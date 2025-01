ひざや股関節、腰……年齢を重ねるとともに、身体の節々が痛むようになってきたという方もいるのではないでしょうか。YouTubeの登録者数約20万人の整形外科医・歌島大輔先生は「<軟骨のすり減り>の平均診断年齢は50歳。関節の曲がり角は50歳から」と指摘しています。そこで今回は、歌島先生の著書『ひざ痛と股関節痛 自力でできるリセット法』より一部を抜粋してご紹介します。

【図】身体にあるさまざまな関節

そもそも「節々の痛み」はなぜ起こるのか?

「歳をとると、節々(ふしぶし)が痛むようになる」とよく聞きます。あなたもそうですか? 歩くとひざが痛む。腕を少し動かすと肩が痛む……、つらい思いをなさっているのかもしれません。

「節々が痛む」というのは、「関節が痛い」ということ。つまり、「関節痛」です。

たいていの関節痛は、いつも痛みがあるのではなく「動かすと痛い」「昨日は痛かったけど、今日は痛くない」などと、あいまいなことが多いものです。痛くて病院に行ったのに、なぜかクリニックでは痛まなかったりする……、いいのか悪いのか、少しやっかいな状態です。

ところで、「関節」という言葉は誰でも知っていますが、いったいどんなもので、どんな特徴があるのかをご存じでしょうか?

関節は、骨と骨のつなぎ目にあたる部分です。この関節があるから、骨をさまざまな方向に動かすことができるのです。

関節痛が起きる主な原因

ところで、なぜ、あなたの関節は「痛む」ようになってしまったのかわかりますか? 関節痛が起きる原因は、関節によっても違いがあるので単純には説明できないのですが、わかりやすく言えば、主に次の2つです。

・軟骨のすり減り

・筋肉の衰え



『ひざ痛と股関節痛 自力でできるリセット法』(著:歌島大輔/アスコム)

軟骨というのは骨の表面に張り付いている組織で、「軟骨細胞」という細胞で形成されています。軟骨細胞は70〜80%が水分で、その他はコラーゲンなどでできています。

細胞なので、常に入れ替わる「新陳代謝(しんちんたいしゃ)」を繰り返しています。けれども歳をとると軟骨細胞の新陳代謝は衰え、その結果、軟骨がすり減っていくのです。



<『ひざ痛と股関節痛 自力でできるリセット法』より>

軟骨には神経が通っていないので、軟骨がすり減っただけでは痛みを感じません。しかし、軟骨がすり減ることで、少しずつ関節の構造は変わっていきます。そして、その関節の「周囲の組織」が軟骨や関節を守ろうとするのです。

周囲の組織の代表格が「滑膜(かつまく)」です。滑膜は関節の中に栄養を届けているのですが、残念ながらすり減った軟骨を修復するまでにはなりません。滑膜は頑張り続けることになり、その結果、「滑膜炎(かつまくえん)」という炎症状態が続いてしまいます。

軟骨のすり減りが進むと、関節の痛みがわずかずつ増えると同時に、滑膜炎が起きているわけです(*1)。

他にも複合的な要因はあるのですが、簡単に言えば、軟骨がすり減った結果として、関節の状態に変化が起こって痛みが出るのだと理解しておいてください。

痛みの原因の一つは「筋肉」である

筋肉は、立ったり歩いたり姿勢を保ったりするだけでなく、血流を促す大事な組織で、全身に約400個もあります。

残念ながら「筋肉の量」は、加齢、運動不足、栄養不足、病気などによって減っていきます。筋肉の量が減って「筋肉の力(筋力)」が衰えると、つまずきやすくなったり、猫背になったり、すぐに疲れたりします。そのように弱った筋肉は、関節を守ることができなくなり、それも関節痛の原因になるのです。

関節痛が起きる主な原因は、「軟骨」と「筋肉」の衰えだということをまず知ってください。つまり、節々が痛む人は、衰えた軟骨と筋肉を若返らせればいい! と言いたいところですが……。

残念ながら、「軟骨の衰え」はなかなか防げません。そして、一度衰えたら回復させることができません。

軟骨の衰えがなかなか防げない理由

なぜ、軟骨の衰えはなかなか防げず、回復させることができないのでしょうか。それは、軟骨に神経が走っていないことと関連します。神経が走っていないので、軟骨が少し傷んだぐらいでは、痛みを自覚できません。

痛みは体を守るシグナルでもあるのですが、そのシグナルが働きにくいのです。神経どころか血管も走っていないので、軟骨を修復する栄養も届きにくい構造になっていると言えるでしょう。

一方で、「筋肉の衰え」は自分で防ぐことができます。たとえ筋肉の量が減ってしまった人でも、動かせばその量を回復させることができます。

いわゆる「筋力トレーニング(筋トレ)」をすれば、筋肉の量を徐々に増やしていくことはできるのです。筋肉の量が増えれば、関節が守られて痛みが消えていきます。

