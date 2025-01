2025年4月13日(日)〜10月13日(月)の期間中、大阪・夢洲で開催される大阪・関西万博。さまざまなテーマの展示や企画、海外パビリオンはもちろん、レストランやショップのラインナップが気になる人も多いのではないだろうか。本記事では、2024年12月25日までに公開された会場内営業施設の店舗情報をエリアや施設ごとに紹介する。普段よく行くお店や、気になっていたお店が出店しているかも?

2024年12月25日時点の出店店舗のマップ(青字は第1弾、第2弾公開店舗。赤字は12月25日の第3弾公開店舗)

■「ラウンジ&ダイニング」世界各国から訪れる招待客や賓客の接待、会食に利用できるグレードと利便性を併せ持つダイニング「ラウンジ&ダイニング」(FVジャパン株式会社)では、世界各国から訪れるすべての来場者に向けて、日本や世界の食文化の代表的なシーンを、快適でエレガントな空間の中で演出。ハイレベルなサービスとともに提供する。店内からは大阪湾が一望でき、風を感じる心地よい環境で料理が楽しめる。■「東ゲートマーケットプレイス」東ゲート近接の立地で、来場者のお土産需要に応える物販店舗と待ち合わせなどのニーズに対応した飲食店舗のエリア。・ローソン大阪・関西万博店(株式会社ローソン)・ローソンカフェ大阪・関西万博店(株式会社ローソン)■「リングサイドマーケットプレイス」「リングサイドマーケットプレイス」は海外パビリオンに近接し、周辺の雰囲気を取り込んだエリア。世界各国の料理が楽しめる飲食店が集結する。【リングサイドマーケットプレイス東 出店店舗】・インドカレーの店(名鉄協商株式会社)・ソウルLive(有限会社KORAIDOU)・大阪ハラルムガルEXPO2025店(株式会社エス・エー・グループ)・景福宮(有限会社KORAIDOU)・SAIGON屋台(仮称/名鉄協商株式会社)・讃岐うどん(株式会社トーマス)・PAULANER IMBISS(樽生ドイツビールと洋食の店/株式会社丸兆)・SOFRA produced by Mrs.Istanbul(株式会社トゥーバートレーディング)【リングサイドマーケットプレイス西 出店店舗】・サスティナブルフードコート大阪のれんめぐり〜食と祭EXPO〜(白ハト食品工業株式会社)・つくもうどんEXPRESS大阪・関西万博店(株式会社神戸ゴマルゴ)・おこしやす京の小路(一般社団法人 京都物産出品協会)・K-POP SHOP 韓流スターワールド(有限会社KORAIDOU)・アニメイト大阪・関西万博店(株式会社アニメイト)・河童ラーメン本舗大阪・関西万博店(株式会社河童ヌードル)・K-Restaurant&Café(株式会社高麗貿易ジャパン)・魯園菜館大阪・関西万博店(有限会社魯園菜館)・SOLEIL EXPO2025 STORE(株式会社トゥーバートレーディング)・アフリカンダイニングルーム PANAF’(一般社団法人在日アフリカ人ネットワークADNJ)■「ウォータープラザマーケットプレイス」水辺のロケーションとグルメが楽しめる、飲食・物販店舗のエリア。【ウォータープラザマーケットプレイス東 出店店舗】・醗酵食堂 Hasshoku(株式会社初亀)・ファミリーマート大阪・関西万博店(株式会社ファミリーマート)・felissimore(フェリシモット)大阪・関西万博店(株式会社フェリシモ)・MARE produced by Mrs.Istanbul(株式会社トゥーバートレーディング)【ウォータープラザマーケットプレイス西 出店店舗】・URBAN RESEARCH EXPO2025 STORE(株式会社アーバンリサーチ)■「EARTHTABLE〜未来食堂〜」静けさの森隣接の立地で、“食の未来”へと導く飲食店舗のエリア。・GF RAMEN LAB大阪・関西万博店(ケンミン食品株式会社)・テラスニチレイ(仮称/株式会社ニチレイフーズ)・f fields(株式会社フラット・フィールド・オペレーションズ)・THEO’S CAFÉ(株式会社ユーハイム)■「JAPANマルシェ」日本各地の地域性を感じる地産品や工芸品、お土産品を集めた賑わいのある物販店舗エリア。・人と地球とショートケーキと FUJIYA EXPO 2025 STORE(株式会社不二家)・souvenir JAPAN EAST 大阪・関西万博店(有限会社ノーブルクリエーション)・京丹波(株式会社京丹波)・大阪産(もん)名品の会(大阪産(もん)名品の会)■「西ゲートマーケットプレイス」開催地である日本・関西・大阪の食や品物を取り扱う物販店舗を中心に、広域からの来場者向けにPRするエリア。・KANSAIマルシェいちびり庵(株式会社せのや)・神戸養蜂場カフェ(株式会社トーマス)・のり結び(大森屋のおむすび専門店/株式会社丸兆)■「風の広場マーケットプレイス」西ゲート、交通ターミナルなどのゲートとEXPOアリーナと未来を感じるフューチャーライフパークに近接するエリア。・牛カツ京都勝牛(株式会社ゴリップ)・souvenir JAPAN WEST 大阪・関西万博店(有限会社ノーブルクリエーション)・グランドフードコート(KING合同会社)・エスニックフュージョンレストラン(KING合同会社)■「未来型営業施設」「未来社会ショーケース事業」において、新たな技術や文化を来場者に実際に体験してもらうための営業施設。・近大卒の魚と紀州の恵み 近畿大学水産研究所 大阪・関西万博 ウォータープラザ店(サントリーホールディングス株式会社)・くら寿司 大阪・関西万博店(くら寿司株式会社)・SUNTORY PARK CAFE(サントリーホールディングス株式会社)・水空SUIKUU(サントリーホールディングス株式会社)・スシロー 未来型万博店(株式会社FOOD & LIFE COMPANIES)・セブンイレブン 西ゲート店/セブンイレブン ウォータープラザ店(株式会社セブンイレブン・ジャパン)■「未来型チャレンジショップ」出店参加企業・団体の規模・業態に捉われず、多種多様な企業・団体が展開する営業店舗。また、「未来社会ショーケース事業」の一環として、飲食や物販、サービスに関わる新たな技術・社会システム・生活スタイルなどを来場者に実際に体験してもらうことを目的としている。・まねきダイニング(仮称/まねき食品株式会社)・らぽっぽファーム 〜 おいもといちごのfarm to the table 〜(白ハト食品工業株式会社)■「東西ゲート施設」・EXPO2025 EAST郵便局/EXPO2025 WEST郵便局(日本郵便株式会社)