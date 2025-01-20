ÅÏÉôÆÆÏº¡¢³¤³°¥É¥é¥Þ¡ØTHE HEAD¡Ù¥·¡¼¥º¥ó3½Ð±é¡ª¡¡¼«¿È¤ÎÆüËÜ¸ì¿á¤ÂØ¤¨¤Ë¤âÄ©Àï
¡¡1·î17Æü¤è¤êÇÛ¿®¥¹¥¿¡¼¥È¤·¤¿Hulu¥ª¥ê¥¸¥Ê¥ë¡ØTHE HEAD¡ÙSeason3¤Ë¡¢ÅÏÉôÆÆÏº¤¬½Ð±é¤·¤Æ¤¤¤ë¤³¤È¤¬ÌÀ¤é¤«¤Ë¡£¥·¡¼¥º¥ó1¤Ç»³²¼ÃÒµ×¤¬±é¤¸¤¿¥¢¥¤ÎÉã¡¦¥¿¥±¥·¤ò±é¤¸¤Æ¤¤¤ë¡£
¡Ú¼Ì¿¿¡Û·ã¥·¥Ö¤ÊÅÏÉôÆÆÏº¤òÀÚ¤ê¼è¤Ã¤¿¾ìÌÌ¥«¥Ã¥È¤âÅþÃå¡ª
¡¡ËÜºî¤Ï¡¢¥è¡¼¥í¥Ã¥ÑºÇÂçµé¤ÎÀ©ºî²ñ¼Ò¤Ç¤¢¤ëTHE MEDIAPRO STUDIO¤¬¼çÆ³¤·¡¢¥ª¥ó¥é¥¤¥óÆ°²èÇÛ¿®¥µ¡¼¥Ó¥¹Hulu¤âÀ½ºî¤Ë»²²è¤·¤Æ¤¤¤ëÄ¶Âç·¿¹ñºÝÏ¢Â³¥É¥é¥Þ¡£2020Ç¯6·î¤ËÀ¤³¦¸ø³«¤µ¤ì¤¿¿´Íý¥µ¥Ð¥¤¥Ð¥ë¡¦¥¹¥ê¥é¡¼¥·¥ê¡¼¥º¤À¡£
¡¡Season1¡¢2¤Ë°ú¤Â³¤¡¢¥¨¥ß¡¼¾Þ¤ò¼õ¾Þ¤·¤¿À¤³¦Åª¥Ò¥Ã¥È¥É¥é¥Þ¡ØHOMELAND¡¿¥Û¡¼¥à¥é¥ó¥É¡Ù¤Î¥¨¥°¥¼¥¯¥Æ¥£¥Ö¡¦¥×¥í¥Ç¥å¡¼¥µ¡¼¤òÌ³¤á¤¿¥é¥ó¡¦¥Æ¥ì¥à¤ÎÀ½ºîÁí»Ø´ø¤Î¤â¤È¡¢À¤³¦³Æ¹ñ¤òÂåÉ½¤¹¤ëÇÐÍ¥¿Ø¤¬·ë½¸¡£Season1¡¢2¤Ë°ú¤Â³¤¡¢¥ª¥ê¥ô¥£¥¢¡¦¥â¥ê¥¹¡¢¥¥ã¥µ¥ê¥ó¡¦¥ª¥É¥Í¥ê¡¼¤È¥¸¥ç¥ó¡¦¥ê¥ó¥Á¤¬ÅÐ¾ì¡£ÃíÌÜ¤Ï¥¤¥ó¥¹¥¿¥°¥é¥à¤Î¥Õ¥©¥í¥ï¡¼¿ôÌó500Ëü¿Í¤Î¥¹¥Ú¥¤¥ó½Ð¿È¤Î¿Íµ¤ÇÐÍ¥¥¯¥é¥é¡¦¥¬¥ì¤Î»²Àï¡£¤µ¤é¤ËSeason3¤Ï¡¢2024Ç¯¤Î¥·¥Ã¥Á¥§¥¹¡¦¥«¥¿¥í¥Ë¥¢¹ñºÝ±Ç²èº×¤Ç¤â¾å±Ç¤µ¤ì¤¿¡£
¡¡Season1¤ÏÃÏµåºÇ²Ì¤Æ¤ÎÃÏ¡¦Æî¶Ë¤ÎÈëÌ©¸¦µæ»ÜÀß¤Ç¡¢¼ó¡ÈTHE HEAD¡É¤Î¤Ê¤¤»àÂÎ¤òÈéÀÚ¤ê¤Ë»Ï¤Þ¤Ã¤¿°Ì´¤Î¤è¤¦¤ÊÏ¢Â³»¦¿Í¤ÎËö¤Ë¡¢¾×·â¤Î¿¿¼Â¤È¤È¤â¤ËËë¤ò²¼¤í¤·¤¿¡£Â³¤¯Season2¤Ï¡¢ÂÀÊ¿ÍÎ¤Î³¤¾å¤ÎµðÂç²ßÊªÁ¥¤òÁõ¤Ã¤¿ÈëÌ©¸¦µæ»ÜÀßÆâ¤Ç·«¤ê¹¤²¤é¤ì¡¢¤Þ¤¿¤â¤ä¼ó¡ÈTHE