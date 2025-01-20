ÀÄÌÚÍ®¡¢¿ÍÀ¸½é¤Î¥²¥ì¥ó¥Ç¤Ç¥¹¥Î¡¼¥Ü¡¼¥É¤ËÄ©Àï ¶ìÀï¤·¤¿¤³¤È¤òÌÀ¤«¤¹¡ÖÌµ¾ò·ï¤Ë³Ú¤·¤¤µ¤»ý¤Á¤¬¤¢¤Õ¤ì¤Æ¤·¤Þ¤Ã¤Æ¡×
¡¡20Æü¤ËÊüÁ÷³«»Ï¤µ¤ì¤¿¡ÖJR SKISKI¡×¤Î¿·CM¤Ë¡¢ÇÐÍ¥¤Î½Ð¸ý²Æ´õ¡Ê23¡Ë¤ÈÀÄÌÚÍ®¡Ê23¡Ë¤¬½Ð±é¤¹¤ë¡£
¡Ú±ÇÁü¡ÛÇò¶ä¤ÎÀã»³¤òÁÇ¤ÇËþµÊ¤¹¤ë½Ð¸ý²Æ´õ¤ÈÀÄÌÚÍ®
¡¡º£Ç¯¤Î¥Æ¡¼¥Þ¤Ï¡ØÇò¤ÈÇ®¡£¡Ù¡£Á´ÊÔ¥¹¥Þ¡¼¥È¥Õ¥©¥ó¤Ç»£±Æ¤µ¤ì¤Æ¤ª¤ê¡¢½Ð¸ý¤¬¡Ö½÷»Ò¥°¥ë¡¼¥×¡×¤ÇÇò¶ä¤ÎÀã»³¤òËþµÊ¤·¤Æ¤¤¤ëÍÍ»Ò¤¬¥É¥¥å¥á¥ó¥¿¥ê¡¼¤Î¤è¤¦¤Ê±ÇÁü¤Ç»£±Æ¤µ¤ì¤Æ¤¤¤ë¡£
½Ð¸ý¡§ËÜÅö¤ËÁÇ¤Ç³Ú¤·¤ß¤Þ¤·¤¿¡£¤¹¤´¤¯Àã¤¬¹ß¤Ã¤Æ¤¤¤¿¤Î¤Ç¤¹¤¬¡¢ÀÑ¤â¤Ã¤Æ¤¤¤¿Àã¤¬Á´Éô¤Õ¤ï¤Õ¤ï¤·¤Æ¤¤¤Æ¡¢¤È¤Æ¤â¤¤ì¤¤¤Ç¤·¤¿¡£»×¤¤¤Î¤Û¤«¤¿¤¯¤µ¤óÅ¾¤ó¤À¤Î¤Ç¤¹¤¬¡¢¤½¤ì¤¬Àã¥Þ¥¸¥Ã¥¯¤Ê¤Î¤«¡¢³Ú¤·¤¯¤Æ¤·¤ç¤¦¤¬¤Ê¤«¤Ã¤¿¤Ç¤¹¡£
¡¡¤½¤·¤Æ¡¢º£Ç¯¤Ï¡ÖÃË»Ò¥°¥ë¡¼¥×¡×¤ÇÀã»³¤ò³Ú¤·¤à¡ÖÃË»ÒÊÓ¡×¤âÊüÁ÷¡£¿ÍÀ¸¤Ç½é¤á¤Æ¤Î¥²¥ì¥ó¥ÇÂÎ¸³¤À¤Ã¤¿¤È¤¤¤¦ÀÄÌÚ¡£¥¹¥Î¡¼¥Ü¡¼¥É¤Ë¶ìÀï¤·¤Ê¤¬¤é¤â³Ú¤·¤¤»£±Æ¤À¤Ã¤¿¤È¸ì¤ë¡£
ÀÄÌÚ¡§Àã¤Î¥²¥ì¥ó¥Ç¤ò¸«¤ë¤Î¤¬½é¤á¤Æ¤Ç¡¢Ìµ¾ò·ï¤Ë³Ú¤·¤¤µ¤»ý¤Á¤¬¤¢¤Õ¤ì¤Æ¤·¤Þ¤Ã¤Æ¡¢¥¹¥Î¡¼¥Ü¡¼¥É¤ò²ó¼ý¤µ¤ì¤Ê¤«¤Ã¤¿¤éÀäÂÐ¤â¤¦°ì²ó³ê¤Ã¤Æ¤¤¤¿¤Ê¤È¤¤¤¦¤¯¤é¤¤¡¢Áá¤¯¤ä¤ê¤¿¤¤¤È¤¤¤¦´¶¤¸¤Ç¤¹¡£
¡Ê¡ØABEMA Morning¡Ù¤è¤ê¡Ë