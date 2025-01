◆バーノン、坊主姿披露

【モデルプレス=2025/01/20】13人組グループ・SEVENTEEN(セブンティーン)の公式X(旧Twitter)が、19日に更新された。メンバー・VERNON(バーノン)が坊主姿を披露し、話題を呼んでいる。SEVENTEENは1月18日〜19日、フィリピン・ブラカンにて「SEVENTEEN [RIGHT HERE] WORLD TOUR IN ASIA」を開催。終演後にオフショットが公開され、VERNONは前髪を伸ばした茶髪から全体を刈り上げた坊主姿に変貌を遂げていた。以前より「いつか坊主の髪型にしてみたい」と話していたことでも知られるVERNON。このヘアチェンジには「念願叶ったんだね!」「どんな髪型でもイケメン」「美しすぎ」「凛々しくてかっこいい」などのコメントが寄せられている。(modelpress編集部)【Not Sponsored 記事】