THEE MICHELLE GUN ELEPHANT、1998年ツアーの4Kアップコンバート映像をプレミア公開
THEE MICHELLE GUN ELEPHANTが、2月1日(土)19時より、＜WORLD CHICKEN ZOMBIES TOUR/1998.2.1/AKASAKA BLITZ＞の4Kアップコンバート映像をプレミア公開する。
＜WORLD CHICKEN ZOMBIES TOUR＞は、1998年1月7日の千葉LOOKを皮切りに、国内は4月24日の沖縄ヒューマン・ステージまで全53公演、海外はイギリスにて5公演を開催したツアー。今回配信される映像はツアーの前半、27年前の2月1日に行われた赤坂BLITZでのライブの完全版となる。本映像は2月1日に発売される『THEE LIVE』Blu-ray BOXに収録されているが、デビュー30周年記念プロジェクト『THEE 30TH』のスタートを記念して、4Kにアップコンバートした映像でのプレミア公開となる。アーカイブ配信の予定はない。
『THEE 30TH』はTHEE MICHELLE GUN ELEPHANTのデビュー30周年を記念したプロジェクトとして始動、＜96k24b, 180g & 4K＞というテーマのもと、オリジナルマスターテープから新たにリマスタリングを施した96kHz/24bitでのハイレゾ配信、180g重量盤でのアナログ盤の再発売、そしてミュージックビデオの4K画質へのアップコンバートがおこなわれ、THEE MICHELLE GUN ELEPHANTが残した作品が高音質/高画質にて残されていくこととなる。2月1日にライブ映像集『THEE LIVE』(2010年発売)のBlu-ray化、 3月1日に1stアルバム『cult grass stars』(1996年発売)、4月1日には2ndアルバム『High Time』(1996年発売：アナログ盤タイトル『is this High Time?』)を、オリジナルのマスターテープから新たにリマスタリングを施したハイレゾ音源を含むデジタル配信がスタートし、アナログ盤が再発売されることが既に発表されており、ベストアルバム『THEE GREATEST HITS』(2009年発売)の初のデジタル配信も2月1日よりスタートされる。
配信情報
https://youtu.be/rdvMcEqwjeY
2025年2月1日(土)19時プレミア公開
＊アーカイブ配信の予定はございません。
＊本映像は2月1日発売「THEE LIVE」Blu-ray BOXに収録のライブ映像を4Kにアップコンバート、
「THEE LIVE」収録バージョンは4Kではありません。
リリース情報
2025.2.1 Release
Blu-ray全6枚組 初回生産限定
COXA-1370〜75
￥29,800(税込)
https://lit.link/theelive
【DISC 1】
・WORLD STEREO LYNCH TOUR [1997.5.17 日比谷野外大音楽堂]
・WORLD CHICKEN ZOMBIES TOUR [1998.2.1 赤坂 BLITZ]
【DISC 2】
・WORLD GEAR BLUES TOUR [1999.8.6 赤坂 BLITZ]
・WORLD CASANOVA SNAKE TOUR [2000.7.26 赤坂 BLITZ]
【DISC 3】
・TMGE YOYOGI RIOT! [2001.5.23 国立代々木競技場オリンピックプラザ]
・WORLD RODEO TANDEM BEAT SPECTER TOUR [2001.11.17 幕張メッセ]
【DISC 4】
・"WHERE IS SUSIE?" TOUR [2002.10.3 ZEPP TOKYO]
・WILD WILD SABRINA HEAVEN TOUR [2003.6.14 ZEPP TOKYO]
【DISC 5】
・"FUJI ROCK FESTIVAL" SESSIONS
・"RISING SUN ROCK FESTIVAL" SESSIONS
【BONUS DISC】
・"LIVE Y" SESSIONS
・QUATTRO MEETING '98 [1998.7.1 渋谷CLUB QUATTRO]
『THEE GREATEST HITS』
2025.2.1 Digital Release
1世界の終わり
2.strawberry garden
3.ブラック・タンバリン
4.リリィ
5.キャンディ・ハウス
6.シャンデリヤ
7.blue nylon shirts (from balcony)
8.ゲット・アップ・ルーシー
9.バードメン
10.カルチャー
11.ハイ!チャイナ!
12.アウト・ブルーズ
13.深く潜れ
14.ブギー
15.キラー・ビーチ
16.CISCO~想い出のサンフランシスコ (She’s gone)
17.ジェニー
18.スモーキン・ビリー
19.G.W.D
20.GT400
21.リボルバー・ジャンキーズ
22.ベイビー・スターダスト
23.武蔵野エレジー
24.暴かれた世界
25.赤毛のケリー
26.ドロップ
27.サンダーバード・ヒルズ
28.太陽をつかんでしまった
29.ジプシー・サンディー
30.デッドマンズ・ギャラクシー・デイズ
31.ダニー・ゴー
32.エレクトリック・サーカス
※今回初配信の今作はリマスター及びハイレゾ配信ではございません。
『cult grass stars』
2025.3.1 Release
LP2枚組 180g重量盤
COJA-9528〜9 ￥6,050(税込)
https://lit.link/cultgrassstars
【SIDE A】
1.トカゲ
2.Strawberry garden
3.キング
4.世界の終わり (Primitive Version)
【SIDE B】
1.toy
2.ブラック・タンバリン
3.I was walkin' & sleepin'
【SIDE C】
1.アンクルサムへの手紙
2.Back to 57
3.Dallas fried chicken
【SIDE D】
1.スーサイド・モーニング
2.いじけるなベイベー
3.眠らなきゃ
4.remember Amsterdam
『cult grass stars』
2025.3.1 Digital Release
リマスター及びハイレゾ配信
1.トカゲ
2.strawberry garden
3.キング
4.世界の終わり (Primitive version)
5.toy
6.ブラック・タンバリン
7.I was walkin' & sleepin'
8.Dalls fried chicken
9.アンクルサムへの手紙
10.スーサイド・モーニング
11.いじけるなベイベー
12.眠らなきゃ
13.remember Amsterdam
『is this High Time?』
2025.4.1 Release
LP1枚組 180g重量盤
COJA-9530 ￥4,950(税込)
https://lit.link/isthishightime
【SIDE A】
1.Baby, please go home
2.brand new stone
3.恋をしようよ
4.リリィ
5.bowling machine (motor pool version)
【SIDE B】
1.笑うしかない
2.blue nylon shirts (from balcony)
3.flash silver bus
4.sweet MONACO
5.シャンデリヤ
『High Time』
2025.4.1 Digital Release
リマスター及びハイレゾ配信
1.brand new stone
2.リリィ
3.恋をしようよ
4.sweet MONACO
5.シャンデリヤ
6.blue nylon shirts(from bathroom)
7.bowling machine
8.笑うしかない
9.flash silver bus
10.キャンディ・ハウス(texas style)
11.スロー
12.Baby,please go home〜wave’33
関連リンク
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