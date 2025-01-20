»³ÀîÊæ¹â¤«¤é¥Ô¥¶¥Ô¥¶¥Ô¥¶¡ß10¡ÄÊóÆ»¿Ø¤Ëº¹¤·Æþ¤ì¡¡2´§²¦¤Î¹ë²÷¤Ê¿¶¤ëÉñ¤¤
ÃÏ¸µ¡¦²Æì¤Ç¼«¼ç¥È¥ì¤ò¸ø³«¡Ä2025Ç¯¤Ç¤Ï½é¤Î¸ø¤Î¾ì
¡¡¥½¥Õ¥È¥Ð¥ó¥¯¤Î»³ÀîÊæ¹âÆâÌî¼ê¤¬20Æü¡¢²Æì¡¦²Å¼êÇ¼¥¹¥Ý¡¼¥Ä¥É¡¼¥à¤Ç¼«¼ç¥È¥ì¤ò¸ø³«¤·¤¿¡£¸áÁ°¤ÎÎý½¬¤ò½ª¤¨¤ë¤ÈÊóÆ»¿Ø¤Ë¸þ¤±¤Æ¡¢¥Ô¥¶10Ëç¤Î¡È¹ë²Ú¡É¤Êº¹¤·Æþ¤ì¤ò¤·¤¿¡£
¡¡¸áÁ°9»þ¤«¤é»Ï¤Þ¤Ã¤¿¼«¼çÎý½¬¡£¸áÁ°Ãæ¤Ï¥È¥ì¡¼¥Ë¥ó¥°¤ò¹Ô¤¤¡¢´À¤òÎ®¤·Â³¤±¤¿¡£¥Î¥Ã¥¯¤ò½ª¤¨¤ë¤È¡¢¤è¤¦¤ä¤¯Ãë¿©¤Ø¡£¤É¥Ç¥«¤¤¥Ô¥¶¤¬ÆÏ¤±¤é¤ì¤ë¤È¡Ö³§¤µ¤ó¤Ç¿©¤Ù¤Æ¤¯¤À¤µ¤¤¡×¤È¡¢ÊóÆ»¿Ø¤Ë¤Õ¤ë¤Þ¤Ã¤¿¡£
¡¡¥½¥Õ¥È¥Ð¥ó¥¯°ÜÀÒ1Ç¯ÌÜ¤Îºòµ¨¤Ï34ËÜÎÝÂÇ¡¢99ÂÇÅÀ¤òµÏ¿¤·¤Æ2´§¤Ëµ±¤¤¤¿¡£4Ç¯¤Ö¤ê¤Î¥ê¡¼¥°Í¥¾¡¤Ë¹×¸¥¤·¤¿¤¬¡¢Èá´ê¤Ë¤ÏÆÏ¤«¤º¡£°ÜÀÒ2Ç¯ÌÜ¤Îº£µ¨¤³¤½¡¢ÆüËÜ°ì¤òÄÏ¤à¡£¡ÊFull-CountÊÔ½¸Éô¡Ë