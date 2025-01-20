¡ÖÂç´¨¡×¤Ê¤Î¤Ë¡Ä3·îÊÂ¤ß¤ÎÃÈ¤«¤µ¡¡Í»ÀãºÒ³²¤ËÃí°Õ ÆüËÜ³¤Â¦¤Ï¹¤¯¤Ê¤À¤ìÃí°ÕÊó
¡¡20Æü¤ÏÁ´¹ñÅª¤Ëµ¨ÀáÀè¼è¤ê¤ÎÃÈ¤«¤µ¤È¤Ê¤Ã¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£Àã¤ÎÂ¿¤¤ÃÏ°è¤Ç¤Ï¡¢¤Ê¤À¤ì¤ËÃí°Õ¤¬É¬Í×¤Ç¤¹¡£
¡¡20Æü¤Ï°ìÇ¯¤ÇºÇ¤â´¨¤¤»þ´ü¤ò°ÕÌ£¤¹¤ëÆó½½»ÍÀáµ¤¤Î¡ÖÂç´¨¡×¤Ç¤¹¤¬¡¢´¨µ¤¤¬¼å¤Þ¤Ã¤Æ¤¤¤Æ´¨¤µ¤Ï´Ë¤ó¤Ç¤¤¤Þ¤¹¡£
¡¡Ä«¤ÎºÇÄãµ¤²¹¤ÏÅìµþ¤Ç40Æü¤Ö¤ê¤Ë5¡î¤ò²¼²ó¤é¤Ê¤«¤Ã¤¿¤Û¤«¡¢ËÌ³¤Æ»¤ÎÉÙÎÉÌî¤Ï19Æü¤ËÈæ¤Ù¤Æ20¡î°Ê¾å¤â¹â¤¯¤Ê¤ê¤Þ¤·¤¿¡£
¡¡ÆüÃæ¤Ï3·îÊÂ¤ß¤ÎÃÈ¤«¤µ¤È¤Ê¤ë½ê¤âÂ¿¤¯¡¢Àã¤Þ¤Ä¤ê¤Î½àÈ÷¤¬¿Ê¤à»¥ËÚ¤Ï¡¢5¡î¤Þ¤Ç¾å¤¬¤ëÍ½ÁÛ¤Ç¤¹¡£
¡¡ÆüËÜ³¤Â¦¤Ë¤Ï¹¤¯¤Ê¤À¤ìÃí°ÕÊó¤¬È¯É½¤µ¤ì¤Æ¤¤¤Æ¡¢ÀÑÀã¤ÎÂ¿¤¤ÃÏ°è¤Ç¤Ï¡¢²°º¬¤«¤é¤ÎÍîÀã¤äÏ©ÌÌ¾õ¶·¤Î°²½¤ËÃí°Õ¤¬É¬Í×¤Ç¤¹¡£
¡¡20Æü¤Ï°ìÇ¯¤ÇºÇ¤â´¨¤¤»þ´ü¤ò°ÕÌ£¤¹¤ëÆó½½»ÍÀáµ¤¤Î¡ÖÂç´¨¡×¤Ç¤¹¤¬¡¢´¨µ¤¤¬¼å¤Þ¤Ã¤Æ¤¤¤Æ´¨¤µ¤Ï´Ë¤ó¤Ç¤¤¤Þ¤¹¡£
¡¡Ä«¤ÎºÇÄãµ¤²¹¤ÏÅìµþ¤Ç40Æü¤Ö¤ê¤Ë5¡î¤ò²¼²ó¤é¤Ê¤«¤Ã¤¿¤Û¤«¡¢ËÌ³¤Æ»¤ÎÉÙÎÉÌî¤Ï19Æü¤ËÈæ¤Ù¤Æ20¡î°Ê¾å¤â¹â¤¯¤Ê¤ê¤Þ¤·¤¿¡£
¡¡ÆüÃæ¤Ï3·îÊÂ¤ß¤ÎÃÈ¤«¤µ¤È¤Ê¤ë½ê¤âÂ¿¤¯¡¢Àã¤Þ¤Ä¤ê¤Î½àÈ÷¤¬¿Ê¤à»¥ËÚ¤Ï¡¢5¡î¤Þ¤Ç¾å¤¬¤ëÍ½ÁÛ¤Ç¤¹¡£
¡¡ÆüËÜ³¤Â¦¤Ë¤Ï¹¤¯¤Ê¤À¤ìÃí°ÕÊó¤¬È¯É½¤µ¤ì¤Æ¤¤¤Æ¡¢ÀÑÀã¤ÎÂ¿¤¤ÃÏ°è¤Ç¤Ï¡¢²°º¬¤«¤é¤ÎÍîÀã¤äÏ©ÌÌ¾õ¶·¤Î°²½¤ËÃí°Õ¤¬É¬Í×¤Ç¤¹¡£