HEAD¡É¤òÍî¤È¤µ¤ì¤¿µ¾À·¼Ô¤¬½Ð¤¿¡£¤½¤ÎÎ¢¤Ë¤Ï¤¢¤é¤æ¤ë»×ÏÇ¤¬¸òºø¤·¤Æ¤¤¤¿¤³¤È¤¬È½ÌÀ¡£¿¿ÈÈ¿Í¤Ë¤è¤ëÈá¤·¤Éü½²¡Ê¤Õ¤¯¤·¤å¤¦¡Ë·à¤Ï½ª·ë¤·¤¿¤è¤¦¤Ë»×¤ï¤ì¤¿¤¬¡¢¤½¤Î»ÄÞè¡Ê¤¶¤ó¤·¡Ë¤ÏSeason3¤È¤·¤ÆºÆ¤Ó±¿Ì¿¤Î»õ¼Ö¤òÆ°¤«¤¹¤³¤È¤Ë¡Ä¡£
¡¡Season3¤ÎÉñÂæ¤È¤Ê¤ë¤Î¤Ï¡¢¥µ¥Ï¥éº½Çù¤Ë°ÌÃÖ¤·¡¢¤É¤Î¹ñ¤Ë¤âÂ°¤µ¤Ê¤¤ÌµË¡ÃÏÂÓ¡È¥Ó¥ë¡¦¥¿¥¦¥£¡¼¥ë¡È¡£Season1¤Ç¥¢¡¼¥µ¡¼¡¦¥ï¥¤¥ë¥É¤¬»Ï¤á¤¿¸¦µæ¤ò°ú¤·Ñ¤¤¤À²Ê³Ø¼Ô¤¿¤Á¤¬¡¢À®²Ì¤ò¸¡¾Ú¤¹¤ë¤¿¤á¤ËÈï¸³¼Ô¤ò½¸¤á¤ÆÎ×¾²¼Â¸³¤ò¹Ô¤¦¡£8Æü´Ö¾è¤êÀÚ¤ì¤ÐÈï¸³¼Ô¤Ïµð³Û¤ÎÊó½·¤ò¼ê¤Ë¤¹¤ë¤³¤È¤¬ÌóÂ«¤µ¤ì¤Æ¤¤¤ë¤¬¡¢ÆÍÇ¡¡¢¼ó¡ÈTHE HEAD¡É¤Î¤Ê¤¤»àÂÎ¤¬È¯¸«¤µ¤ì¤ë¡£Á´°÷¤ËÈÈ¹Ô¤ÎÆ°µ¡¤¬¤¢¤ê¡¢Ã¯¤¬ÈÈ¿Í¤Ç¤â¤ª¤«¤·¤¯¤Ê¤¤¤È¤¤¤¦¾õ¶·¤Ç¤µ¤é¤Ê¤ë»´»¦¤¬¡£¤µ¤é¤Ë¡¢¡ÖXX¡×¤ÈÌ¾¾è¤ëÆæ¤á¤¤¤¿¿ÍÊª¤¬¸½¤ì¡¢º®ÆÙ¡Ê¤³¤ó¤È¤ó¡Ë¤Ï²ÃÂ®¤·¤Æ¤¤¤¯¡£²Ì¤¿¤·¤Æ¡¢ºÇ¸å¤Þ¤ÇÀ¸¤»Ä¤ê¡¢º½Çù¤«¤éÃ¦½Ð¤¹¤ë¤³¤È¤Ï¤Ç¤¤ë¤Î¤«¡©
¡¡ËÜºî¤ÏSeason1¤Ç¤Ï»³²¼ÃÒµ×¤¬¡¢Season2¤Ç¤ÏÊ¡»ÎÁóÂÁ¤¬Á´ÊÔ±Ñ¸ì¤Ç½Ð±é¤·¤Æ¤ª¤ê¡¢ÆüËÜ¿Í¥¥ã¥¹¥È¤Î³¤³°¥É¥é¥Þ½Ð±éºî¤È¤·¤Æ¤âÏÃÂê¤ò¸Æ¤ó¤À¡£¤½¤·¤ÆSeason3¤Ç¤Ï¡¢Season1¤Ç»³²¼ÃÒµ×¤¬±é¤¸¤¿ÈùÀ¸Êª³Ø¼Ô¤Î¥¢¥¡¦¥³¥Ð¥ä¥·¤ÎÉã¿Æ¤Ç¤¢¤ë¥¿¥±¥·¡¦¥³¥Ð¥ä¥·¤È¤·¤Æ¡¢ÅÏÉôÆÆÏº¤¬½Ð±é¡Ê¢¨Âè3ÏÃ¡¢Âè4ÏÃ¤Î¤ß¡Ë¡£
¡¡Âè3ÏÃ¤Ç¤Ï¡¢¥Þ¥®¡¼¤Î²óÁÛ¤ÎÃæ¤Ç¤«¤Ä¤Æ¥¢¥¤ÎºÍÇ½¤Ë¤Ä¤¤¤Æ2¿Í¤Ç¸ì¤ê¹ç¤Ã¤Æ¤¤¤¿ÍÍ»Ò¤ò»×¤¤µ¯¤³¤·¡¢¤½¤Îµ²±¤«¤é¥Þ¥®¡¼¤Ï¼«¿È¤Î¥Ô¥ó¥Á¤ò¤·¤Î¤°¤³¤È¤¬¤Ç¤¤¿¡£¤µ¤é¤Ë¤ÏÂè4ÏÃ¤Ç¡¢¥¿¥±¥·¤¬ºÛÈ½½ê¤Ë¤Æ¡¢¤È¤¢¤ë¡È½ÅÍ×¤Ê¥Ò¥ó¥È¡É¤ò¥Þ¥®¡¼¤ËÍ¿¤¨¤ë²ñÏÃ¤ò¸ò¤ï¤·¤Æ¤¤¤¿¤³¤È¤¬È¯³Ð¡£¤Þ¤¿¡¢º£²ó¤ÏÅÏÉôÆÆÏº¼«¤é¡¢ÆüËÜ¸ìÈÇ¤Î¿á¤ÂØ¤¨¤âÌ³¤á¤¿¡£
