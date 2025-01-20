MOW¤«¤é¿·ºî¡Ö¥ê¥Ã¥Á¥Á¥ç¥³¡õ¥ß¥ë¥¯¡×ÅÐ¾ì¡¢¥Ð¥ì¥ó¥¿¥¤¥ó¤Ë¤â¤Ô¤Ã¤¿¤ê¤Ê¥Ï¡¼¥È¥â¥Á¡¼¥Õ¤Î¥Ç¥¶¥¤¥ó
¡¡¿¹±ÊÆý¶È¤Î¡ØMOW¡Ê¥â¥¦¡Ë¡Ù¥·¥ê¡¼¥º¤«¤é¡¢¿·Ì£¡Ö¥ê¥Ã¥Á¥Á¥ç¥³¡õ¥ß¥ë¥¯¡×¤¬ËÜÆü¤è¤êÁ´¹ñ¤Ç¿ôÎÌ¸ÂÄêÈ¯Çä¤µ¤ì¤ë¡£
¡Ú²èÁü¡Û¤¤¤Á¤´²Ì½Á¤ò20¡óÇÛ¹ç¡Ä¿·Ì£¡Ø¥Ô¥Î¡¡¾Â¤¤¤Á¤´¡ÙÃÇÌÌ¿Þ
¡¡ËÜ¾¦ÉÊ¤Ï¡¢¿Íµ¤¥Õ¥ì¡¼¥Ð¡¼¤Î¥Á¥ç¥³¥ì¡¼¥È¥¢¥¤¥¹¤È¥ß¥ë¥¯¥¢¥¤¥¹¤ò¥Þ¡¼¥Ö¥ë¾õ¤Ë½¼Å¶¤·¡¢ÁêÀ¤ÎÎÉ¤¤2¼ïÎà¤Î¤ª¤¤¤·¤µ¤¬Æ±»þ¤Ë³Ú¤·¤á¤ë¥¢¥¤¥¹¡£¥Á¥ç¥³¥ì¡¼¥È¥¢¥¤¥¹¤Ë¤Ï¡¢¥Õ¥í¡¼¥é¥ë¤Ê¹á¤ê¤È¶¯¤¤¥«¥«¥ª´¶¤¬ÆÃÄ¹¤Î¥¨¥¯¥¢¥É¥ë»º¥«¥«¥ª¥Þ¥¹¤¬»ÈÍÑ¤µ¤ì¤Æ¤ª¤ê¡¢²Ú¤ä¤«¤ÊÌ£¤ï¤¤¤Ë»Å¾å¤¬¤Ã¤Æ¤¤¤ë¡£¥ß¥ë¥¯¥¢¥¤¥¹¤Ï¡¢¡ØMOW¡Ù¤Ê¤é¤Ç¤Ï¥³¥¯¤Î¤¢¤ëÌ£¤ï¤¤¤¬³Ú¤·¤á¤ë¡£
¡¡¥Ñ¥Ã¥±¡¼¥¸¤Ë¤Ï¡¢¥Ï¡¼¥È¤Î¥â¥Á¡¼¥Õ¤¬»¶¤ê¤Ð¤á¤é¤ì¤Æ¤ª¤ê¡¢¥Ð¥ì¥ó¥¿¥¤¥ó¤Î»þ´ü¤Ë¤â¤Ô¤Ã¤¿¤ê¤Î¥Ç¥¶¥¤¥ó¤È¤Ê¤Ã¤Æ¤¤¤ë¡£
¡¡¡ØMOW ¥ê¥Ã¥Á¥Á¥ç¥³¡õ¥ß¥ë¥¯¡Ù¡Ê170±ß¡¿ÀÇÊÌ¡Ë¤Ï¡¢Á´¹ñ¤Î¥³¥ó¥Ó¥Ë¥¨¥ó¥¹¥¹¥È¥¢¡¢ÎÌÈÎÅ¹¡¢°ìÈÌ¾®ÇäÅ¹¤Ë¤Æ¿ôÎÌ¸ÂÄêÈ¯Çä¤µ¤ì¤ë¡£
¡Ú²èÁü¡Û¤¤¤Á¤´²Ì½Á¤ò20¡óÇÛ¹ç¡Ä¿·Ì£¡Ø¥Ô¥Î¡¡¾Â¤¤¤Á¤´¡ÙÃÇÌÌ¿Þ
¡¡ËÜ¾¦ÉÊ¤Ï¡¢¿Íµ¤¥Õ¥ì¡¼¥Ð¡¼¤Î¥Á¥ç¥³¥ì¡¼¥È¥¢¥¤¥¹¤È¥ß¥ë¥¯¥¢¥¤¥¹¤ò¥Þ¡¼¥Ö¥ë¾õ¤Ë½¼Å¶¤·¡¢ÁêÀ¤ÎÎÉ¤¤2¼ïÎà¤Î¤ª¤¤¤·¤µ¤¬Æ±»þ¤Ë³Ú¤·¤á¤ë¥¢¥¤¥¹¡£¥Á¥ç¥³¥ì¡¼¥È¥¢¥¤¥¹¤Ë¤Ï¡¢¥Õ¥í¡¼¥é¥ë¤Ê¹á¤ê¤È¶¯¤¤¥«¥«¥ª´¶¤¬ÆÃÄ¹¤Î¥¨¥¯¥¢¥É¥ë»º¥«¥«¥ª¥Þ¥¹¤¬»ÈÍÑ¤µ¤ì¤Æ¤ª¤ê¡¢²Ú¤ä¤«¤ÊÌ£¤ï¤¤¤Ë»Å¾å¤¬¤Ã¤Æ¤¤¤ë¡£¥ß¥ë¥¯¥¢¥¤¥¹¤Ï¡¢¡ØMOW¡Ù¤Ê¤é¤Ç¤Ï¥³¥¯¤Î¤¢¤ëÌ£¤ï¤¤¤¬³Ú¤·¤á¤ë¡£
¡¡¥Ñ¥Ã¥±¡¼¥¸¤Ë¤Ï¡¢¥Ï¡¼¥È¤Î¥â¥Á¡¼¥Õ¤¬»¶¤ê¤Ð¤á¤é¤ì¤Æ¤ª¤ê¡¢¥Ð¥ì¥ó¥¿¥¤¥ó¤Î»þ´ü¤Ë¤â¤Ô¤Ã¤¿¤ê¤Î¥Ç¥¶¥¤¥ó¤È¤Ê¤Ã¤Æ¤¤¤ë¡£
¡¡¡ØMOW ¥ê¥Ã¥Á¥Á¥ç¥³¡õ¥ß¥ë¥¯¡Ù¡Ê170±ß¡¿ÀÇÊÌ¡Ë¤Ï¡¢Á´¹ñ¤Î¥³¥ó¥Ó¥Ë¥¨¥ó¥¹¥¹¥È¥¢¡¢ÎÌÈÎÅ¹¡¢°ìÈÌ¾®ÇäÅ¹¤Ë¤Æ¿ôÎÌ¸ÂÄêÈ¯Çä¤µ¤ì¤ë¡£