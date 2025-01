ONE OK ROCKが、2月21日にリリースするニューアルバム『DETOX』より第2弾先行シングル「Puppets Can't Control You」を配信リリースした。

同曲は、1月19日に放送開始した日曜劇場『御上先生』(TBS系)主題歌。同番組初回放送時のエンドクレジット映像にて、本楽曲が主題歌であることが発表された。

また、ニューアルバム『DETOX』に収録される全トラックリスト、初回限定盤のDVDに収録される楽曲もあわせて公開された。

<Taka コメント>

この楽曲は、プロデューサーからのアツい想いと、このプロパガンダの世界の内側から自分達が起爆剤となってドラマと一緒に想いが届いてほしいという気持ちで、愛をもって提供させていただきました。このドラマを観て、そして曲を聴いて、今もう一度何が正しくて何が間違っているのかを皆さんが考え直すいいキッカケになっていただければ幸いです。