¡¡½ÅÍ×¤ÊÌò¤É¤³¤í¤È¤·¤Æ½Ð±é¥ª¥Õ¥¡¡¼¤¬Íè¤¿ºÝ¤Ë¤É¤Î¤è¤¦¤Ë»×¤Ã¤¿¤Î¤«Ê¹¤¯¤È¡¢ÅÏÉô¤Ï¡Ö¤Þ¤º´èÄ¥¤ë¤·¤«¤Ê¤¤¤È»×¤¤¤Þ¤·¤¿¡£¤¿¤À¡¢½Ð±é¤Î¤ªÏÃ¤òÄº¤¤¤¿»þ¤ÎÊý¤¬ÂçÊÑ¤Ç¤·¤¿¤Í¡£»ä¤Ï±Ñ¸ì¤¬Á´¤¯ÆÀ°Õ¤¸¤ã¤Ê¤¤¤Î¤Ç¤¹¤¬¡¢¼«¸Ê¾Ò²ð¤Î±ÇÁü¤ò±Ñ¸ì¤Ç»£¤Ã¤Æ¤Û¤·¤¤¤È¸À¤ï¤ì¤Þ¤·¤Æ¡¢¤½¤ì¤Ç»Ò¶¡¤Ë¶µ¤¨¤Æ¤¯¤ì¤Æ¤¤¤ë±Ñ¸ì¤ÎÀèÀ¸¤È°ì½ï¤Ë¹Í¤¨¤¿¤ó¤Ç¤¹¤è¡£¤½¤Î»þ¤ËÀèÀ¸¤«¤é¤Ï¡Ø¤â¤Ã¤È³¤³°¤Î¿Í¤Ë¤Ï¤Á¤ã¤ó¤È¥¢¥Ô¡¼¥ë¤·¤¿Êý¤¬ÎÉ¤¤¡Ù¤È¸À¤ï¤ì¤Þ¤·¤¿¡Ê¾Ð¡Ë¡×¤ÈÌÀ¤«¤¹¡£
¡¡¥¹¥Ú¥¤¥ó¤Ç¤Î»£±Æ¤Ç°õ¾ÝÅª¤Ê½ÐÍè»ö¤òÊ¹¤¯¤È¡¢¡ÖÅþÃå¤·¤Æ¤«¤é¤Ï¤¸¤á¤Î3Æü´Ö¤Ï¥Ð¥ë¥»¥í¥Ê¤Ë¤¤¤Þ¤·¤¿¡£¤½¤ì¤Ç¥ê¥Ï¡¼¥µ¥ë¤¹¤ë»þ´Ö¤¬¤Ê¤«¤Ã¤¿¤Î¤Ç¡¢Âæ»ì¤òÃý¤Ã¤¿±ÇÁü¤òÁ÷¤Ã¤Æ¤Û¤·¤¤¤È¸À¤ï¤ì¤Þ¤·¤Æ¡¢¤½¤ì¤Ï·ë¹½ÂçÊÑ¤Ç¤·¤¿¤Í¡×¤È¸ì¤Ã¤¿¡£
¡¡Â³¤±¤Æ¡Ö¥¹¥Ú¥¤¥ó¤Ë¤Ï±Ñ¸ì¤â¥¹¥Ú¥¤¥ó¸ì¤âÏÃ¤»¤ëÄ¹ÃË¤È°ì½ï¤Ë¹Ô¤¤Þ¤·¤¿¡£ËÜÊÔ¤Ç¥·¥ã¥Ä¤ò2ËçÃå¤Æ¤¤¤ë¤Î¤Ç¤¹¤¬¡¢¤½¤ì¤Ç°áÁõ¹ç¤ï¤»¤«¤é»Ï¤Þ¤ë¤È¡¢Ä¹ÃË¤¬°áÁõ¤µ¤ó¤Ë¡Ø¥·¥ã¥Ä¤ò2ËçÃå¤ë¤ó¤Ç¤¹¤«¡©¡Ù¤ÈÊ¹¤¤¤Æ¤¤¤Æ¡¢¤¹¤ë¤È°áÁõ¤µ¤ó¤¬¡Ø¥¤¥ó¥Ñ¥¯¥È¤òÍ¿¤¨¤¿¤¤¤ó¤À¡Ù¤È¸À¤Ã¤Æ¤¤¤¿¤ó¤Ç¤¹¤Í¡¢¤½¤³¤ÇÄ¹ÃË¤Ï¡ØÆüËÜ¿Í¤Ï¤³¤¦¤¤¤¦¤³¤È¤·¤Ê¤¤¤è¡Ù¤È¤ä¤ê¼è¤ê¤·¤Æ¤Æ¡Ê¾Ð¡Ë¡£¤Ç¤â¶¿¤ËÆþ¤ì¤Ð¡¢¤Ê¤Î¤Ç¤½¤³¤Ï¤Þ¤¡¤¤¤¤¤¸¤ã¤Ê¤¤¤«¤È»ä¤Ï¸À¤Ã¤¿¤ó¤Ç¤¹¤¬¡¢ËÜ¿Í¤ÏÇ¼ÆÀ¤¬¤¤¤«¤Ê¤¤¤È¡Ê¾Ð¡Ë¡£¤½¤ì¤Ç¤«¤±¤Æ¤¤¤¿´ã¶À¤âºÇ½é¤ÏÀÖ¿§¤À¤Ã¤¿¤ó¤Ç¤¹¤¬¡¢Ä¹ÃË¤¬¡Ø¤½¤ì¤ÏÀäÂÐ¤Ë¤ª¤«¤·¤¤¡ª¡Ù¤ÈÏÃ¤·¤Æ¤¤¤Æ¡Ê¾Ð¡Ë¡£¤³¤ì¤Ï¸½¾ì¤ÇÙæ¤á¤¿¤È¤¤¤¦¤ï¤±¤Ç¤Ï¤Ê¤¯¤Æ¡¢°Õ¸«¤ò¤Á¤ã¤ó¤ÈÅÁ¤¨¤Æ¤¤¤¿¤È¤¤¤¦´¶¤¸¤Ç¤¹¡×¤È¸½¾ì¥¨¥Ô¥½¡¼¥É¤òÈäÏª¡£
