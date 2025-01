東京ディズニーリゾート・オフィシャルホテル「グランドニッコー東京ベイ 舞浜」のオールデイダイニング「ル・ジャルダン」にて「ストロベリースイーツブッフェ -Magical Strawberry Field-」を開催。

遊び心たっぷりの苺スイーツと季節の食材を使用した本格ランチが堪能できる、3日間限定のスペシャル企画です☆

開催期間:2025年2月22日(土)〜24日(月・祝)

開催時間:1)12:00〜14:00/2)12:30〜14:30/3)13:00〜15:00の各2時間制

※来店時間は3部制です

※各回30分前より受付開始となります

料金:※3歳以下無料

・大人 6,400円(税・サ込)/9歳〜12歳 3,300円(税・サ込)/4歳〜8歳 1,900円(税・サ込)

・One Harmony会員 大人 6,000円(税・サ込)/9歳〜12歳 3,100円(税・サ込)/4歳〜8歳 1,800円(税・サ込)

・プレミアムセレクション特典・ロイヤル会員・エクスクルーシィヴ会員 大人 5,750円(税・サ込)/9歳〜12歳 2,900円(税・サ込)/4歳〜8歳 1,700円(税・サ込)

※ソフトドリンクバー付

メニュー:(一部抜粋)

スイーツ<パフォーマンスキッチン>・ストロベリーパフェ・チョコフレンチトースト 温かいストロベリーソースがけ<ブッフェコーナー>・いちご畑 抹茶のシュトロイゼルとストロベリーチーズムース・レッドストロベリー ホワイトチョコレートと練乳クリームチーズケーキ・いちごのしずく ストロベリーとライチのムース・ストロべリーハートショートケーキ・ストロベリータルト・ストロべリーシュークリーム・ストロベリーサブレ・ドームユズフレーズケーキ・ホワイトチョコレートムースとロゼジュレなど、約25種類ランチメニュー<パフォーマンスキッチン>・ローストビーフ ビターカカオのペッパーソース・出汁醤油ソース・りんごと生姜の和風ソース・ロディジャーノチーズで仕上げるオニオングラタンスープ・千葉県産豚肉のブレゼ ロディジャーノチーズをお好みで<ブッフェコーナー>・カリフラワーのババロワ いちごとスモークサーモン バルサミコソース添え・マスカルポーネチーズとフランボワーズと生ハムのチューリップ・海老と菜の花のレムラードソース・カサゴとアサリと菜の花のアクアパッツァ・春野菜とイベリコ豚ベーコンのアーリオ・オーリオスパゲッティ・金目鯛酒蒸し・桜海老御飯・温春野菜と蕗の薹味噌・蓬豆腐など

開催場所:グランドニッコー東京ベイ 舞浜 オールデイダイニング「ル・ジャルダン」(3階)

予約・問合せ:レストラン予約:047-711-2427(受付時間 10:00〜18:00)

グランドニッコー東京ベイ 舞浜3階にある、季節ごとのスイーツブッフェが毎回好評のオールデイダイニング「ル・ジャルダン」

2月の3連休限定で、<Magical Strawberry Field(魔法のいちご畑)>をテーマに、いたずら好きの妖精が仕掛けた、目でも舌でも楽しめる苺尽くしのスイーツブッフェが開催されます。

期間中、パティシエがお客様の目の前で仕上げる苺たっぷりの「ストロベリーパフェ」をはじめ、

グラスの中にかわいらしい世界が広がる「いちご畑 抹茶のシュトロイゼルとストロベリーチーズムース」や、

小さな妖精が抱えきれないほど大きな苺をイメージした「レッドストロベリー ホワイトチョコレートと練乳クリームチーズケーキ」

苺をうっかり落としてできたミルククラウンが印象的な「いちごのしずく ストロベリーとライチのムース」などが登場。

苺を思う存分味わえるのはもちろんのこと、シェフの遊び心たっぷりにデコレーションされた乙女心をくすぐるストロベリースイーツ約25種類が用意されます。

スイーツの合間に楽しむ料理には、人気の「ローストビーフ」がフォン・ド・ヴォーにビターカカオと黒胡椒でアクセントを加えたソースで提供されるほか、

削りたてのロディジャーノチーズをのせて焼き上げたシェフ特製赤ワイン仕立ての「オニオングラタンスープ」

いちごとスモークサーモン、バルサミコソースが添えられたカリフラワーのババロワ、

カサゴやアサリ、菜の花を使ったアクアパッツァ、

金目鯛をのせた華やかな酒蒸し、

温春野菜と蕗を薹味噌で味わうメニューや桜海老御飯などの和食まで、季節にちなんだ本格ランチメニューも楽しめます。

遊び心たっぷりの苺スイーツと季節の食材を使用した本格ランチが堪能できる、3日間限定のブッフェ。

グランドニッコー東京ベイ 舞浜「ル・ジャルダン」にて2025年2月22日から24日まで開催される「ストロベリースイーツブッフェ -Magical Strawberry Field-」の紹介でした☆

※仕入れ状況によりメニューが変更となる場合があります

