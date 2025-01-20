¼¯»ùÅç¸©»°ÅçÂ¼Î²²«Åç¤Ç»³ÎÓ²ÐºÒ¡¡È¯À¸¤«¤é24»þ´Ö·Ð²á¤â±ä¾ÆÃæ¡¡Åç³°¾ÃËÉ¤â±þ±ç½ÐÆ°¤Ø
»°ÅçÂ¼¤ÎÎ²²«Åç¤Ç¤¬Â³¤¤¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£
¼¯»ùÅçÃæ±û·Ù»¡½ð¤Ê¤É¤Ë¤è¤ê¤Þ¤¹¤È¡¢19ÆüÀµ¸áÁ°¡¢»°ÅçÂ¼Î²²«Åç¤ÎÆîÂ¦¤Ë¤¢¤ëÌ¨¶¶ÉÕ¶á¤Ç¡¢±ì¤¬½Ð¤Æ¤¤¤ë¤Î¤ËÃóºß½ê¤Î·Ù»¡´±¤¬µ¤¤Å¤¤Þ¤·¤¿¡£
Ì¨¶¶¤ÏÎ²²«Åç¹Á¶á¤¯¤Î½»ÂðÃÏ¤«¤éÆîÀ¾¤ª¤è¤½500¥áー¥È¥ëÃÏÅÀ¤Ë¤¢¤ê¡¢²ÐºÒ¤Ï¶¶¤Î²¼¤ª¤è¤½10¥áー¥È¥ëÉÕ¶á¤ÎÁð¤ä¤Ö¤ÇÈ¯À¸¤·¤¿¤È¤ß¤é¤ì¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£Î²²«Åç¤Ë¤Ï125¿Í¤¬½»¤ó¤Ç¤¤¤Þ¤¹¤¬¡¢¤³¤ì¤Þ¤Ç¤Ë¤±¤¬¿Í¤äÈï³²¤Î¾ðÊó¤ÏÆþ¤Ã¤Æ¤¤¤Ê¤¤¤È¤¤¤¦¤³¤È¤Ç¤¹¡£
Äê´üÅÀ¸¡Ãæ¤À¤Ã¤¿¸©¤Î¾ÃËÉËÉºÒ¥Ø¥ê¤ËÂå¤ï¤Ã¤Æ¡¢19Æü¤ÏµÜºê¸©¤Î¥Ø¥ê¤¬¾Ã²Ð³èÆ°¤ò¹Ô¤¤¡¢20Æü¤Ï¼«±ÒÂâ¤Î¥Ø¥ê¤¬¾Ã²Ð³èÆ°¤Ë¤¢¤¿¤Ã¤Æ¤¤¤ë¤È¤¤¤¦¤³¤È¤Ç¤¹¡£
¤Þ¤¿¡¢Â¼¤«¤é¤Î±þ±çÍ×ÀÁ¤ò¼õ¤±¡¢¼¯»ùÅç»Ô¤ä¤¤¤Á¤¶úÌÚÌî»Ô¤Ê¤É¸©Æâ5¤Ä¤Î¾ÃËÉ¤«¤é¹ç¤ï¤»¤Æ27¿Í¤¬20ÆüÎ²²«Åç¤Ë¸þ¤«¤¤¤Þ¤·¤¿¡£¾ÃËÉ¼Ö¤Ê¤É8Âæ¤âÆþ¤ê¡¢20ÆüÍ¼Êý¤Ë¤â¸½ÃÏ¤Ç³èÆ°¤Ë²Ã¤ï¤ëÍ½Äê¤Ç¤¹¡£
¡¦¡¦ ¡¦