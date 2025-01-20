Áí³Û¤Ê¤ó¤È36Ëü±ß¡ÄµÁÎ¾¿Æ¤È¤Î²ÆìÎ¹¹Ô¤ÇÄË¤¤ÌÜ¤Ë¤¢¤Ã¤¿ÏÃ
¤¿¤À¤Ç¤µ¤¨µÁÎ¾¿Æ¤È¤ÎÎ¹¹Ô¤Ïµ¤¾è¤ê¤·¤Ê¤¤¤³¤È¤¬Â¿¤¤¤Ç¤¹¤è¤Í¡£¤½¤Î¾åÍ½ÁÛ¤À¤Ë¤·¤Æ¤¤¤Ê¤¤¤³¤È¤¬ÂÔ¤Ã¤Æ¤¤¤¿¤éµö¤»¤Ê¤¤¤â¤Î¡£¡Ö¤³¤ó¤Ê¤³¤È¤Ê¤éÎ¹¹Ô¤Ê¤ó¤Æ¤·¤¿¤¯¤Ê¤«¤Ã¤¿¤ó¤À¤±¤É¡ª¡×¤È¸À¤¤¤¿¤¯¤Ê¤ë¤Ç¤·¤ç¤¦¡£
¤½¤³¤Çº£²ó¤Ï¡ÖµÁÎ¾¿Æ¤È¤Î²ÆìÎ¹¹Ô¤ÇÄË¤¤ÌÜ¤Ë¤¢¤Ã¤¿ÏÃ¡×¤ÎÃæ¤«¤é1¤Ä¡¢Î¹¹ÔÈñ¤Ë36Ëü±ß¤«¤«¤Ã¤¿¥¨¥Ô¥½¡¼¥É¤ò¤´¾Ò²ð¤·¤Þ¤¹¡£
²ÆìÎ¹¹Ô¤Ë36Ëü±ß
¡ÖµÁÎ¾¿Æ¤ËÍ¶¤ï¤ì¤Æ3Çñ4Æü¤Î²ÆìÎ¹¹Ô¤Ë¹Ô¤Ã¤¿¤È¤¤Î¤³¤È¡£¥Û¥Æ¥ë¤ä¿©»ö¡¢¥ì¥ó¥¿¥«¡¼Âå¤Ê¤É¤Ï¤Ê¤¼¤«Á´Éô¤¦¤Á»ý¤Á¤Ë¤µ¤ì¤Æ¤·¤Þ¤¤¡¢Áí³Û¤Ï¤Ê¤ó¤È36Ëü±ß¤Ë¤Ê¤Ã¤Æ¤·¤Þ¤¤¤Þ¤·¤¿¡£É×¤ËÅÜ¤Ã¤Æ¤â¡Ø¤Þ¡¢Î¾¿Æ¤âÈô¹Ôµ¡Âå¤ÏÊ§¤Ã¤Æ¤¯¤ì¤¿¤¸¤ã¤ó¡Ù¡Ø¤½¤ì¤Ë¿Æ¹§¹Ô¤â¤Ç¤¤¿¤·¤è¤«¤Ã¤¿¤í¡Ù¤ÈÏÃ¤Ë¤Ê¤é¤º¡Ä¡Ä¡£¡Ø¤¸¤ã¤¢¤¦¤Á¤ÎÎ¾¿Æ¤Ë¤âÆ±¤¸¶â³Û¤ÇÎ¹¹Ô¤ËÏ¢¤ì¤Æ¤¤¤¯¤Î¤«¡©¡¡¤É¤¦¤»¹Ô¤«¤Ê¤¤¤¯¤»¤Ë¡ª¡Ù¤ÈÆ¬¤ËÍè¤Þ¤·¤¿¡×¡ÊÂÎ¸³¼Ô¡§30Âå ½÷À¡¦¥Ñ¡¼¥È¡¿²óÅú»þ´ü¡§2024Ç¯10·î¡Ë
¢¦ ¤µ¤¹¤¬¤Ë¿Æ¹§¹Ô¤¹¤ë¤Ë¤·¤Æ¤â¸ÂÅÙ¤¬¤¢¤ê¤Þ¤¹¤è¤Í¡£¼«Ê¬¤ÎÎ¾¿Æ¤Ë¤Ï´Å¤¯¡¢ºÊ¤ËÌµÍý¤ò¤µ¤»¤ëÉ×¤Ë¤ÏÇ¼ÆÀ¤¤¤«¤Ê¤¤¤Ç¤·¤ç¤¦¡£
¢¨Googirl¤¬ÆÈ¼«¤Ë¥¢¥ó¥±¡¼¥È¤ò¼Â»Ü¤·¡¢½¸¤á¤¿GoogirlÆÉ¼ÔÍÍ¤ÎÂÎ¸³ÃÌ¤ò¤â¤È¤Ëµ»ö²½¤·¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£