【ROBOT魂 ＜SIDE MS＞ RMS-099 リック・ディアス（クワトロ・バジーナ カラー） ver. A.N.I.M.E.】発売日：2024年7月参考価格：9,900円セール価格：7,540円ほか

「ROBOT魂 ＜SIDE MS＞ RMS-099 リック・ディアス（クワトロ・バジーナ カラー） ver. A.N.I.M.E.」

Amazonにて、BANDAI SPIRITSの可動フィギュア「ROBOT魂 ＜SIDE MS＞ ver. A.N.I.M.E.」シリーズがセール価格で販売されている。

対象となっている商品のセール価格は、「ROBOT魂 ＜SIDE MS＞ RMS-099 リック・ディアス ver. A.N.I.M.E.」が12％OFFの7,920円、「ROBOT魂 ＜SIDE MS＞ RMS-099 リック・ディアス（クワトロ・バジーナ カラー） ver. A.N.I.M.E.」が16%OFFの7,540円。

「ROBOT魂 ＜SIDE MS＞ RX-178 ガンダムMk-II（ティターンズ仕様） ver. A.N.I.M.E.」が12%OFFの6,564円、「ROBOT魂 ＜SIDE MS＞ RX-178 ガンダムMk-II（エゥーゴ仕様）ver. A.N.I.M.E.」19%OFFの6,867円となっている。

ROBOT魂 ＜SIDE MS＞ RMS-099 リック・ディアス（クワトロ・バジーナ カラー） ver. A.N.I.M.E.

本商品はアニメ「機動戦士Zガンダム」に登場した、反地球連邦組織エゥーゴの重要人物クワトロ大尉が搭乗する赤い機体を同社のアクションフィギュアシリーズ「ROBOT魂 ver. A.N.I.M.E.」で立体化したもの。

【セット】

・本体

・交換用手首左右各4種

・クレイ・バズーカ

・ビーム・ピストル左右

・サーベルグリップ

・各種エフェクト一式

・手首格納デッキ

ROBOT魂 ＜SIDE MS＞ RX-178 ガンダムMk-II（エゥーゴ仕様）ver. A.N.I.M.E.

本製品は、アニメ「機動戦士Zガンダム」より、ティターンズから奪取しエゥーゴの象徴となった白いガンダム「ガンダムMk-II」を、同社のアクションフィギュアシリーズ「ROBOT魂 ver. A.N.I.M.E.」で立体化したもの。

【セット内容】

・本体

・交換用手首パーツ左右各4種

・シールド

・手首パーツ格納デッキ

・ハイパー・バズーカ

・バルカン・ポッド・システム

・ビーム・ライフル

・予備Eパック×2

・予備バズーカカートリッジ

・バズーカカートリッジカバー

・ジョイント一式

・エフェクト一式

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