¡¡¡Ö¤½¤·¤Æ´ÆÆÄ¤µ¤ó¤È½Ð±é¼Ô¤ÎÊý¤¿¤Á¤â¤¹¤´¤¯»ä¤òÂº½Å¤·¤Æ¤¯¤ì¤Æ¤¤¤Þ¤·¤¿¡£¤ª¼Çµï¤Ç¤³¤¦¤·¤Æ¤Û¤·¤¤¤È¤¤¤¦¤è¤¦¤ÊºÙ¤«¤¤¤³¤È¤Ï¸À¤ï¤ì¤Ê¤«¤Ã¤¿¤Ç¤¹¤Í¡×¤ÈÌÀ¤«¤¹¡£
¡¡Á´¥·¡¼¥ó±Ñ¸ì¤Ç¤Î»£±Æ¤Ï¡ØThe Flowers of War¡Ê±ÑÂê¡¿ÆüËÜÌ¤¸ø³«¡Ë¡Ù¡Ê2011¡Ë°ÊÍè¤È¤¤¤¦¤³¤È¤Ç¡¢¤É¤Î¤è¤¦¤Ë±é¤¸¤¿¤Î¤«Ê¹¤¯¤È¡Ö±Ñ¸ì¤ÈÆüËÜ¸ì¤ÎÂæËÜ¡¢2¤ÄÄº¤¤¤¿¤ó¤Ç¤¹¤¬¡¢Ä¾Ìõ¤Ë¶á¤¤¤ó¤Ç¤¹¤è¤Í¡£¤Ê¤Î¤Ç¡¢¤¢¤ëÄøÅÙÃý¤ê¸ÀÍÕ¤È¤·¤Æ¤ÎÆüËÜ¸ì¤ÇÂæ»ì¤òÂª¤¨¤Þ¤·¤¿¡£¥Ð¥¤¥ê¥ó¥¬¥ë¤À¤Ã¤¿¤é¤â¤¦¾¯¤·°ã¤¦¤Î¤«¤â¤·¤ì¤Þ¤»¤ó¤¬¡¢»ä¤ÏÆüËÜ¸ì¤À¤Ã¤¿¤é¤³¤¦¤À¤í¤¦¤Ê¤È¹Í¤¨¤Æ¡¢±Ñ¸ì¤Ç±éµ»¤·¤Þ¤·¤¿¡×¤È¤¤¤¦ÅÏÉô¡£
¡¡¤½¤·¤Æ¼«¤é¤Î¥»¥ê¥Õ¤ò¿á¤ÂØ¤¨¤¿¤³¤È¤Ë¤Ä¤¤¤Æ¤Ï¡¢¡Ö¿áÂØ¤Ï¤Û¤È¤ó¤É·Ð¸³¤¬¤Ê¤¤¤Ç¤¹¤·¡¢Æñ¤·¤¤¤â¤À¤È»×¤Ã¤Æ¤¤¤ë¤Î¤Ç¡¢¤Á¤ã¤ó¤È¤ä¤é¤Ê¤¤¤È¡¢¤È»×¤¤¤Þ¤·¤¿¡£¤ª¼Çµï¤ÈÆ±¤¸¤ÇÀµ²ò¤¬¤Ê¤¤¤â¤Î¤Ç¤¹¤«¤é¡¢ÉáÃÊ¤Î¤ª¼Çµï¤Ç¤·¤¿¤é´¶¾ð¤Ç¤ä¤ì¤ëÉôÊ¬¤â¤¢¤Ã¤Æ¡¢¼«Ê¬¤ÎÃæ¤Ç±éµ»¤ËÇ¼ÆÀ¤¹¤ë¤Î¤Ç¤¹¤¬¡¢º£²ó¤Ï¡ÈÅÏÉôÆÆÏº¡É¤Î¿áÂØÌò¤Ê¤Î¤Ç¡¢¤½¤³¤ò¤·¤Ã¤«¤ê¤ä¤é¤Ê¤¤¤È¤È»×¤¤¤Þ¤·¤¿¡×¤È¿¶¤êÊÖ¤ë¡£
¡¡¤À¤¬¡¢¡Ö¼«Ê¬¤Ç±é¤¸¤Æ¤ª¤¤¤Æ¡¢ÆüËÜ¸ì¤Ç¿áÂØ¤ò¤¹¤ë¤È¤³¤ó¤Ê¤Ë¤â²¼¼ê¤Ê¤ó¤À¤Ê¤¡¤ÈºÇ½é¤Ë»×¤¤¤Þ¤·¤¿¡Ê¾Ð¡Ë¡£¤ä¤Ã¤Ñ¤ê¾¯¤·¥Ë¥å¥¢¥ó¥¹¤¬°ã¤¤¤Þ¤¹¤«¤é¤Í¡£¿áÂØ¤ÎÂæËÜ¤¬Íè¤Æ¡¢¤¢¤¡³Î¤«¤Ë¤³¤Î¤Û¤¦¤¬¿áÂØ¤Ç´Ñ¤Æ¤¤¤ëÊý¤Ï¤ï¤«¤ê¤ä¤¹¤¤¤À¤í¤¦¤Ê¤È¤Ê¤ê¤Þ¤·¤¿¡£ÌÌÇò¤¤¤â¤Î¤Ç¤¹¤Í¡×¤È¿á¤ÂØ¤¨¤Ê¤é¤Ç¤Ï¤ÎÆñ¤·¤«¤Ã¤¿ÉôÊ¬¤òÌÀ¤«¤·¤¿¡£
¡¡ºÇ¸å¤ËËÜºî¤Ë¤Ä¤¤¤Æ¤Ï¡ÖºîÉÊ¤¬¤³¤ì¤Þ¤Ç¤è¤ê¥Ñ¥ï¥Õ¥ë¤Ë¤Ê¤Ã¤Æ¤¤¤Þ¤¹¤Î¤Ç¡¢¥·¥ê¡¼¥º¥Õ¥¡¥ó¤ÎÊý¤ÏÆÃ¤Ë³Ú¤·¤ß¤Ë¤·¤Æ¤¤¤Æ¤¯¤À¤µ¤¤¡£¡×¤ÈÎÏ¶¯¤¯¸ì¤Ã¤¿¡£
