¤À¤±¤Ç¤Ï½ª¤ï¤ê¤Þ¤»¤ó!
¼Â¤Ïº£¡¢¤¸¤ã¤¬¤ê¤³¸ø¼°X(@jagarico_cp)¤¬¸ø³«¤·¤¿¥Á¡¼¥º¥Ü¡¼¥ë¥ì¥·¥Ô¤¬SNS¤ÇÏÃÂê¤È¤Ê¤Ã¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£
¤¸¤ã¤¬¤ê¤³¥ì¥·¥Ô
¡ ÂÑÇ®¤Î¥Ü¡¼¥ë¤Ë¤¸¤ã¤¬¤ê¤³¡¢ÊÒ·ªÊ´Âç¤µ¤¸1¡¢¤ªÅò100cc¤òÆþ¤ì¤Æ¤è¤¯º®¤¼¤ë(¤Ê¤á¤é¤«¤Ë¤Ê¤ë¤Þ¤Çº®¤¼¤ë¤Î¤¬¥Ý¥¤¥ó¥È)
¢ ¥Á¡¼¥º¤òÆþ¤ì¤Æ´Ý¤á¤ë
£ 220ÅÙ¤Î¥ª¡¼¥Ö¥ó¤Ç10Ê¬¤Û¤É¾Æ¤¯
½ÐÍè¾å¤¬¤ê
.
¤ª¤Ä¤Þ¤ß¤Ë¤â¡¢¤ª¤ä¤Ä¤Ë¤â¥Ô¥Ã¥¿¥ê
ºî¤Ã¤Æ¤ß¤¿¤¤¤Ã¤Æ¿Í¤Ï¡Ö🥔¡×¤Ç¶µ¤¨¤Æ¤¯¤À¤µ¤¤!
(@jagarico_cp¤è¤ê°úÍÑ)
¤³¤Á¤é¤¬¡¢¤¸¤ã¤¬¤ê¤³¥µ¥é¥ÀÌ£¤Çºî¤Ã¤¿¥Á¡¼¥º¥Ü¡¼¥ë¤Ç¤¹¡£¥Ê¥²¥Ã¥È¤ß¤¿¤¤¤Ê·Á¤Ç¤¹¤¬¡¢³ä¤Ã¤Æ¤ß¤ë¤È¡Ä¡Ä
¥Á¡¼¥º¤¬¥Ó¥è¡Á¥ó¤È¿¤Ó¤ë¿¤Ó¤ë!! ¤³¤ì¤ÏÈþÌ£¤·¤½¤¦¤Ç¤¹¤Í¡£ºàÎÁ¤Ï¤¿¤Ã¤¿¤Î4¤Ä¡£
¤¸¤ã¤¬¤ê¤³1¸Ä¡¢¤ªÅò100cc¡¢ÊÒ·ªÊ´Âç¤µ¤¸1¡¢¤µ¤±¤ë¥Á¡¼¥º(1¸ý¥µ¥¤¥º6¸ÄÊ¬)¡£¤¸¤ã¤¬¤ê¤³¡¢¤ªÅò¡¢ÊÒ·ªÊ´¤ò¤Ê¤á¤é¤«¤Ë¤Ê¤ë¤Þ¤Çº®¤¼º®¤¼¤·¤¿¤é¡¢¥Á¡¼¥º¤òÆþ¤ì¤Æ´Ý¤á¤Æ¥ª¡¼¥Ö¥ó¤Ø!
220ÅÙ¤Î¥ª¡¼¥Ö¥ó¤Ç10Ê¬¤Û¤É¾Æ¤¤¤¿¤é´°À®¤Ç¤¹!
