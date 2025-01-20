Ž¢Âç´¨Ž£·§ËÜ¤Ç¤Ï»³´ÖÉôÃæ¿´¤ËÅßÆü °¤ÁÉ¤Ç¤Ï¸¸ÁÛÅª¤Êµ¤Íò¤â
Æó½½»ÍÀáµ¤¤Î°ì¤Ä¤Ç¡¢°ìÇ¯¤ÇºÇ¤â´¨¤¤»þ´ü¤È¤µ¤ì¤ëŽ¢Âç´¨Ž£¤Î20Æü¡¢·§ËÜ¸©Æâ¤Ç¤â»³±è¤¤¤Ç¤ÏÅßÆü¤È¤Ê¤ê¡¢°¤ÁÉ¤Ç¤Ï¤³¤Î»þ´ü¤é¤·¤¤É÷·Ê¤¬¹¤¬¤ê¤Þ¤·¤¿¡£
20ÆüÄ«¤Î¸©Æâ¤Ï¹âµ¤°µ¤ËÊ¤¤ï¤ì¡¢¤ª¤ª¤à¤ÍÀ²¤ì¤¿¤â¤Î¤Î¡¢Êü¼ÍÎäµÑ¤Î±Æ¶Á¤Ç»³´ÖÉô¤òÃæ¿´¤ËºÇÄãµ¤²¹¤¬0¡î°Ê²¼¤ÎÅßÆü¤È¤Ê¤ê¤Þ¤·¤¿¡£ºÇÄãµ¤²¹¤¬É¹ÅÀ²¼3.3¡î¤È¤Ê¤Ã¤¿°¤ÁÉ»Ô¤Ç¤Ï¡¢Ä·¤ÍÊÖ¤Ã¤¿Í¯¤¿å¤¬¶á¤¯¤ÎÁð¤ËÃå¤¤¤ÆÅà¤Ã¤Æ¤¤¤Þ¤·¤¿¡£
¤Þ¤¿¡¢ÁðÌÚ¤ËÁú¤¬¹ß¤ê¤¿¤Û¤«¡¢Àî¤«¤é¤Î¿å¾øµ¤¤¬Îä¤¿¤¤¶õµ¤¤Ë¿¨¤ì¤Æ¤Ç¤¤ëµ¤Íò¤¬¸«¤é¤ì¤ë¤Ê¤É¡¢¤³¤Î»þ´ü¤é¤·¤¤¸÷·Ê¤¬¹¤¬¤ê¤Þ¤·¤¿¡£
·§ËÜÃÏÊýµ¤¾ÝÂæ¤Ë¤è¤ê¤Þ¤¹¤È¡¢¸©Æâ¤Ïº£½µÀ²¤ì¤ëÆü¤¬Â¿¤¯¡¢ÆüÃæ¤ÎºÇ¹âµ¤²¹¤ÏÊ¿Ç¯¤è¤ê¹â¤á¤È¤Ê¤ë¤â¤Î¤Î¡¢Ä«ÈÕ¤ÏÎä¤¨¹þ¤ß¡¢22Æü¤Þ¤Ç¤ÏÆâÎ¦Éô¤òÃæ¿´¤ËÅßÆü¤È¤Ê¤ë¸«¹þ¤ß¤Ç¤¹¡£