¡¡ÅÐ¾ì¿ÍÊª¤ÎÁ´°÷¤ËÈÈ¹Ô¤ÎÆ°µ¡¤¬¤¢¤ê¡¢Ã¯¤¬ÈÈ¿Í¤Ç¤â¤ª¤«¤·¤¯¤Ê¤¤¤È¤¤¤¦¾õ¶·¤ÇÅ¸³«¤µ¤ì¤ëÊ£»¨¤Ê¿Í´ÖÌÏÍÍ¤Ë¤â¸«¤É¤³¤í¤Î°ì¤Ä¡£²¿¤Î¤¿¤á¤Î»¦¿Í¤Ê¤Î¤«¡©¡¡²Ì¤¿¤·¤Æ¡¢ºÇ¸å¤Ë¾Ð¤¦¤Î¤ÏÃ¯¤Ê¤Î¤«¡©¡¡´°·ëÊÔ¤Ë¤Õ¤µ¤ï¤·¤¤¥·¥ê¡¼¥ººÇÂçµé¤Î¥¹¥±¡¼¥ë¤Ç¶Ë¸Â¤Î¿´Íý¥µ¥Ð¥¤¥Ð¥ë¥¹¥ê¥é¡¼¤¬·«¤ê¹¤²¤é¤ì¤ë
¡¡Hulu¥ª¥ê¥¸¥Ê¥ë¡ØTHE HEAD¡ÙSeason3¤Ï¡¢Hulu¤Ë¤Æ°ìµóÆÈÀêÇÛ¿®Ãæ¡£
¡Ú¼Ì¿¿¡Û·ã¥·¥Ö¤ÊÅÏÉôÆÆÏº¤òÀÚ¤ê¼è¤Ã¤¿¾ìÌÌ¥«¥Ã¥È¤âÅþÃå¡ª
¡¡ËÜºî¤Ï¡¢¥è¡¼¥í¥Ã¥ÑºÇÂçµé¤ÎÀ©ºî²ñ¼Ò¤Ç¤¢¤ëTHE MEDIAPRO STUDIO¤¬¼çÆ³¤·¡¢¥ª¥ó¥é¥¤¥óÆ°²èÇÛ¿®¥µ¡¼¥Ó¥¹Hulu¤âÀ½ºî¤Ë»²²è¤·¤Æ¤¤¤ëÄ¶Âç·¿¹ñºÝÏ¢Â³¥É¥é¥Þ¡£2020Ç¯6·î¤ËÀ¤³¦¸ø³«¤µ¤ì¤¿¿´Íý¥µ¥Ð¥¤¥Ð¥ë¡¦¥¹¥ê¥é¡¼¥·¥ê¡¼¥º¤À¡£
¡¡Season1¤ÏÃÏµåºÇ²Ì¤Æ¤ÎÃÏ¡¦Æî¶Ë¤ÎÈëÌ©¸¦µæ»ÜÀß¤Ç¡¢¼ó¡ÈTHE HEAD¡É¤Î¤Ê¤¤»àÂÎ¤òÈéÀÚ¤ê¤Ë»Ï¤Þ¤Ã¤¿°Ì´¤Î¤è¤¦¤ÊÏ¢Â³»¦¿Í¤ÎËö¤Ë¡¢¾×·â¤Î¿¿¼Â¤È¤È¤â¤ËËë¤ò²¼¤í¤·¤¿¡£Â³¤¯Season2¤Ï¡¢ÂÀÊ¿ÍÎ¤Î³¤¾å¤ÎµðÂç²ßÊªÁ¥¤òÁõ¤Ã¤¿ÈëÌ©¸¦µæ»ÜÀßÆâ¤Ç·«¤ê¹¤²¤é¤ì¡¢¤Þ¤¿¤â¤ä¼ó¡ÈTHE HEAD¡É¤òÍî¤È¤µ¤ì¤¿µ¾À·¼Ô¤¬½Ð¤¿¡£¤½¤ÎÎ¢¤Ë¤Ï¤¢¤é¤æ¤ë»×ÏÇ¤¬¸òºø¤·¤Æ¤¤¤¿¤³¤È¤¬È½ÌÀ¡£¿¿ÈÈ¿Í¤Ë¤è¤ëÈá¤·¤Éü½²¡Ê¤Õ¤¯¤·¤å¤¦¡Ë·à¤Ï½ª·ë¤·¤¿¤è¤¦¤Ë»×¤ï¤ì¤¿¤¬¡¢¤½¤Î»ÄÞè¡Ê¤¶¤ó¤·¡Ë¤ÏSeason3¤È¤·¤ÆºÆ¤Ó±¿Ì¿¤Î»õ¼Ö¤òÆ°¤«¤¹¤³¤È¤Ë¡Ä¡£