SNS¤Ç¾Ò²ð¤µ¤ì¤ë¤È¡¢¡Ö¤³¤ìÀäÂÐÈþÌ£¤·¤¤¤¸¤ã¤ó¡Ä¡×¡Öºî¤Ã¤Æ¤ß¤¿¤¤¤Î¤Ç¡¢¤¸¤ã¤¬¤ê¤³¤òÇã¤Ã¤Æ¤¤Þ¤¹¡×¡Ö¤¸¤ã¤¬¤ê¤³¤Ã¤Æ¿§¡¹¥¢¥ì¥ó¥¸¤Ç¤¤ÆÀ¨¤¤¡×¡Ö¤¿¤³¾Æ¤µ¡¤Çºî¤Ã¤Æ¤ß¤¿!¤á¤Á¤ã¤¯¤Á¤ã¤Ä¤Þ¤ß¤Î¥¢¥Æ¤Ë¤Ê¤ë¡×¤È¤¤¤Ã¤¿È¿±þ¤¬Â¿¿ô´ó¤»¤é¤ì¡¢¼¹É®»þÅÀ¤Þ¤Ç¤Ë3.3Ëü¤¤¤¤¤Í¤ò³ÍÆÀ¤·¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£
¤¸¤ã¤¬¤ê¤³¤ò¥¹¥È¥Ã¥¯¤·¤Æ¤ª¤±¤Ð¡¢¤ªÊÛÅö¤äÍ¼ÈÓ¤Î¡È¤â¤¦1ÉÊ¡É¤ò´ÊÃ±¤ËÍÑ°Õ¤¹¤ë¤³¤È¤¬¤Ç¤¤ë¤Û¤«¡¢Ëü¤¬°ì¤Î»þ¤ÎÈ÷Ãß¿©¤È¤·¤Æ¤â¤ª¤¹¤¹¤á¡£Â¾¤Ë¤â¤µ¤Þ¤¶¤Þ¤Ê¥ì¥·¥Ô¤¬¸ø³«¤µ¤ì¤Æ¤¤¤Þ¤¹¤Î¤Ç¡¢¤¼¤Ò¡¢¥Á¥§¥Ã¥¯¤·¤Æ¤ß¤Æ¤¯¤À¤µ¤¤¤Í¡£
🦒¤¸¤ã¤¬¤ê¤³¥ì¥·¥Ô🦒¡ÂÑÇ®¤Î¥Ü¡¼¥ë¤Ë¤¸¤ã¤¬¤ê¤³¡¢ÊÒ·ªÊ´Âç¤µ¤¸1¡¢¤ªÅò100cc¤òÆþ¤ì¤Æ¤è¤¯º®¤¼¤ë(¤Ê¤á¤é¤«¤Ë¤Ê¤ë¤Þ¤Çº®¤¼¤ë¤Î¤¬¥Ý¥¤¥ó¥È✨)¢¥Á¡¼¥º¤òÆþ¤ì¤Æ´Ý¤á¤ë£220ÅÙ¤Î¥ª¡¼¥Ö¥ó¤Ç10Ê¬¤Û¤É¾Æ¤¯½ÐÍè¾å¤¬¤ê🌟¤ª¤Ä¤Þ¤ß¤Ë¤â¡¢¤ª¤ä¤Ä¤Ë¤â¥Ô¥Ã¥¿¥ê😋ºî¤Ã¤Æ¤ß¤¿¤¤¤Ã¤Æ¿Í¤Ï¡Ö🥔¡×¤Ç¶µ¤¨¤Æ¤¯¤À¤µ¤¤¡ª pic.twitter.com/aMeTaTfmV3- ¤¸¤ã¤¬¤ê¤³¡Ú¸ø¼°¡Û (@jagarico_cp) January 16, 2025
¼Â¤Ïº£¡¢¤¸¤ã¤¬¤ê¤³¸ø¼°X(@jagarico_cp)¤¬¸ø³«¤·¤¿¥Á¡¼¥º¥Ü¡¼¥ë¥ì¥·¥Ô¤¬SNS¤ÇÏÃÂê¤È¤Ê¤Ã¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£
¤¸¤ã¤¬¤ê¤³¥ì¥·¥Ô
¡ ÂÑÇ®¤Î¥Ü¡¼¥ë¤Ë¤¸¤ã¤¬¤ê¤³¡¢ÊÒ·ªÊ´Âç¤µ¤¸1¡¢¤ªÅò100cc¤òÆþ¤ì¤Æ¤è¤¯º®¤¼¤ë(¤Ê¤á¤é¤«¤Ë¤Ê¤ë¤Þ¤Çº®¤¼¤ë¤Î¤¬¥Ý¥¤¥ó¥È)
£ 220ÅÙ¤Î¥ª¡¼¥Ö¥ó¤Ç10Ê¬¤Û¤É¾Æ¤¯
½ÐÍè¾å¤¬¤ê
.
¤ª¤Ä¤Þ¤ß¤Ë¤â¡¢¤ª¤ä¤Ä¤Ë¤â¥Ô¥Ã¥¿¥ê
ºî¤Ã¤Æ¤ß¤¿¤¤¤Ã¤Æ¿Í¤Ï¡Ö🥔¡×¤Ç¶µ¤¨¤Æ¤¯¤À¤µ¤¤!
