¿·¾å¸ÞÅçÄ®¤Ç·úÊª²ÐºÒ¡Ö·úÊª¤«¤é±ì¤¬¸«¤¨¤ë¡×¤ÈÄÌÊó¡¡½»Âð1ÅïÁ´¾Æ¤Ç½»Ì±ÃËÀ¤¬»àË´¡ÔÄ¹ºê¡Õ
20ÆüÌ¤ÌÀ¡¢¿·¾å¸ÞÅçÄ®¤Ç½»Âð1Åï¤òÁ´¾Æ¤¹¤ë²Ð»ö¤¬¤¢¤ê¡¢¾Æ¤±À×¤«¤é¤³¤Î²È¤Ë½»¤à60Âå¤ÎÃËÀ¤Î°äÂÎ¤¬¸«¤Ä¤«¤ê¤Þ¤·¤¿¡£
20Æü¸áÁ°1»þÁ°¡¢¿·¾å¸ÞÅçÄ®¤Ç¡Ö·úÊª¤«¤é±ì¤¬¸«¤¨¤ë¡×¤ÈÉÕ¶á¤Î½»Ì±¤«¤é¾ÃËÉ¤ËÄÌÊó¤¬¤¢¤ê¤Þ¤·¤¿¡£
¤³¤Î²Ð»ö¤Ç¡¢²ñ¼Ò°÷ ÉÙÀî¹°¹¬¤µ¤ó(63)¤ÎÌÚÂ¤Ê¿²°·ú¤Æ½»Âð1Åï¤òÁ´¾Æ¤·¡¢²Ð¤Ï¡¢Ìó3»þ´ÖÈ¾¸å¤Ë¾Ã¤·»ß¤á¤é¤ì¤Þ¤·¤¿¡£
·Ù»¡¤Ë¤è¤ê¤Þ¤¹¤È¡¢¾Æ¤±À×¤«¤éÉÙÀî¤µ¤ó¤Î°äÂÎ¤¬¸«¤Ä¤«¤ê¤Þ¤·¤¿¡£
ÉÙÀî¤µ¤ó¤Ï1¿ÍÊë¤é¤·¤Ç¡¢·Ù»¡¤Ï»à°ø¤òÄ´¤Ù¤ë¤È¤È¤â¤Ë¾ÃËÉ¤È¹çÆ±¤Ç²Ð»ö¤Î¾Ü¤·¤¤¸¶°ø¤òÄ´¤Ù¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£