¡¡Season3¤ÎÉñÂæ¤È¤Ê¤ë¤Î¤Ï¡¢¥µ¥Ï¥éº½Çù¤Ë°ÌÃÖ¤·¡¢¤É¤Î¹ñ¤Ë¤âÂ°¤µ¤Ê¤¤ÌµË¡ÃÏÂÓ¡È¥Ó¥ë¡¦¥¿¥¦¥£¡¼¥ë¡È¡£Season1¤Ç¥¢¡¼¥µ¡¼¡¦¥ï¥¤¥ë¥É¤¬»Ï¤á¤¿¸¦µæ¤ò°ú¤·Ñ¤¤¤À²Ê³Ø¼Ô¤¿¤Á¤¬¡¢À®²Ì¤ò¸¡¾Ú¤¹¤ë¤¿¤á¤ËÈï¸³¼Ô¤ò½¸¤á¤ÆÎ×¾²¼Â¸³¤ò¹Ô¤¦¡£8Æü´Ö¾è¤êÀÚ¤ì¤ÐÈï¸³¼Ô¤Ïµð³Û¤ÎÊó½·¤ò¼ê¤Ë¤¹¤ë¤³¤È¤¬ÌóÂ«¤µ¤ì¤Æ¤¤¤ë¤¬¡¢ÆÍÇ¡¡¢¼ó¡ÈTHE HEAD¡É¤Î¤Ê¤¤»àÂÎ¤¬È¯¸«¤µ¤ì¤ë¡£Á´°÷¤ËÈÈ¹Ô¤ÎÆ°µ¡¤¬¤¢¤ê¡¢Ã¯¤¬ÈÈ¿Í¤Ç¤â¤ª¤«¤·¤¯¤Ê¤¤¤È¤¤¤¦¾õ¶·¤Ç¤µ¤é¤Ê¤ë»´»¦¤¬¡£¤µ¤é¤Ë¡¢¡ÖXX¡×¤ÈÌ¾¾è¤ëÆæ¤á¤¤¤¿¿ÍÊª¤¬¸½¤ì¡¢º®ÆÙ¡Ê¤³¤ó¤È¤ó¡Ë¤Ï²ÃÂ®¤·¤Æ¤¤¤¯¡£²Ì¤¿¤·¤Æ¡¢ºÇ¸å¤Þ¤ÇÀ¸¤»Ä¤ê¡¢º½Çù¤«¤éÃ¦½Ð¤¹¤ë¤³¤È¤Ï¤Ç¤¤ë¤Î¤«¡©
¡¡ËÜºî¤ÏSeason1¤Ç¤Ï»³²¼ÃÒµ×¤¬¡¢Season2¤Ç¤ÏÊ¡»ÎÁóÂÁ¤¬Á´ÊÔ±Ñ¸ì¤Ç½Ð±é¤·¤Æ¤ª¤ê¡¢ÆüËÜ¿Í¥¥ã¥¹¥È¤Î³¤³°¥É¥é¥Þ½Ð±éºî¤È¤·¤Æ¤âÏÃÂê¤ò¸Æ¤ó¤À¡£¤½¤·¤ÆSeason3¤Ç¤Ï¡¢Season1¤Ç»³²¼ÃÒµ×¤¬±é¤¸¤¿ÈùÀ¸Êª³Ø¼Ô¤Î¥¢¥¡¦¥³¥Ð¥ä¥·¤ÎÉã¿Æ¤Ç¤¢¤ë¥¿¥±¥·¡¦¥³¥Ð¥ä¥·¤È¤·¤Æ¡¢ÅÏÉôÆÆÏº¤¬½Ð±é¡Ê¢¨Âè3ÏÃ¡¢Âè4ÏÃ¤Î¤ß¡Ë¡£
¡¡Âè3ÏÃ¤Ç¤Ï¡¢¥Þ¥®¡¼¤Î²óÁÛ¤ÎÃæ¤Ç¤«¤Ä¤Æ¥¢¥¤ÎºÍÇ½¤Ë¤Ä¤¤¤Æ2¿Í¤Ç¸ì¤ê¹ç¤Ã¤Æ¤¤¤¿ÍÍ»Ò¤ò»×¤¤µ¯¤³¤·¡¢¤½¤Îµ²±¤«¤é¥Þ¥®¡¼¤Ï¼«¿È¤Î¥Ô¥ó¥Á¤ò¤·¤Î¤°¤³¤È¤¬¤Ç¤¤¿¡£¤µ¤é¤Ë¤ÏÂè4ÏÃ¤Ç¡¢¥¿¥±¥·¤¬ºÛÈ½½ê¤Ë¤Æ¡¢¤È¤¢¤ë¡È½ÅÍ×¤Ê¥Ò¥ó¥È¡É¤ò¥Þ¥®¡¼¤ËÍ¿¤¨¤ë²ñÏÃ¤ò¸ò¤ï¤·¤Æ¤¤¤¿¤³¤È¤¬È¯³Ð¡£¤Þ¤¿¡¢º£²ó¤ÏÅÏÉôÆÆÏº¼«¤é¡¢ÆüËÜ¸ìÈÇ¤Î¿á¤ÂØ¤¨¤âÌ³¤á¤¿¡£
¡¡½ÅÍ×¤ÊÌò¤É¤³¤í¤È¤·¤Æ½Ð±é¥ª¥Õ¥¡¡¼¤¬Íè¤¿ºÝ¤Ë¤É¤Î¤è¤¦¤Ë»×¤Ã¤¿¤Î¤«Ê¹¤¯¤È¡¢ÅÏÉô¤Ï¡Ö¤Þ¤º´èÄ¥¤ë¤·¤«¤Ê¤¤¤È»×¤¤¤Þ¤·¤¿¡£¤¿¤À¡¢½Ð±é¤Î¤ªÏÃ¤òÄº¤¤¤¿»þ¤ÎÊý¤¬ÂçÊÑ¤Ç¤·¤¿¤Í¡£»ä¤Ï±Ñ¸ì¤¬Á´¤¯ÆÀ°Õ¤¸¤ã¤Ê¤¤¤Î¤Ç¤¹¤¬¡¢¼«¸Ê¾Ò²ð¤Î±ÇÁü¤ò±Ñ¸ì¤Ç»£¤Ã¤Æ¤Û¤·¤¤¤È¸À¤ï¤ì¤Þ¤·¤Æ¡¢¤½¤ì¤Ç»Ò¶¡¤Ë¶µ¤¨¤Æ¤¯¤ì¤Æ¤¤¤ë±Ñ¸ì¤ÎÀèÀ¸¤È°ì½ï¤Ë¹Í¤¨¤¿¤ó¤Ç¤¹¤è¡£¤½¤Î»þ¤ËÀèÀ¸¤«¤é¤Ï¡Ø¤â¤Ã¤È³¤³°¤Î¿Í¤Ë¤Ï¤Á¤ã¤ó¤È¥¢¥Ô¡¼¥ë¤·¤¿Êý¤¬ÎÉ¤¤¡Ù¤È¸À¤ï¤ì¤Þ¤·¤¿¡Ê¾Ð¡Ë¡×¤ÈÌÀ¤«¤¹¡£
