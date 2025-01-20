½Åµ¡¤Ë¤Ï¤Í¤é¤ì»ùÆ¸»àË´¤Î»ö¸Î¡¡¡ØÄ°³Ð¾ã³²¡ÙÍýÍ³¤Ë¸º³Û¤µ¤ì¤¿¡ÈÇå½þ¶â¡É¤á¤°¤ê°äÂ²¤¬¹µÁÊ¡Ä¤¤ç¤¦¸á¸å¤ËÈ½·è
¡¡Ä°³Ð¾ã³²¤¬¤¢¤Ã¤¿»ùÆ¸¤¬½Åµ¡¤Ë¤Ï¤Í¤é¤ì»àË´¤·¤¿¸òÄÌ»ö¸Î¤ÎÇå½þ¤ò¤á¤°¤ëºÛÈ½¤Î¹µÁÊ¿³¤ÎÈ½·è¤¬¡¢£±·î£±£¹Æü¸á¸å¤Ë¸À¤¤ÅÏ¤µ¤ì¤Þ¤¹¡£ÁèÅÀ¤Ï¡¢¾ã¤¬¤¤¤Î¤¢¤ë»ùÆ¸¤¬¾ÍèÆÀ¤é¤ì¤¿¼ýÆþ³Û¤Ç¤¹¡£
¡¡£·Ç¯Á°¡¢Âçºå»ÔÀ¸Ìî¶è¤ÎÊâÆ»¤Ë½Åµ¡¤¬ÆÍ¤Ã¹þ¤ß¡¢Ä°³Ð»Ù±ç³Ø¹»¤«¤é²¼¹»Ãæ¤À¤Ã¤¿°æ½Ð°ÂÍ¥¹á¤µ¤ó¡ÊÅö»þ£±£±¡Ë¤¬¤Ï¤Í¤é¤ì»àË´¤·¤Þ¤·¤¿¡£
¡¡°äÂ²¤Ï±¿Å¾¼êÂ¦¤Ë£¶£°£°£°Ëü±ß¤¢¤Þ¤ê¤ÎÇå½þ¤òµá¤áÄóÁÊ¡£ºÛÈ½¤Ç¤Ï°ï¼ºÍø±×¡á°ÂÍ¥¹á¤µ¤ó¤¬¾ÍèÆÀ¤é¤ì¤ë¤Ï¤º¤À¤Ã¤¿¼ýÆþ³Û¤¬ÁèÅÀ¤È¤Ê¤ê¡¢£±¿³¤ÎÂçºåÃÏºÛ¤Ï¡È¾ã¤¬¤¤¡É¤òÍýÍ³¤Ë¡ÖÁ´Ï«Æ¯¼ÔÊ¿¶Ñ¤Î£¸£µ¡ó¡×¤ÈÈ½ÃÇ¤·¤Þ¤·¤¿¡£
¡¡°äÂ²¤ÏÇå½þ³Û¤Î¸º³Û¤òÉÔÉþ¤È¤·¤Æ¹µÁÊ¡£¡Ö¾ã¤¬¤¤¤òÍýÍ³¤È¤·¤¿¸º³Û¤Ï¡Øº¹ÊÌ¡Ù¤Ç¡¢ËÜ¿Í¤Î°ÕÍß¤äÅØÎÏ¡¢¥³¥ß¥å¥Ë¥±¡¼¥·¥ç¥ó¼êÃÊ¤Î½¼¼Â¤Ê¤É¤Ç·ò¾ï¼Ô¤ÈÂÐÅù¤ËÆ¯¤±¤¿¤Ï¤º¡×¤ÈÁÊ¤¨¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£
¡¡È½·è¤Ï¸á¸å£²»þ¤Ë¸À¤¤ÅÏ¤µ¤ì¤Þ¤¹¡£