五百城茉央1st写真集発売記念生配信の特典は、美しい背中があらわになったお風呂カット
■泡風呂の中で無邪気に遊ぶ五百城茉央！
乃木坂46五百城茉央1st写真集『未来の作り方』（1月21日発売）より、写真集発売記念YouTube生配信の特典となるポストカードの絵柄が解禁となった。
公開されたカットは、泡風呂で無邪気に遊ぶなかで、美しい背中があらわになったお風呂カット。ポストカードは、21日0時～23時59分までの1日に限り、SonyMusicShopにて写真集を購入した人限定で手に入る特典となる。
写真集発売記念YouTube生配信は1月21日20時頃より実施。生配信では、前述のポストカードに加え、五百城本人がポルトガルにて調合したオリジナル香水を吹きかけた香り付きカードもついてくるW特典となっている。
PHOTO BY 藤原 宏
※メイン写真：通常版表紙
PHOTO BY 藤原 宏
※メイン写真：通常版表紙
書籍情報
2025.01.21 ON SALE
乃木坂46 五百城茉央 1st写真集『未来の作り方』
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