¡¡¥¹¥Ú¥¤¥ó¤Ç¤Î»£±Æ¤Ç°õ¾ÝÅª¤Ê½ÐÍè»ö¤òÊ¹¤¯¤È¡¢¡ÖÅþÃå¤·¤Æ¤«¤é¤Ï¤¸¤á¤Î3Æü´Ö¤Ï¥Ð¥ë¥»¥í¥Ê¤Ë¤¤¤Þ¤·¤¿¡£¤½¤ì¤Ç¥ê¥Ï¡¼¥µ¥ë¤¹¤ë»þ´Ö¤¬¤Ê¤«¤Ã¤¿¤Î¤Ç¡¢Âæ»ì¤òÃý¤Ã¤¿±ÇÁü¤òÁ÷¤Ã¤Æ¤Û¤·¤¤¤È¸À¤ï¤ì¤Þ¤·¤Æ¡¢¤½¤ì¤Ï·ë¹½ÂçÊÑ¤Ç¤·¤¿¤Í¡×¤È¸ì¤Ã¤¿¡£
¡¡Â³¤±¤Æ¡Ö¥¹¥Ú¥¤¥ó¤Ë¤Ï±Ñ¸ì¤â¥¹¥Ú¥¤¥ó¸ì¤âÏÃ¤»¤ëÄ¹ÃË¤È°ì½ï¤Ë¹Ô¤¤Þ¤·¤¿¡£ËÜÊÔ¤Ç¥·¥ã¥Ä¤ò2ËçÃå¤Æ¤¤¤ë¤Î¤Ç¤¹¤¬¡¢¤½¤ì¤Ç°áÁõ¹ç¤ï¤»¤«¤é»Ï¤Þ¤ë¤È¡¢Ä¹ÃË¤¬°áÁõ¤µ¤ó¤Ë¡Ø¥·¥ã¥Ä¤ò2ËçÃå¤ë¤ó¤Ç¤¹¤«¡©¡Ù¤ÈÊ¹¤¤¤Æ¤¤¤Æ¡¢¤¹¤ë¤È°áÁõ¤µ¤ó¤¬¡Ø¥¤¥ó¥Ñ¥¯¥È¤òÍ¿¤¨¤¿¤¤¤ó¤À¡Ù¤È¸À¤Ã¤Æ¤¤¤¿¤ó¤Ç¤¹¤Í¡¢¤½¤³¤ÇÄ¹ÃË¤Ï¡ØÆüËÜ¿Í¤Ï¤³¤¦¤¤¤¦¤³¤È¤·¤Ê¤¤¤è¡Ù¤È¤ä¤ê¼è¤ê¤·¤Æ¤Æ¡Ê¾Ð¡Ë¡£¤Ç¤â¶¿¤ËÆþ¤ì¤Ð¡¢¤Ê¤Î¤Ç¤½¤³¤Ï¤Þ¤¡¤¤¤¤¤¸¤ã¤Ê¤¤¤«¤È»ä¤Ï¸À¤Ã¤¿¤ó¤Ç¤¹¤¬¡¢ËÜ¿Í¤ÏÇ¼ÆÀ¤¬¤¤¤«¤Ê¤¤¤È¡Ê¾Ð¡Ë¡£¤½¤ì¤Ç¤«¤±¤Æ¤¤¤¿´ã¶À¤âºÇ½é¤ÏÀÖ¿§¤À¤Ã¤¿¤ó¤Ç¤¹¤¬¡¢Ä¹ÃË¤¬¡Ø¤½¤ì¤ÏÀäÂÐ¤Ë¤ª¤«¤·¤¤¡ª¡Ù¤ÈÏÃ¤·¤Æ¤¤¤Æ¡Ê¾Ð¡Ë¡£¤³¤ì¤Ï¸½¾ì¤ÇÙæ¤á¤¿¤È¤¤¤¦¤ï¤±¤Ç¤Ï¤Ê¤¯¤Æ¡¢°Õ¸«¤ò¤Á¤ã¤ó¤ÈÅÁ¤¨¤Æ¤¤¤¿¤È¤¤¤¦´¶¤¸¤Ç¤¹¡×¤È¸½¾ì¥¨¥Ô¥½¡¼¥É¤òÈäÏª¡£
¡¡¡Ö¤½¤·¤Æ´ÆÆÄ¤µ¤ó¤È½Ð±é¼Ô¤ÎÊý¤¿¤Á¤â¤¹¤´¤¯»ä¤òÂº½Å¤·¤Æ¤¯¤ì¤Æ¤¤¤Þ¤·¤¿¡£¤ª¼Çµï¤Ç¤³¤¦¤·¤Æ¤Û¤·¤¤¤È¤¤¤¦¤è¤¦¤ÊºÙ¤«¤¤¤³¤È¤Ï¸À¤ï¤ì¤Ê¤«¤Ã¤¿¤Ç¤¹¤Í¡×¤ÈÌÀ¤«¤¹¡£
¡¡Á´¥·¡¼¥ó±Ñ¸ì¤Ç¤Î»£±Æ¤Ï¡ØThe Flowers of War¡Ê±ÑÂê¡¿ÆüËÜÌ¤¸ø³«¡Ë¡Ù¡Ê2011¡Ë°ÊÍè¤È¤¤¤¦¤³¤È¤Ç¡¢¤É¤Î¤è¤¦¤Ë±é¤¸¤¿¤Î¤«Ê¹¤¯¤È¡Ö±Ñ¸ì¤ÈÆüËÜ¸ì¤ÎÂæËÜ¡¢2¤ÄÄº¤¤¤¿¤ó¤Ç¤¹¤¬¡¢Ä¾Ìõ¤Ë¶á¤¤¤ó¤Ç¤¹¤è¤Í¡£¤Ê¤Î¤Ç¡¢¤¢¤ëÄøÅÙÃý¤ê¸ÀÍÕ¤È¤·¤Æ¤ÎÆüËÜ¸ì¤ÇÂæ»ì¤òÂª¤¨¤Þ¤·¤¿¡£¥Ð¥¤¥ê¥ó¥¬¥ë¤À¤Ã¤¿¤é¤â¤¦¾¯¤·°ã¤¦¤Î¤«¤â¤·¤ì¤Þ¤»¤ó¤¬¡¢»ä¤ÏÆüËÜ¸ì¤À¤Ã¤¿¤é¤³¤¦¤À¤í¤¦¤Ê¤È¹Í¤¨¤Æ¡¢±Ñ¸ì¤Ç±éµ»¤·¤Þ¤·¤¿¡×¤È¤¤¤¦ÅÏÉô¡£