(@jagarico_cp¤è¤ê°úÍÑ)
¤³¤Á¤é¤¬¡¢¤¸¤ã¤¬¤ê¤³¥µ¥é¥ÀÌ£¤Çºî¤Ã¤¿¥Á¡¼¥º¥Ü¡¼¥ë¤Ç¤¹¡£¥Ê¥²¥Ã¥È¤ß¤¿¤¤¤Ê·Á¤Ç¤¹¤¬¡¢³ä¤Ã¤Æ¤ß¤ë¤È¡Ä¡Ä
¥Á¡¼¥º¤¬¥Ó¥è¡Á¥ó¤È¿¤Ó¤ë¿¤Ó¤ë!! ¤³¤ì¤ÏÈþÌ£¤·¤½¤¦¤Ç¤¹¤Í¡£ºàÎÁ¤Ï¤¿¤Ã¤¿¤Î4¤Ä¡£
¤¸¤ã¤¬¤ê¤³1¸Ä¡¢¤ªÅò100cc¡¢ÊÒ·ªÊ´Âç¤µ¤¸1¡¢¤µ¤±¤ë¥Á¡¼¥º(1¸ý¥µ¥¤¥º6¸ÄÊ¬)¡£¤¸¤ã¤¬¤ê¤³¡¢¤ªÅò¡¢ÊÒ·ªÊ´¤ò¤Ê¤á¤é¤«¤Ë¤Ê¤ë¤Þ¤Çº®¤¼º®¤¼¤·¤¿¤é¡¢¥Á¡¼¥º¤òÆþ¤ì¤Æ´Ý¤á¤Æ¥ª¡¼¥Ö¥ó¤Ø!
220ÅÙ¤Î¥ª¡¼¥Ö¥ó¤Ç10Ê¬¤Û¤É¾Æ¤¤¤¿¤é´°À®¤Ç¤¹!
SNS¤Ç¾Ò²ð¤µ¤ì¤ë¤È¡¢¡Ö¤³¤ìÀäÂÐÈþÌ£¤·¤¤¤¸¤ã¤ó¡Ä¡×¡Öºî¤Ã¤Æ¤ß¤¿¤¤¤Î¤Ç¡¢¤¸¤ã¤¬¤ê¤³¤òÇã¤Ã¤Æ¤¤Þ¤¹¡×¡Ö¤¸¤ã¤¬¤ê¤³¤Ã¤Æ¿§¡¹¥¢¥ì¥ó¥¸¤Ç¤¤ÆÀ¨¤¤¡×¡Ö¤¿¤³¾Æ¤µ¡¤Çºî¤Ã¤Æ¤ß¤¿!¤á¤Á¤ã¤¯¤Á¤ã¤Ä¤Þ¤ß¤Î¥¢¥Æ¤Ë¤Ê¤ë¡×¤È¤¤¤Ã¤¿È¿±þ¤¬Â¿¿ô´ó¤»¤é¤ì¡¢¼¹É®»þÅÀ¤Þ¤Ç¤Ë3.3Ëü¤¤¤¤¤Í¤ò³ÍÆÀ¤·¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£
¤¸¤ã¤¬¤ê¤³¤ò¥¹¥È¥Ã¥¯¤·¤Æ¤ª¤±¤Ð¡¢¤ªÊÛÅö¤äÍ¼ÈÓ¤Î¡È¤â¤¦1ÉÊ¡É¤ò´ÊÃ±¤ËÍÑ°Õ¤¹¤ë¤³¤È¤¬¤Ç¤¤ë¤Û¤«¡¢Ëü¤¬°ì¤Î»þ¤ÎÈ÷Ãß¿©¤È¤·¤Æ¤â¤ª¤¹¤¹¤á¡£Â¾¤Ë¤â¤µ¤Þ¤¶¤Þ¤Ê¥ì¥·¥Ô¤¬¸ø³«¤µ¤ì¤Æ¤¤¤Þ¤¹¤Î¤Ç¡¢¤¼¤Ò¡¢¥Á¥§¥Ã¥¯¤·¤Æ¤ß¤Æ¤¯¤À¤µ¤¤¤Í¡£
🦒¤¸¤ã¤¬¤ê¤³¥ì¥·¥Ô🦒¡ÂÑÇ®¤Î¥Ü¡¼¥ë¤Ë¤¸¤ã¤¬¤ê¤³¡¢ÊÒ·ªÊ´Âç¤µ¤¸1¡¢¤ªÅò100cc¤òÆþ¤ì¤Æ¤è¤¯º®¤¼¤ë(¤Ê¤á¤é¤«¤Ë¤Ê¤ë¤Þ¤Çº®¤¼¤ë¤Î¤¬¥Ý¥¤¥ó¥È✨)¢¥Á¡¼¥º¤òÆþ¤ì¤Æ´Ý¤á¤ë£220ÅÙ¤Î¥ª¡¼¥Ö¥ó¤Ç10Ê¬¤Û¤É¾Æ¤¯½ÐÍè¾å¤¬¤ê🌟¤ª¤Ä¤Þ¤ß¤Ë¤â¡¢¤ª¤ä¤Ä¤Ë¤â¥Ô¥Ã¥¿¥ê😋ºî¤Ã¤Æ¤ß¤¿¤¤¤Ã¤Æ¿Í¤Ï¡Ö🥔¡×¤Ç¶µ¤¨¤Æ¤¯¤À¤µ¤¤¡ª pic.twitter.com/aMeTaTfmV3- ¤¸¤ã¤¬¤ê¤³¡Ú¸ø¼°¡Û (@jagarico_cp) January 16, 2025