¡¡¤½¤·¤Æ¼«¤é¤Î¥»¥ê¥Õ¤ò¿á¤ÂØ¤¨¤¿¤³¤È¤Ë¤Ä¤¤¤Æ¤Ï¡¢¡Ö¿áÂØ¤Ï¤Û¤È¤ó¤É·Ð¸³¤¬¤Ê¤¤¤Ç¤¹¤·¡¢Æñ¤·¤¤¤â¤À¤È»×¤Ã¤Æ¤¤¤ë¤Î¤Ç¡¢¤Á¤ã¤ó¤È¤ä¤é¤Ê¤¤¤È¡¢¤È»×¤¤¤Þ¤·¤¿¡£¤ª¼Çµï¤ÈÆ±¤¸¤ÇÀµ²ò¤¬¤Ê¤¤¤â¤Î¤Ç¤¹¤«¤é¡¢ÉáÃÊ¤Î¤ª¼Çµï¤Ç¤·¤¿¤é´¶¾ð¤Ç¤ä¤ì¤ëÉôÊ¬¤â¤¢¤Ã¤Æ¡¢¼«Ê¬¤ÎÃæ¤Ç±éµ»¤ËÇ¼ÆÀ¤¹¤ë¤Î¤Ç¤¹¤¬¡¢º£²ó¤Ï¡ÈÅÏÉôÆÆÏº¡É¤Î¿áÂØÌò¤Ê¤Î¤Ç¡¢¤½¤³¤ò¤·¤Ã¤«¤ê¤ä¤é¤Ê¤¤¤È¤È»×¤¤¤Þ¤·¤¿¡×¤È¿¶¤êÊÖ¤ë¡£
¡¡¤À¤¬¡¢¡Ö¼«Ê¬¤Ç±é¤¸¤Æ¤ª¤¤¤Æ¡¢ÆüËÜ¸ì¤Ç¿áÂØ¤ò¤¹¤ë¤È¤³¤ó¤Ê¤Ë¤â²¼¼ê¤Ê¤ó¤À¤Ê¤¡¤ÈºÇ½é¤Ë»×¤¤¤Þ¤·¤¿¡Ê¾Ð¡Ë¡£¤ä¤Ã¤Ñ¤ê¾¯¤·¥Ë¥å¥¢¥ó¥¹¤¬°ã¤¤¤Þ¤¹¤«¤é¤Í¡£¿áÂØ¤ÎÂæËÜ¤¬Íè¤Æ¡¢¤¢¤¡³Î¤«¤Ë¤³¤Î¤Û¤¦¤¬¿áÂØ¤Ç´Ñ¤Æ¤¤¤ëÊý¤Ï¤ï¤«¤ê¤ä¤¹¤¤¤À¤í¤¦¤Ê¤È¤Ê¤ê¤Þ¤·¤¿¡£ÌÌÇò¤¤¤â¤Î¤Ç¤¹¤Í¡×¤È¿á¤ÂØ¤¨¤Ê¤é¤Ç¤Ï¤ÎÆñ¤·¤«¤Ã¤¿ÉôÊ¬¤òÌÀ¤«¤·¤¿¡£
¡¡ºÇ¸å¤ËËÜºî¤Ë¤Ä¤¤¤Æ¤Ï¡ÖºîÉÊ¤¬¤³¤ì¤Þ¤Ç¤è¤ê¥Ñ¥ï¥Õ¥ë¤Ë¤Ê¤Ã¤Æ¤¤¤Þ¤¹¤Î¤Ç¡¢¥·¥ê¡¼¥º¥Õ¥¡¥ó¤ÎÊý¤ÏÆÃ¤Ë³Ú¤·¤ß¤Ë¤·¤Æ¤¤¤Æ¤¯¤À¤µ¤¤¡£¡×¤ÈÎÏ¶¯¤¯¸ì¤Ã¤¿¡£
¡¡ÅÐ¾ì¿ÍÊª¤ÎÁ´°÷¤ËÈÈ¹Ô¤ÎÆ°µ¡¤¬¤¢¤ê¡¢Ã¯¤¬ÈÈ¿Í¤Ç¤â¤ª¤«¤·¤¯¤Ê¤¤¤È¤¤¤¦¾õ¶·¤ÇÅ¸³«¤µ¤ì¤ëÊ£»¨¤Ê¿Í´ÖÌÏÍÍ¤Ë¤â¸«¤É¤³¤í¤Î°ì¤Ä¡£²¿¤Î¤¿¤á¤Î»¦¿Í¤Ê¤Î¤«¡©¡¡²Ì¤¿¤·¤Æ¡¢ºÇ¸å¤Ë¾Ð¤¦¤Î¤ÏÃ¯¤Ê¤Î¤«¡©¡¡´°·ëÊÔ¤Ë¤Õ¤µ¤ï¤·¤¤¥·¥ê¡¼¥ººÇÂçµé¤Î¥¹¥±¡¼¥ë¤Ç¶Ë¸Â¤Î¿´Íý¥µ¥Ð¥¤¥Ð¥ë¥¹¥ê¥é¡¼¤¬·«¤ê¹¤²¤é¤ì¤ë
¡¡Hulu¥ª¥ê¥¸¥Ê¥ë¡ØTHE HEAD¡ÙSeason3¤Ï¡¢Hulu¤Ë¤Æ°ìµóÆÈÀêÇÛ¿®Ãæ¡£